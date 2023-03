El Gobierno de Castilla-La Mancha califica de “vergonzosa” la colocación de carteles electorales del PP en centros sanitarios públicos de la Comunidad

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha asegurado que “no debemos permitir que las paredes de los centros sanitarios se llenen de propaganda que no le interesa nada a la ciudadanía. A los ciudadanos les interesa que hagamos las cosas bien, que no haya frentismo, que nos llevemos bien que luchemos por un sistema sanitario digno”.



Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 17 de marzo de 2023.– “Me parece una vergüenza”. Así ha respondido el consejero de Sanidad a la prensa en Alcázar de San Juan al ser preguntado por los carteles que el Partido Popular colocó ayer en las paredes de centros sanitarios con propaganda de Francisco Núñez.



Para Fernández Sanz, “los espacios sanitarios son para los sanitarios, son para las personas que acuden a que los sanitarios los vean, les atiendan, los curen; son para los profesionales que atienden a otros profesionales, para los sindicatos, pero nunca para un partido político”. Así, ha resaltado que “no me imagino las paredes de nuestros centros llenos de propaganda del partido socialista, ya que eso no es hacer política. No vale todo”.



El responsable de las políticas sanitarias de Castilla–La Mancha ha explicado que se solicitó que se retirasen esos carteles “con la misma diligencia que lo hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando le inundaban de carteles y propaganda los centros de salud”.



Por ello, el consejero ha proseguido en su argumentación destacando que “no debemos permitir que las paredes de los centros sanitarios se llenen de propaganda que no le interesa nada a la ciudadanía. A los ciudadanos les interesa que hagamos las cosas bien, que no haya frentismo, que nos llevemos bien, que luchemos por un sistema sanitario digno”.



Por ello, Fernández Sanz ha solicitado al Partido Popular “que hagan una política limpia y que se dejen de carteles y de historias de este tipo, porque con ésto no avanzamos. Avanzamos con las personas, la sociedad y llegando a acuerdos y compromisos”.



Elecciones Sindicales



Respecto a las elecciones sindicales en sanidad que tuvieron lugar en el día de ayer, Fernández Sanz ha destacado que ha felicitado a todos los sindicatos “porque fue un día de compromiso, de tranquilidad, de participación y no hubo ningún problema”.



Fernández Sanz han asegurado que “seguiremos trabajando con ellos en el diálogo, en las mesas de representación, tanto en la de sanidad como en la sectorial, para alcanzar los mejores acuerdos para los profesionales, que al final son los que hacen que las personas tengan mejor salud”.



Estas declaraciones las ha ofrecido el consejero de Sanidad en la inauguración de una clínica dental del grupo Catalano en Alcázar de San Juan, cuyo propietario ha definido como “el centro odontológico más grande de Castilla–La Mancha”.





