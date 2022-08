El Gobierno de Castilla-La Mancha apoya la presencia de 26 bodegas de la región en acciones internacionales en EEUU, China, Indonesia y Taiwán

El Ejecutivo autonómico promociona la participación de una decena de bodegas y empresas vinícolas regionales en la B2B Wine Roadshow de Indonesia y Taiwán, que se celebrará los días 28 y 30 de noviembre en las ciudades de Yakarta y Taipéi, respectivamente.

El Gobierno regional también impulsa la participación de bodegas castellanomanchegas en el Acces To Market Wine, que se celebrará en Estados Unidos en el mes de octubre; y en la B2B Wine Roadshow que se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre en la localidad china de Wuhan.



Toledo, 12 de agosto de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, a través del Instituto de Promoción Exterior de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, apoya la presencia de 26 bodegas y empresas vinícolas de la región en tres eventos internacionales en los mercados de Estados Unidos, China, Indonesia y Taiwán; unos actos de promoción que se celebrarán entre los meses de octubre y noviembre y cuyo plazo de solicitud para las ayudas a la participación está abierto durante este mes de agosto.



Hasta el próximo 16 de agosto, las bodegas y empresas vinícolas de la región pueden solicitar el apoyo del IPEX para participar en la B2B Wine Roadshow Indonesia y Taiwán 2022, que tendrá lugar los días 9 y 11 de noviembre en las ciudades de Yakarta y Taipéi, respectivamente. La actividad, que se celebrará cada día en un país, va dirigida a bodegas de la región que tengan una buena capacidad exportadora y de adaptación a mercados, y en la misma participarán importadores de ambos países con los que las bodegas podrán tener reuniones presenciales en las que presentar sus vinos, para lo cual estas empresas y bodegas participantes se desplazarán a estos países tras la flexibilización de sus restricciones con motivo de la crisis sanitaria.



Los mercados del sureste asiático presentan cada vez mayores oportunidades de negocio derivado del desarrollo y apertura económica que estos dos países han experimentado a través de los acuerdos y mejora del nivel de vida de la sociedad taiwanesa en la última década, y de la evolución del sector turístico en Indonesia. Posteriormente a esta acción, se otorgará una ayuda por la participación del 60 por ciento de los gastos justificados, con un importe máximo de 3.648 euros por empresa. El número máximo de participantes será de diez bodegas regionales.



El segundo de los eventos para el que está abierto el plazo de solicitud, en este caso hasta el 24 de agosto, es el B2B Wine Roadshow que se celebrará en la localidad china de Wuhan el próximo 17 de noviembre, en este caso en formato virtual.



Se trata de un evento telemático que tendrá lugar en la ciudad china de Wuhan y que reunirá a los principales importadores de la ciudad y de su zona de influencia que están relacionados con el mundo del vino para dar a conocer las características y ventajas de los vinos de Castilla–La Mancha.



El evento estará estructurado en una primera parte consistente en una presentación de los vinos de Castilla–La Mancha con una cata de vinos de las bodegas participantes; y una segunda parte donde los importadores tendrán reuniones individuales y virtuales con cada una de las bodegas participantes, y donde habrá una selección de los vinos de estas bodegas para que el importador pueda conocerlos en profundidad durante el transcurso de la reunión.



Wuhan es la ciudad más importante de la provincia de Hubei y centro de distribución de mercancías para toda la provincia y para la zona de influencia del centro de China, encontrándose un buen número de importadores de vino que dan acceso al gran mercado de consumo de todas las ciudades adyacentes. Posteriormente a la acción, se otorgará una ayuda por la participación del 60 por ciento de los gastos justificados con un importe máximo de 1.896 euros por empresa, para un máximo de diez bodegas.



Participación en eventos en Chicago y Houston en el mes de octubre



La última de las tres convocatorias para el sector del vino abiertas durante este mes de agosto es la que promueve la participación agrupada de bodegas en el evento Acces To Market Wine USA, que se celebrará en las ciudades de Chicago y Houston, del 12 al 31 de octubre de este año, y cuyo plazo de solicitud de las ayudas está abierto hasta el 25 de agosto.



El programa Access to Market USA pretende ser una herramienta que profundice en la distribución de vinos mediante la promoción en el canal HORECA y distribución minorista. La promoción tendrá lugar a través de la participación en el estand informativo de Castilla–La Mancha en la feria US TRADE TASTING de Chicago y con la realización de dos catas temáticas a los responsables de compra de los principales restaurantes, tiendas y distribuidores del canal retail en las ciudades de Chicago y Houston.



Esta acción está dirigida tanto a empresas con importador como empresas sin importador, que tengan interés en posicionar los vinos en el mercado de Chicago y Houston y sus zonas de influencia, de manera que las bodegas con importador podrán distribuir sus vinos directamente a través de estos y aquellas sin importador en la zona utilizarán al importador del programa para la distribución de sus vinos ante posibles pedidos.



A pesar del tamaño del mercado con más de 300 millones de consumidores, no se puede considerar un mercado único, sino una agrupación de mercados por las distancias y por las particularidades normativas en la distribución de bebidas alcohólicas que obligan a considerar el país como un conglomerado de mercados.



El número máximo de participantes en este evento será de seis empresas. Posteriormente a la acción, cada empresa participante recibirá una ayuda del 50 por ciento de los gastos justificados en concepto de cuota de participación y envío de muestras, con un coste máximo estimado de 1.783,33 euros por bodega.







