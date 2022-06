El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por “pasar de la cultura de usar y tirar a la cultura de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar”

Castilla–La Mancha es la primera Comunidad Autónoma del país en potencia instalada de energía fotovoltaica en lo que llevamos de 2022 y una referencia nacional en el desarrollo de las energías limpias, ya que el 80 por ciento del mix energético está integrado por energía procedente de fuentes renovables, unos “datos espectaculares que hacen que estemos combatiendo el cambio climático” en palabras de la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.



Fernández ha explicado que el IES ‘Ribera del Bullaque’ de Porzuna contará el próximo curso académico con un nuevo ciclo de Grado Superior de Gestión Forestal y Medioambiental, que se suma a los dos que ya tiene de Servicios de Administración y Conservación Medioambiental. “En total, una inversión de prácticamente 400.000 euros que sirve para dar una oportunidad a nuestros chicos y chicas en dos ámbitos donde tenemos muchas oportunidades y es que no hay que olvidar que el medio rural tiene oportunidades que explotar sostenidamente”, ha afirmado la consejera.

Porzuna (Ciudad Real), 13 de junio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha apuesta por promover un cambio cultural, en particular desde el ámbito educativo y desde edades tempranas “para concienciar a una sociedad, que se ha educado en la cultura de usar y tirar, en la cultura de las tres erres: reducir el consumo, reutilizar y reciclar”.





Así lo ha manifestado en Porzuna la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, donde junto al viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán; la directora general de Inclusión y Programas, María Ángeles Marchante; el delegado de Desarrollo Sostenible, Fausto Marín; la concejala de Educación, Silvia Cañamero; y la directora del CEIP ‘Nuestra Señora del Rosario’, Clara Sánchez, y ha asistido a la entrega de los premios del concurso ‘Supercirculares 2022’, del que ha resultado ganador este centro educativo.





En este contexto, la consejera ha destacado el trabajo que viene desarrollando la Consejería de Desarrollo Sostenible para “conseguir para que las futuras generaciones tengan otra cultura que no sea la del usar y tirar en esta economía lineal que nos ha llevado a tener problemas medioambientales bastante serios”.





Fernández ha felicitado a Colegio Público ‘Nuestra Señora del Rosario’ de Porzuna por ser el ganador de este concurso que está impulsado por las consejerías de Desarrollo Sostenible y de Educación, Cultura y Deportes que, precisamente, va en esta línea de concienciar y sensibilizar acerca de la importancia de cuidar el planeta reduciendo los efectos del cambio climático y transitando hacia un modelo circular con pequeñas, pero importantes acciones que pueden ser llevadas a cabo desde los centros educativos.





Fernández ha tenido palabras de especial cariño para las niñas y niños que han ganado este concurso, “nuestros superhéroes y superheroínas de tres años” que han demostrado que, con la ayuda de ayuda de las familias, el personal docente y el equipo directivo, se puede hacer “un magnífico proyecto” y ha animado a las personas mayores a aprender de ellas y ellos.





Liderazgo en renovables





La sensibilización y la concienciación son unos de los pilares de la estrategia que viene desarrollando el Ejecutivo autonómico en materia de lucha contra el cambio climático y, en ese sentido, la portavoz del Gobierno ha puesto en valor la apuesta por las energías renovables.





Estas políticas han llevado a que Castilla–La Mancha sea la primera Comunidad Autónoma en potencia instalada de energía fotovoltaica en lo que llevamos de 2022 y una referencia nacional en el desarrollo de las energías "limpias" en nuestro país, ya que el 80 por ciento del mix energético de la región lo integra energía procedente de fuentes renovables, situándose así 22 puntos por encima de la media del país en este apartado. Unos datos “espectaculares que hacen que estemos combatiendo el cambio climático” y que también evidencian, ahora más que nunca, “que la soberanía energética es imprescindible”, ha subrayado.





Además, la consejera portavoz ha recordado que el Gobierno de Emiliano García–Page lleva invertidos aproximadamente 70 millones de euros en ayudas para impulsar la transición energética y en este momento está abierta una convocatoria de 9,6 millones de euros dirigida a empresas que estará abierta hasta final de año para ayudarles en esa transformación necesaria para una economía más sostenible.





Otro pilar más de esta estrategia es la Ley de Economía Circular, aprobada en 2019. Se trata de la primera norma de este tipo que se hizo en España y un revulsivo para impulsar una de las tareas más importantes que tiene la sociedad por delante como es “reducir los residuos, evitar la contaminación y hacer que la economía sea sostenible, porque si la economía no es sostenible puede haber presente, pero no habrá futuro”, ha explicado la consejera.





Sostenibilidad y educación





En este contexto, Blanca Fernández ha remarcado la importancia de unir también sostenibilidad y educación recordando que, hace apenas unos días, el Ejecutivo autonómico aprobó la puesta en marcha de 49 nuevos ciclos de Formación Profesional para toda la región y que se invierten 184 millones de euros desde el ámbito de la Educación en la FP reglada, lo que supone que el próximo curso habrá más de 1.000 ciclos de Formación Profesional y cursos de especialización.





Un ejemplo de esta apuesta es la localidad de Porzuna, cuyo IES ‘Ribera del Bullaque’, contará el próximo curso académico con un nuevo ciclo de Grado Superior de Gestión Forestal y Medioambiental, que se suma a los dos que ya tiene de Servicios de Administración y Conservación Medioambiental. “En total, una inversión de prácticamente 400.000 euros que sirve para dar una oportunidad a nuestros chicos y chicas en dos ámbitos donde tenemos muchas oportunidades y es que no hay que olvidar que el medio rural tiene oportunidades que explotar sostenidamente”. Y ésta, ha manifestado Blanca Fernández, es la vocación de futuro que tiene el Gobierno: “invertir en Formación Profesional para el empleo, invertir en FP reglada 184 millones de euros e intentar vincular una parte a lo que existe en el territorio para que la gente de aquí, si quiere, se pueda quedar”, ha concluido.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando