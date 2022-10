El Gobierno de Castilla-La Mancha adjudica dos equipos de braquiterapia digital para los hospitales de Albacete y Toledo

Suponen una inversión de 1.016.400 euros, con cargo al Plan INVEAT y al Mecanismo de Recuperación y Resilencia–Next Generation EU.

Toledo, 16 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha adjudicado la compra de dos equipos de braquiterapia digital, con una inversión de 1.016.400 euros, que irán destinados a los servicios de Oncología Radioterápica de los hospitales universitarios de Toledo y Albacete.



Esta inversión se enmarca en el Plan de Inversión en Alta Tecnología (INVEAT), que impulsa el Ministerio de Sanidad y que está financiado con fondos europeos Next Generation EU, para avanzar en la mejora de la capacidad diagnóstica y de tratamiento del Sistema Nacional de Salud.



En el caso del Hospital General Universitario de Albacete, supone la renovación de uno de los equipos existente, el más obsoleto, pues ya se renovó en 2020 otra tecnología más antigua. Por su parte, el equipo para el Hospital de Toledo es de nueva incorporación y supone una ampliación de la cartera de servicios, lo que va a permitir que los pacientes no tengan que desplazarse, como hasta ahora, al Hospital General Universitario de Ciudad Real.



Los nuevos equipos que se van a incorporar suponen un salto cualitativo muy importante ya que permiten ofrecer prestaciones que los actuales no realizan. En ambos casos mejoran la tecnología software que incluye el aparato aumentando la calidad de la prestación que realiza.



La braquiterapia es un tipo de radioterapia para los pacientes con cáncer, que consiste en colocar material radioactivo en las proximidades o en el interior del tumor, con lo que se evita la irradiación de los órganos cercanos y se disminuyen los efectos secundarios sobre estos.



En aquellos casos en los que está indicado permite utilizar una dosis más alta en áreas más pequeñas y así reducir el tiempo de exposición al tratamiento, lo que supone una reducción significativa del tiempo de tratamiento, ya que los tumores de bajo riesgo se pueden tratar en menos sesiones.





