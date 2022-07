García-Page valora el cumplimiento de “los grandes objetivos” de su Gobierno para rescatar los servicios públicos y crear empleo

El presidente regional ha subrayado “que le hemos dado la vuelta a mucho y todavía podemos hacerlo más”, al tiempo que ha manifestado tener, de cara al futuro, una “ilusión incrementada por la experiencia”.



Siete años después, el jefe del Gobierno regional ha augurado un próspero futuro a la Comunidad Autónoma “siempre y cuando no perdamos nuestra lealtad a nosotros mismos, la fidelidad a nuestra tierra”, ha advertido.



Asimismo, el presidente regional ha considerado que la cumbre de la OTAN ha sido “extraordinaria para España” desde el punto de vista de la “imagen, la solvencia y la capacidad de organización”, ha resumido.

Laguna del Marquesado (Cuenca), 1 julio de 2022.– El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page, ha valorado ese viernes, en el séptimo aniversario de su primera investidura como presidente autonómico, el cumplimiento de “los grandes objetivos” de su Gobierno para rescatar los servicios públicos y crear empleo en Castilla–La Mancha. Al respecto, ha enfatizado “la instalación de empresas, la confianza empresarial, el darle la vuelta a la sanidad, a la educación y a la dependencia” como “objetivos que van muy avanzados y que pueden seguir avanzando”, ha remarcado.



Así lo ha puesto de relieve García–Page en la localidad conquense de Laguna del Marquesado, municipio en el que ha inaugurado un tramo de la carretera CM–2106 que une los municipios de Huerta del Marquesado y Valdemeca, en una vía “en la que no se había hecho nada desde los romanos” y que “pone de manifiesto el tiempo que podía estar esperando si no dependiera de los ciudadanos de Castilla–La Mancha arreglar nuestra propia situación”, ha considerado.



En su balance de estos años, ha subrayado que “le hemos dado la vuelta a mucho y todavía podemos hacerlo más, que todavía queda camino por hacer y objetivos por cumplir”, al tiempo que ha manifestado tener, de cara al futuro, “una ilusión incrementada por la experiencia”. Asimismo, ha recordado que “llegué a decir que vinculaba mi propia responsabilidad política al empleo y puedo decir que hoy tenemos la mitad de parados”, ha enfatizado.



Durante su intervención, Emiliano García–Page ha remarcado que “el futuro de la región va viento en popa en todos los sectores y en todos los ámbitos, siempre y cuando en esta región no perdamos nuestra lealtad a nosotros mismos, la fidelidad a nuestra tierra”, ha advertido.



En este marco, el mandatario castellanomanchego ha recordado que el cumplimiento de los compromisos ha sido posible incluso “sin saber que iba a venir el Covid y sin saber que íbamos a tener una guerra en Ucrania”, ha indicado. En este punto, ha recordado que “la palabra crisis nos ha acompañado todo el mandato y, a pesar de eso, que sería una excusa perfecta para no cumplir, lo vamos a cumplir”, ha garantizado.



La recuperación de unos servicios públicos “desmantelados”



A preguntas de los medios de comunicación, el presidente de la Comunidad Autónoma ha reconocido que “para los grandes cambios se necesita tiempo y serenidad”. Igualmente, ha aseverado que “el camino que llevamos es extraordinario”, por lo que se ha mostrado “muy satisfecho” por el “altísimo honor” que supone presidir la región.



En este sentido, ha recordado su compromiso de revertir la situación en que se encontraban los servicios públicos de Castilla–La Mancha cuando alcanzó la presidencia en el año 2015. García–Page se ha referido a unos servicios “verdaderamente trascendentes, no decorativos” y que, a su juicio, “nos habían señalado como una región puntera y que en tan solo cuatro años se habían desmantelado a un ritmo vertiginoso”, ha añadido en referencia a la Legislatura anterior a su primer mandato.



“Grandes proyectos empresariales” en el horizonte



Durante su intervención en esta localidad de la Serranía conquense, Emiliano García–Page ha avanzado también que el Gobierno regional trabaja para que “diez o doce grandes proyectos empresariales” se instalen en Castilla–La Mancha, algunos de los cuales están “vinculados a la provincia de Cuenca y a la capital”, ha precisado.

El éxito de la cumbre de la OTAN en Madrid



Preguntado por la reciente cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha valorado este evento como “una operación de imagen verdaderamente extraordinaria” en la que “España ha dado un salto importante de fiabilidad en el mundo, más allá del trabajo del Gobierno que merece ese reconocimiento”, ha proseguido.



En este ámbito, ha recalcado los beneficios de la cumbre “para la imagen, la solvencia y la capacidad de organización” del país, además de haber resultado “clave en el propio futuro de la OTAN”, ya que “ha aventurado los riesgos que tenemos por delante”, ha finalizado.



En esta inauguración, García–Page ha estado acompañado por el vicepresidente castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; así como por diversos alcaldes y alcaldesas de la zona y los representantes de la empresa responsable de la obra.









