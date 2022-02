GarcíaPage anuncia la ampliación de la educación en la etapa de 0 a 3 años con una especial atención a las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación

El Estatuto de Autonomía “ha significado un antes y un después en todos los sentidos” ya que ha generado “una ola de transformación verdaderamente gigantesca”, ha resaltado el presidente castellanomanchego.



Toledo, 17 de febrero de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado la ampliación de la educación en la etapa de 0 a 3 años con una especial atención a las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. Esta medida, que comenzará su andadura “a partir del siguiente curso” en el marco de la Estrategia de Ampliación de la Educación, tendrá su visto bueno el próximo martes en la reunión del Consejo de Gobierno. Al respecto, el presidente autonómico ha subrayado que esta iniciativa va a facilitar la creación de “miles de puestos de trabajo”, a través de la contratación de profesionales para dar cobertura a esta nueva prestación.



Así lo ha adelantado el jefe del Gobierno autonómico, esta mañana, durante la entrevista que ha concedido a Castilla–La Mancha Media (CMM) en el marco de la programación especial que el ente regional está llevando a cabo con motivo del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de la Comunidad Autónoma. En relación a esta efeméride, el presidente García–Page ha remarcado que el Estatuto ha generado “una ola de transformación verdaderamente gigantesca”.



Durante la entrevista, que ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida, Emiliano García–Page ha valorado la conveniencia de esta ampliación y ha considerado que supondrá “una oportunidad de conciliación de la vida familiar y laboral de mucha gente”. Asimismo, el presidente castellanomanchego ha detallado que van a generarse “en los próximos años, de en torno a 3.800 plazas” en un proceso que arrancará en la etapa educativa “de los chicos y chicas de dos años” y que tendrá una inversión total cercana a los 38 millones de euros.



En este contexto, el jefe del Gobierno regional ha señalado que la estrategia comenzará “en los pueblos más pequeños y en las poblaciones más alejadas, en núcleos que lo reclaman, porque allí nunca va a llegar la iniciativa privada y porque, al mismo tiempo, es la forma que tenemos de desarrollar la Ley contra el despoblamiento”, ha explicado.



Un Estatuto que multiplica servicios y prestaciones



A juicio de Emiliano García–Page, el Estatuto “ha significado un antes y un después en todos los sentidos”. Al respecto, el presidente ha relatado que “la Sanidad la hemos multiplicado por cuatro” desde que la Comunidad Autónoma recibió las competencias en esta materia. De igual modo, García–Page ha aseverado que “en estos últimos años hemos multiplicado por dos la sanidad que me encontré antes de ser presidente”.

Del mismo modo, el presidente de Castilla–La Mancha ha subrayado que la región invierte “18 millones de euros cada día solo en Sanidad, Educación y en prestaciones sociales, como la dependencia y la atención a personas mayores”. En este sentido, García–Page ha remarcado que la cifra supone “el doble que en el año 2015, cuando tomé posesión como presidente”.



Por otro lado, el presidente regional ha incidido en el impacto del Estatuto de Autonomía para el desarrollo de la Comunidad Autónoma poniendo como ejemplo que “hemos llegado a aumentar, en tan solo 40 años, casi siete años la esperanza de vida de la gente”. Asimismo, el jefe del Gobierno castellanomanchego ha destacado que, desde 1982, la región “ha recuperado 400.000 habitantes” después de perder un millón de habitantes en el período anterior.



Castilla–La Mancha, pionera en facilitar soluciones



En relación con la gestión diaria de la región, el jefe del Ejecutivo ha avanzado que “ha convocado a las principales entidades financieras con viviendas vacías en la Comunidad Autónoma para plantear una estrategia de ocupación legal” y combatir “con valentía” un problema de vivienda que, a juicio de García–Page “es un tema elemental de seguridad ciudadana, de convivencia”, ha concluido.



Asimismo, el presidente castellanomanchego ha recordado que “somos la única región de España que ha aprobado un proyecto de Ley” a fin de “dar más competencias a los ayuntamientos y los propios vecinos” para encontrar soluciones ante este tipo de casos que se producen tanto “en las grandes ciudades y también en muchas zonas rurales”, ha apuntado.



De igual modo, y en relación con la desaparición de oficinas de entidades financieras en zonas despobladas, García–Page ha defendido que los bancos deben tener “responsabilidad con el territorio” y se ha mostrado confiado en un “reenfoque a esa situación”. Al respecto, el presidente regional ha valorado el rol que entidades como Correos pueden tener en este campo por ser “una entidad muy asentada que se adapta el territorio como pocas”.



El camino hacia el fin del trasvase



A preguntas de CMM, el mandatario autonómico se ha pronunciado acerca del trasvase del Tajo hacia el Segura y ha recordado que “Europa no lo permite, Europa ha puesto ya fin legal a los trasvases” en el marco de un proceso que va a ser “lento, pero inexorable e irreversible”.



Igualmente, García–Page ha reconocido que “el Levante necesita agua”, pero ha señalado que “es absurdo que lo coja de la España seca”. “Esto se hizo porque no había democracia y no había autonomías”, ha apostillado.



Compromisos vigentes a pesar del COVID



“Me encontré con la crisis financiera, la de los recortes y la del COVID, que es más grave que las otras dos juntas, y a pesar de ello, vamos a cumplir nuestro programa”, ha garantizado García–Page, al tiempo que ha recordado compromisos como la creación de 150.000 empleos en cinco años “y vamos camino” de lograrlo, ha explicado.



Por último, y en alusión a la lucha contra la crisis originada por la pandemia, el presidente de Castilla–La Mancha se ha mostrado partidario de que, “en marzo como muy tarde” se eliminen las cuarentenas. “Creo que es una exageración”, ha proseguido García–Page, establecer “siete días de confinamiento salvo para el que tenga alguna complicación”. Del mismo modo, ha mostrado su preocupación por los “muchos trastornos en la economía española, en las empresas y dentro de la Administración Pública” que está propiciando este protocolo.









