El Gobierno de Castilla-La Mancha acometerá esta semana las 76 contrataciones comprometidas en el acuerdo de Atención Primaria

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado que el acuerdo “no ha sido una cuestión puntual, ya que previamente habíamos decidido que el tope fueran 2.000 tarjetas por profesional y eso nos situaba a la cabeza de España”.



Toledo, 22 de febrero de 2023.– En el Gobierno de Castilla–La Mancha “estamos contentos y satisfechos del acuerdo alcanzado con los médicos de la Atención Primaria, para que cada profesional de Medicina de Familia tenga 1.750 tarjetas como objetivo máximo y 1.250 en Pediatría”. Así lo ha manifestado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una entrevista realizada este miércoles en CMM, donde ha explicado que, con la bolsa de trabajo ya actualizada, las 76 contrataciones acordadas en el pacto por la Atención Primaria firmado el pasado viernes comenzarán a acometerse esta misma semana.





Así, el consejero ha destacado que “este acuerdo tiene mucho que ver con lo que hemos hecho en este Gobierno desde el año 2015, ese trabajo ha dado sus frutos y las sociedades científicas nos han felicitado por ser la Comunidad Autónoma que más dinero invierte en Atención Primaria”.





Fernández Sanz ha destacado que “hemos seguido invirtiendo y, en 2022, hemos alcanzado el 28,5 por ciento del presupuesto destinado a la Sanidad a la Atención Primaria y nos hemos propuesto llegar al 30 por ciento”. Por ello, ha señalado, “este acuerdo firmado no ha sido una cuestión puntual, ya que previamente habíamos decidido que el tope fueran 2.000 tarjetas por profesional y eso nos situaba a la cabeza de España”.





El responsable de las políticas sanitarias de Castilla–La Mancha ha recordado que “aquí se formaban 192 personas para ser especialistas y ahora son casi 500 profesionales en formación. Además, captamos profesionales de otras comunidades porque ofrecemos tres años cuando terminan la especialidad; también hemos sacado más de 8.000 plazas de oferta pública de empleo y tenemos un programa de retención de talento, además del crecimiento y la apuesta presupuestaria”.





En ese sentido, Fernández Sanz ha señalado que, desde el Gobierno regional, “hemos trabajado con el número de personas que se van a jubilar y hemos aumentado un 500 por ciento las personas en Formación Especializada”.





Preguntado por las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, el consejero ha destacado que, de la larga serie de recortes realizados por el Partido Popular en sus cuatro años de gobierno –durante la legislatura 2011–2015–, “hemos recuperado todo y estamos con el último punto, que es la carrera profesional”.





Así, ha resaltado que “hoy un profesional de Sanidad de Castilla–La Mancha en su nómina mensual cobra un 20 por ciento más de lo que cobraba en 2015; eso es la carrera profesional, un todo. No es algo que se firme ante un notario y que luego no se sepa lo que va a ocurrir con ello”.





El consejero ha concluido subrayando que “en ocho años con gobiernos de Emiliano García–Page, hemos recuperado las infraestructuras, la tecnología y tenemos a 17.000 profesionales más de los que teníamos".





