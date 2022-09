El Gobierno de Castilla-La Mancha adjudica nuevos equipos de Medicina Nuclear para los hospitales de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara

Con esta resolución se avanza en el proyecto del Gobierno de Emiliano García–Page para que todas las provincias de Castilla– La Mancha cuenten con servicio de Medicina Nuclear una vez que finalicen las obras de los grandes hospitales.



La inversión roza los 9,5 millones de euros y se enmarca en el Plan INVEAT impulsado por el Ministerio de Sanidad y que está financiado con fondos europeos Next Generation EU, para avanzar en la mejora de la capacidad diagnóstica y de tratamiento del Sistema Nacional de Salud.



Toledo, 27 de septiembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha adjudicado la compra de cuatro nuevos equipos de PET–TC destinados a los servicios de Medicina Nuclear de los hospitales de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.



La inversión, solo en PET–TC, roza los 9,5 millones y se enmarca en el Plan de Inversión en Alta Tecnología (INVEAT), que impulsa el Ministerio de Sanidad y que está financiado con fondos europeos Next Generation EU, para avanzar en la mejora de la capacidad diagnóstica y de tratamiento del Sistema Nacional de Salud.



La incorporación de esta tecnología sanitaria “nos sitúa en primera línea europea” desde el punto de vista tecnológico en Medicina Nuclear y además “nos equipara con las ratios internacionales de PET–TC respecto a la población atendida mejorando el acceso de los pacientes a esta técnica tan importante en muchas enfermedades”, ha explicado el director de la Unidad de Coordinación de Medicina Nuclear en Castilla–La Mancha, Ángel Soriano.



Los equipos adquiridos poseen una tecnología denominada digital que mejora su capacidad diagnostica, reduciendo los tiempos de exploración y disminuyendo de forma muy significativa la radiación a los pacientes. Las patologías que se benefician de esta tecnología abarcan un amplio rango, no solamente en la oncología si no también en neurología, cardiología, vascular y procesos infectoinflamatorios fundamentalmente, ha especificado el doctor Soriano.



Los nuevos hospitales de Toledo y Cuenca incorporan servicios de Medicina Nuclear y Guadalajara, con su importante reforma, también incorpora servicio de medicina nuclear. Desde la Unidad regional de Medicina Nuclear, ha dicho Soriano, “hemos estandarizado el equipamiento y las prestaciones para que los pacientes dispongan de la mejor tecnología en sus hospitales de referencia de forma similar, independientemente de donde residan”.



Hospital de Toledo



En el caso del Hospital Universitario de Toledo, el servicio de Medicina Nuclear es, junto Oncología Radioterápica y Radiofísica y Protección Radiológica, una de las tres nuevas especialidades que se ha sumado a la cartera de servicios con la apertura del nuevo centro. Está previsto que el servicio de Medicina Nuclear inicie su andadura a finales de este año o principios de 2023 a medida que se vaya incorporando la tecnología.



La inversión en equipamiento para este año supera los cuatro millones de euros e incluye el PET TC adjudicado y dos equipos SPECT–TC. Para 2023 la inversión asciende a 4,5 millones destinados a la adquisición un PET–Resonancia Magnética (PET–RM).



Ciudad Real, referente en Medicina Nuclear



El Servicio de Medicina Nuclear del Hospital General Universitario de Ciudad Real es referente regional y nacional. Actualmente, cuenta con dos equipos PET–TC, tres gammacámaras, un densitómetro y dos sondas. El nuevo equipo sustituirá al PET–TC más antiguo cuya vida útil ha superado los años recomendados según directrices europeas. El segundo equipo se incorporó en 2019 con una inversión del Gobierno regional superior a 1,8 millones de euros.



De esta forma, el servicio de Medicina Nuclear de Ciudad Real mejora su capacidad asistencial y puede asumir un mayor volumen de estudios. Se trata de una tecnología más avanzada que permite realizar estudios de mayor complejidad, mejorar los flujos de trabajo, reducir las dosis de radiación al paciente y a los profesionales, además de mejorar la calidad de la imagen, aumentar el campo de visión e incorporar la posibilidad de realizar nuevos procesos con la consiguiente reducción de la demora asistencial.





