El Gobierno de Castilla-La Mancha colabora con el sector empresarial para visibilizar e impulsar sus iniciativas y proyectos innovadores en materia de ‘Economía Circular’

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha subrayado que “somos un Gobierno comprometido con el cambio y la mejora que pone todas las herramientas necesarias para transformar el territorio en un modelo circular para cada punto de nuestra región, exponiendo los beneficios y dando a conocer las oportunidades que pueden suponer para nuestro tejido empresarial”.

El consejero ha avanzado también que, entre los días 20 y 24 de junio de 2022, Castilla–La Mancha celebrará la Semana Circular que acogerá eventos, actividades y jornadas en diferentes puntos de la región, con el objetivo de fomentar la concienciación y el conocimiento frente a los retos que la transformación a un modelo de economía circular supone en los ámbitos municipal, regional y nacional.



Toledo, 30 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha expresado hoy el respaldo del Ejecutivo regional al sector empresarial de la Comunidad Autónoma para visibilizar e impulsar sus iniciativas innovadoras en materia de Economía Circular.



Así lo ha manifestado el consejero José Luis Escudero durante la inauguración del 'Encuentro empresarial de la Red de Agentes de Economía Circular' de la región que se ha celebrado este miércoles en el Castillo de San Servando de Toledo. Un encuentro, como ha recalcado, “de empresas comprometidas con la economía circular y con desarrollar proyectos que reviertan en una mejora ambiental y social de Castilla–La Mancha”.



Escudero ha agradecido el trabajo que se está desarrollando “intensamente” en toda la región desde la Dirección General de Economía Circular de la Consejería, “para impulsar y fomentar la participación, las alianzas y la búsqueda de sinergias entre todo el sector empresarial, el sector público, organizaciones y entidades, lo que llamamos la red de agentes, para avanzar de forma colaborativa y ordenada hacia una región circular”.



Esta Red, como ha recordado, se puso a disposición de la ciudadanía en el año 2021 con el ánimo de establecer ese punto de encuentro para poder visualizar tanto a las entidades como las iniciativas llevadas a cabo por las mismas “con el ánimo de intercambiar impresiones, conectar y diseñar e implantar acciones y proyectos conjuntos”. Todo ello, dando respuesta al desarrollo de la Estrategia de Economía Circular.



“Transformar nuestro territorio a un modelo circular”



“Desde el Gobierno regional estamos trabajando en lo que llevamos de legislatura avanzando en esta materia a todos los niveles, siendo pioneros en la aprobación a nivel nacional de la primera Ley de Economía Circular en 2019 y de su posterior desarrollo con la Estrategia fomentando alianzas y sinergias entre las instituciones, tejido empresarial y agentes”, ha expresado Escudero.



En palabras del consejero, “somos un Gobierno comprometido con el cambio que pone todas las herramientas necesarias para transformar el territorio en un modelo circular para cada punto de nuestra región, exponiendo los beneficios y dando a conocer las oportunidades que pueden suponer para nuestro tejido empresarial”.



De hecho, como ha destacado, “somos la Administración que más estamos contando con las empresas para dar a conocer sus proyectos e iniciativas en este ámbito, sus necesidades y barreras, y tener un espacio para conocer a sus agentes e interrelacionarlos. Nos preocupamos por dar voz y visibilizar a nuestras empresas, en exponer los riesgos y también los beneficios, en dar a conocer las oportunidades, así como impulsar y ayudar al tejido empresarial”.



En este encuentro empresarial, que ha contado también con la presencia del delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda; y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Tomás Villarrubia; participan aproximadamente unas 30 empresas y entidades de Castilla–La Mancha y se ha articulado a través de tres mesas redondas moderadas por la directora general de Economía Circular, Marta Gómez Palenque. Los participantes AMIAB, Life For Tyres, UCLM, Nedgia, Biovic, Sacyr, Aquona, Facsa, Sitra, coopaman, Cecam, Comunitelia, Profama, Agresta y Recicla y Gana han presentado sus distintas iniciativas empresariales.



La Jornada ha sido clausurada por el director general de Empresas, Javier Rosell, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, a quien el consejero ha agradecido “su participación fundamental en este tránsito hacia la economía circular del sector, pues es el área de Gobierno que pone a su disposición instrumentos y herramientas, para la transformación de sus modelos de producción, la adopción de tecnología o la digitalización”.



La ‘Semana Circular en Castilla–La Mancha’ se celebra en junio



Finalmente, el consejero ha avanzado también que, entre los días 20 y 24 de junio de 2022, Castilla–La Mancha celebrará la Semana Circular organizada por la Consejería de Desarrollo Sostenible, en las que está trabajando ya la Dirección General de Economía Circular para contar con ponentes a nivel nacional.



Se trata de una semana que acogerá numerosos eventos, actividades y jornadas en diferentes puntos de la región, “con el objetivo de fomentar la concienciación y el conocimiento frente a los retos que la transformación a un modelo de economía circular está suponiendo en los ámbitos municipal, regional y nacional”, ha dicho. Además de conocer buenas prácticas, proyectos y tecnologías implantadas, así como propuestas para la mejora y el avance en esta transformación.



En este sentido, se cuenta con la colaboración de las diputaciones provinciales y los 17 ayuntamientos que participan en los nodos regionales, además de consorcios de residuos y empresas quienes diseñarán y realizarán actividades como jornadas y talleres para que la sociedad castellano manchega participe y disfrute de esta semana.



De esta forma, Escudero ha destacado que los días 22 y 23 de junio se realizarán en Cuenca las ‘Jornadas Territorios Circulares’, “un punto de encuentro para administraciones y empresas para debatir e informarse de cómo está siendo la implementación de la economía circular no solo en nuestra región, sino también a nivel nacional”.



Se ha habilitado ya en el portal de economía circular un apartado específico donde se irá actualizando toda la información de la Semana Circular, actividades, colaboradores, etc., en la siguiente dirección: https://economia–circular.castillalamancha.es/semana–circular. “Vamos a aglutinar en esa semana todas las actividades de concienciación y divulgación para llegar a toda la población para dar un paso adelante en nuestro compromiso por una economía circular real”, ha concluido el consejero de Desarrollo Sostenible.







