GarcíaPage celebra que el Parlamento Europeo haya rechazado "criminalizar" el vino y desligar su consumo del riesgo de padecer cáncer

Puertollano (Ciudad Real), 16 de febrero de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha celebrado que el Parlamento Europeo haya rechazado “criminalizar o estigmatizar” el vino a través de una enmienda de “iniciativa española” por la que se ha descartado la obligatoriedad de que este producto se asocie con una etiqueta de advertencia sobre el riesgo de padecer cáncer por una excesiva ingesta de alcohol.



Así lo ha expresado el jefe del Ejecutivo castellanomanchego este mediodía en Puertollano (Ciudad Real), donde ha visitado junto a presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el Centro Nacional del Hidrógeno, “un centro absolutamente práctico con una capacitación extraordinaria”, ha valorado García–Page en una localidad en la que la energía es “una seña de identidad extraordinaria” por haber sido un municipio “pionero con la mina, con el gasoil y pionero en las nuevas energías, que son futuro y el empleo de mañana”, ha indicado.



En este contexto, el presidente regional ha subrayado la importancia de “la posición que ayer noche fijó el Parlamento Europeo” en el marco del debate del Plan para Combatir el Cáncer elaborado por la Comisión Europea. En este sentido, García–Page ha considerado que “es un buen día para este enorme producto y esta enorme cultura” que constituye la industria vitivinícola, de manera muy concreta en Castilla–La Mancha, región que produce “el 9 por ciento del vino de todo el planeta”, ha precisado.



El hidrógeno, “nuestra gran vanguardia”



Asimismo, durante su intervención posterior a la visita al Centro Nacional del Hidrógeno, Emiliano Garcia–Page ha elogiado la trayectoria de este organismo “vivo y productivo” en un momento en el que “ha llegado la oportunidad, de verdad, de que el hidrógeno sea nuestra gran vanguardia” en materia de generación de energía limpia y sostenible.



En esta línea, el presidente autonómico ha recalcado que “España ha madrugado y cuando se ponga de moda el hidrógeno en el mundo, aquí no nos van a pillar mirando a las estrellas”, al tiempo que se ha congratulado porque “se estén haciendo las cosas bien” con la perspectiva de futuro, pensando “no en mañana, sino en pasado mañana”, ha concluido.



De este modo, el presidente García–Page ha destacado que “en esta región toda la Administración Pública se alimenta de energía renovable”, tal y como han certificado las empresas suministradoras. Al respecto, el jefe del Gobierno regional ha pronosticado que “en pocos años”, Castilla–La Mancha “sería autónoma por completo” en lo relativo al “equilibrio entre producción de energía renovable y consumo de toda la Comunidad”, ha apuntado. “El enorme terreno que tiene no significa un problema y puede ser una enorme oportunidad”, ha zanjado.



Los fondos europeos, en beneficio de todas las regiones



En otro orden de asuntos, Emiliano García–Page se ha referido a la llegada de fondos europeos y ha puesto en valor que “somos el segundo país que más fondos ha conseguido”, a pesar de que “otros no solo no han querido, sino que han torpedeado” este proceso.



En cuanto al reparto autonómico de los mismos, el presidente de Castilla–La Mancha ha considerado que “incluso el proyecto que vaya otra Comunidad Autónoma” terminará por redundar en beneficio del “conjunto del país”. Al respecto, García–Page ha señalado que la economía “es como echar agua en un acuífero y hay que recargarla en conjunto”, ha ejemplificado. Del mismo modo, García–Page ha señalado que “cuando se termine el balance de los fondos europeos tiene que ser nacional”.



Durante esta visita, Emiliano García–Page ha estado acompañado también por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; y el alcalde de Puertollano, Adolfo Muñiz, entre otras autoridades







