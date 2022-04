El Gobierno de Castilla-La Mancha convoca ayudas para la elaboración de planes de igualdad por importe de 192.000 euros

La directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, ha detallado que, en lo que va de legislatura, el Gobierno de Emiliano García–Page ha destinado a esta línea de subvenciones 746.000 euros que han permitido, hasta la fecha, la financiación de 77 planes de igualdad, demostrando “el compromiso de este Gobierno para que la igualdad impregne en todos los ámbitos sociales”.



Con esta convocatoria de ayudas, la Consejería de Igualdad y Portavoz, a través del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha, ha publicado las once líneas de subvención con las que cuenta y a las que durante este año 2022 se ha destinado 1,6 millones de euros, con el objetivo de trabajar de la mano de las entidades del tercer sector, las empresas y las entidades locales en la promoción de la igualdad y la erradicación de la violencia de género.

Toledo, 10 de abril de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha convocado ayudas para la elaboración de planes de igualdad y destinadas a empresas, entidades locales, corporaciones de derecho público y entidades sin ánimo de lucro por importe de 192.000 euros.





La directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, ha detallado en relación a esta convocatoria que, en lo que va de legislatura, el Gobierno de Emiliano García–Page ha destinado a esta línea de subvenciones 746.000 euros que han permitido, hasta la fecha, la financiación de 77 planes de igualdad, demostrando “el compromiso de este Gobierno para que la igualdad impregne todos los ámbitos sociales”.





La convocatoria está destinada a entidades locales de Castilla–La Mancha y a aquellas entidades que no estén obligadas a tener un plan de igualdad, que incluye a las empresas, las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional y las entidades sin ánimo de lucro, que cuenten, todas ellas, con un mínimo de 25 y un máximo de 49 personas trabajadoras en su plantilla.





En relación a la cuantía presupuestaria para cada una de ellas, las entidades locales cuentan con una financiación total de 80.000 euros. Por su parte, las empresas disponen también de 80.000 euros, mientras las entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho público cuenta con una financiación de 32.000 euros. No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar los 8.000 euros por proyecto.





Todas ellas podrán presentar sus solicitudes únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha. Los detalles de la convocatoria pueden consultarse en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha del pasado día 5 de abril y el plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación.





1.600.000 euros para la promoción de la igualdad y la erradicación de la violencia en 2022





Con esta convocatoria de ayudas para la elaboración y aprobación de planes de igualdad, la Consejería de Igualdad y Portavoz, a través del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha, ha publicado las once líneas de subvención con las que cuenta y a las que durante este año 2022 se ha destinado 1,6 millones de euros para trabajar de la mano de las entidades del tercer sector, las empresas y las entidades locales en la promoción de la igualdad y la erradicación de la violencia de género.





Entre esas líneas de subvención se encuentran la línea de prevención de la discriminación múltiple, la de prevención de la trata con fines de explotación sexual o la línea de prevención de la mutilación genital femenina. También se cuenta con la línea de fomento del asociacionismo, la de reducción de brechas de género en el ámbito laboral, la de fomento de la investigación con perspectiva de género, la de promoción de la igualdad o la de promoción de los fines y valores del Instituto de la Mujer.





Por otro lado, también se subvencionan los planes estratégicos de igualdad municipales, los proyectos de los consejos locales de la mujer o de igualdad, todo ello junto a esta última línea publicada para la financiación de planes de igualdad.





“Toda una batería de líneas de ayudas a través de las que financiamos 326 proyectos en 2021 y que vertebran la lucha por la igualdad y frente a la violencia de género a lo largo y ancho de nuestra región” ha manifestado Pilar Callado.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.