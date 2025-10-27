Hoja de ruta para la puesta en marcha del tranvía: Miguel Contreras expone en COPE Jaén las claves

El tranvía de Jaén afronta los meses decisivos para su puesta en marcha definitiva. El delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, Miguel Contreras, ha visitado este lunes los estudios de COPE Jaén para hablar en profundidad de los plazos más significativos para la puesta en marcha del tranvía. Ha recordado que la intención del Gobierno andaluz es adjudicar antes de final de año los contratos de mantenimiento y operaciones, considerados clave para que la infraestructura, paralizada durante 14 años, pueda entrar en funcionamiento en 2026. Contreras ha evitado fijar una fecha exacta, aludiendo a los plazos administrativos y a posibles recursos de las empresas licitadoras, pero ha asegurado que el proceso "en ningún momento se ha parado".

El coste de la parálisis

Tener el tranvía parado durante más de una década ha supuesto un coste cercano a los 8 millones de euros, que es lo que ha costado su puesta a punto. Un importe, ha recordado Contreras, asumido por la Junta de Andalucía debido a que "ha habido quien no ha creído en el tranvía". El delegado ha echado la vista atrás para señalar al anterior gobierno socialista de la Junta, al que acusa de no haber adquirido "el mismo compromiso que Juanma Moreno adquirió en 2019", lo que, en su opinión, habría evitado el deterioro y el coste de la reactivación.

La tensión política con el Ayuntamiento

El delegado de Fomento ha atribuido directamente al Ayuntamiento de Jaén los retrasos más recientes en el calendario. Según Contreras, el consistorio tardó cinco meses en entregar la retención de crédito (RC) necesaria para licitar los contratos de explotación. "Si no hubieran tardado 5 meses en darnos el RC, hoy ya habría contrato de adjudicación de operaciones, de mantenimiento, y por lo tanto, quizá estaríamos ya hasta montados en el tranvía", ha sentenciado.

Contreras ha rechazado que la proximidad de las elecciones autonómicas de 2026 influya en los plazos. También ha criticado que el equipo de gobierno municipal esté "más preocupado de poner chinitas en las vías del tranvía que de ayudar". Además, ha confirmado que la Junta ha comenzado a retener de la PATRICA las liquidaciones que el Ayuntamiento no ha abonado por su parte de la cofinanciación, tal y como, según el delegado, autorizó el alcalde, Julio Millán, en el convenio.

Así cambiará la movilidad de Jaén

La puesta en marcha del tranvía traerá consigo cambios significativos en la movilidad de la capital. La principal novedad es que "el sistema de tranviario va a tener prioridad absoluta en los controles de semáforo", para lo cual la propia infraestructura asumirá la gestión de todos los cruces semafóricos de su trazado, descargando de esa responsabilidad al Ayuntamiento. Contreras ha garantizado además la integración tarifaria, ya que la tarjeta del consorcio se convertirá en el referente y permitirá hacer transbordo entre el tranvía, el autobús urbano y el metropolitano.

Para que el tranvía alcance su máximo potencial, el delegado ha insistido en la urgencia de que el Ayuntamiento cumpla su compromiso de reordenar las líneas de autobús urbano, una obligación que, asegura, se firmó en el convenio del año 2021 y que "a día de hoy todavía no la tenemos". Finalmente, Contreras ha abierto la puerta a futuro a una segunda línea del tranvía, recordando que el Plan de Transporte Metropolitano ya contempla estudiar sistemas de transporte público de alta capacidad en la zona del Gran Eje.