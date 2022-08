El Gobierno de Castilla-La Mancha completa el despliegue del programa de electrocardiografía digital con otros 204 equipos en Atención Primaria

La directora gerente del SESCAM, Regina Leal, ha comprobado en el consultorio de Chillón el despliegue de la segunda fase de este programa, cuyo objetivo es dar cobertura a la actividad programada que se genera en Atención Primaria.



Este proyecto de innovación sitúa a Castilla–La Mancha y al SESCAM a la vanguardia del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la digitalización de la información médica del paciente y sus pruebas diagnósticas, facilitando el trabajo en red y, en definitiva, favoreciendo un mejor acceso del paciente a la atención sanitaria.

Chillón (Ciudad Real), 11 de agosto de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha completado el despliegue del programa de electrocardiografía digital más ambicioso e innovador que existe hasta el momento en nuestro país. Un proyecto en el que se ha invertido cerca de un millón de euros para la adquisición e incorporación de un total de 419 equipos de electrocardiografía digital en todos los centros de Atención Primaria y centros de especialidades del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha.



Así lo ha explicado hoy la directora gerente del SESCAM, Regina Leal, durante la visita que ha realizado al consultorio local de Chillón, en Ciudad Real, para comprobar el despliegue de la segunda fase de este programa, que ha supuesto el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de 204 electrocardiógrafos digitales en otros tantos centros de Atención Primaria.



Estos 204 equipos vienen a sumarse a los 215 desplegados en la primera fase, que concluyó en enero de 2020. En esa primera fase, ha explicado Leal, los ecocardiógrafos digitales se instalaron en los 204 centros de salud y en los once Centros de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de la región, con el objetivo de dar cobertura a la actividad urgente y por ello se ubicaron, fundamentalmente, en los Puntos de Atención Continuada.



En esta segunda fase, ha indicado, el objetivo era dar cobertura a la actividad programada que se genera en el ámbito de Atención Primaria. Para ello, los nuevos electrocardiógrafos digitales se han desplegado en los mismos 204 centros de salud y son los profesionales de Enfermería de los equipos de Atención Primaria los que se encargan de elaborar un plan funcional para su utilización en toda la zona básica de salud para la atención de la actividad programada.



El electrocardiograma es una técnica diagnóstica no invasiva, de gran utilidad para el diagnóstico de cardiopatías, ya que registra la actividad eléctrica del corazón, de una forma simple, inocua y eficiente, permitiendo confirmar el diagnóstico de la anamnesis y la exploración en casi tres cuartas partes de las ocasiones.



Está considerada como una prueba de alta ayuda al médico para el diagnóstico de patologías como el infarto de miocardio o las arritmias, situaciones que pueden comprometer la vida de las personas.



Trabajo en red



Además de la actualización de los equipos con la adquisición de electrocardiógrafos de última generación, el proyecto aporta un valor adicional al configurarse como un sistema de registro de estos estudios electrocardiográficos de manera centralizada e integrada con la historia clínica del paciente.



El Sistema de Gestión Electrocardiográfico proporciona a los médicos un único punto de acceso para consulta, visualización y valoración en cualquier momento y desde cualquier centro sanitario de la red pública de Castilla–La Mancha para respaldar la toma de decisiones informada al proporcionar una visión general completa de todos los electrocardiogramas de un paciente.



Esto permite que el mismo estudio electrocardiográfico sea revisado conjuntamente entre el médico de Atención Primaria y otro profesional del Hospital o del Servicio de Emergencias, lo que aporta una mayor fiabilidad diagnóstica.



Esto es especialmente útil en aquellos casos donde los estudios no aportan información clara y requieren de análisis más especializados, disponiendo el hospital de todo el estudio mucho antes de que llegue el paciente a las urgencias y estando ya todo el equipo profesional preparado para la intervención.



Con esto se consigue acortar los tiempos de atención en situaciones de emergencia vital, activando los servicios de transporte de emergencias de manera anticipada e iniciar el tratamiento más rápido, en situaciones en las que los minutos son vitales.



Más capacidad resolutiva



El Sistema de Gestión Electrocardiográfico aporta también una aplicación que ayuda a mediciones y análisis más precisos para los médicos de Atención Primaria, reforzando su capacidad resolutiva y aportándoles más seguridad en el diagnóstico. Además, permite acceder a todos los estudios electrocardiográficos previos del paciente, para hacer comparaciones y ver si se han producido cambios sobre situaciones anteriores.



Asimismo, el sistema dispone de algoritmos inteligentes, que permiten añadir en el informe del electrocardiograma alertas a los profesionales sanitarios acerca de situaciones graves, como un infarto de miocardio asintomático que requiere un tratamiento inmediato.



Estas alertas aparecen en un lugar destacado y se generan declaraciones interpretativas del informe para: taquicardias o bradicardias extremas, infarto de miocardio, bloqueo completo o arritmias. El sistema es capaz de diferenciar interpretaciones en función de las edades o los géneros, inclusive en estudios pediátricos de las primeras horas de vida.



Este proyecto, que ha sido cofinanciado hasta un 100 por cien por el Fondo Europeo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT–EU), cuenta con una gran aceptación por parte de los profesionales de Atención Primaria y también de los de Atención Hospitalaria por las ventajas que aporta a la hora de realizar el seguimiento de los pacientes.



En los seis primeros meses de este año se han realizado 103.177 electrocardiogramas frente a los 72.784 realizados en el mismo periodo del año anterior, casi un 42 por ciento más.



Durante la visita al consultorio de Chillón, dependiente de la Gerencia de Atención Integrada de Puertollano, la directora gerente del SESCAM ha estado acompañada por la directora general de Cuidados y Calidad, Begoña Fernández; el delegado de Sanidad en la provincia, Francisco José García; el alcalde de la localidad, Jerónimo Mansilla; y el equipo directivo del área de Puertollano.





