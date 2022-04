La Gerencia de Atención Integrada de Albacete incorpora la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios

Se ha reformado una superficie de 103 metros cuadrados para crear esta Unidad con la que tratar a personas con insuficiencia respiratoria grave mediante terapias de ventilación mecánica no invasivas.



Durante la sexta ola de la pandemia por COVID–19, este nuevo espacio ha permitido apoyar la asistencia en las áreas de Críticos.



Albacete, 14 de abril de 2022.– La Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, ha creado la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI). Un nuevo espacio, a cargo del Servicio de Neumología, con capacidad para atender a seis pacientes y en el que se han invertido cerca de 35.000 euros.



Esta novedosa unidad del Hospital General de Albacete es un área de monitorización de pacientes con insuficiencia respiratoria grave que pueden ser tratados con terapias de ventilación no invasivas. Además de asistencia a pacientes con estas patologías, también pueden ser atendidas personas que salen de las unidades de críticos con traqueotomía o que se encuentran en proceso de retirada de la ventilación, así como pacientes postquirúrgicos torácicos.



Las UCRI están diseñadas para atender a pacientes respiratorios de gravedad intermedia entre la UCI y la hospitalización convencional. Basan su existencia y justificación en el empleo de ventilación no invasiva. Una asistencia sanitaria de mayor calidad y con la que lograr altas más tempranas, entre otros factores de mejora.



Como ha indicado el jefe del Servicio de Neumología, Jesús Jiménez, “la creación de estas unidades ha evidenciado, además de un claro beneficio para los pacientes, una importante reducción de estancias en cuidados intensivos de enfermos con insuficiencia respiratoria moderada–grave” e implica también un uso más eficiente de los propios recursos.



En la nueva sala, los pacientes tienen monitorizadas la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, electrocardiograma, frecuencia respiratoria y tensión arterial. Un seguimiento técnico que se realiza de manera no invasiva y que en todo momento está supervisado por los facultativos del Servicio de Neumología con el apoyo especializado de una enfermera y una técnico auxiliar en cuidados de enfermería, dedicadas en exclusiva a la unidad.



La UCRI se ha ubicado en la tercera planta del Hospital General Universitario de Albacete. Para llevar a cabo la construcción de este dispositivo, se ha reformado una superficie de 103 metros cuadrados. Unas labores que han consistido en la demolición de tabiques y aseo, retirada de equipamientos obsoletos, trabajos de albañilería para adecentar paredes, techos y suelo. Y el posterior suministro e instalación de carpintería metálica y vidriería, además de la adecuación de las salidas de climatización.



A estas tareas de obra se sumaron las relacionadas con las instalaciones eléctricas, de comunicaciones, de gases medicinales, así como la acomodación de los cabeceros. También, la instalación de un control central de enfermería donde realizar el seguimiento y vigilancia de las seis camas disponibles.



La UCRI está en funcionamiento desde el pasado mes de noviembre. Durante la sexta ola de la pandemia, en enero de este año, su ayuda ha sido fundamental como apoyo a las Áreas de Críticos del Hospital en la atención de pacientes. La existencia de esta unidad ha evitado el mayor número de ingreso de pacientes con Covid–19 en UCI y REA, además de permitir mantener la actividad asistencial sin que se viera afectado el Hospital Perpetuo Socorro.



Con la creación de este recurso, la colaboración entre los Servicios de Medicina Intensiva, Anestesia y Neumología y la ampliación de dos nuevos puestos en la UCI, la Gerencia de Atención Integrada de Albacete ha podido dar una respuesta con mayor seguridad y eficacia a los pacientes sin tener que disminuir las intervenciones quirúrgicas.













