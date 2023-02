García-Page compromete centros de Atención Temprana “en todos los hospitales de la región” en coordinación con las unidades de Maternidad

“Hoy Castilla–La Mancha tiene el doble de personas atendidas que hace ocho años” en materia de Dependencia, ha enfatizado García–Page, quien ha resaltado que “no es que se haya doblado la gente con esa necesidad, es que hoy los atendemos”.



El presidente regional ha renovado la vigencia del llamado ‘Compromiso de Tarazona’ para “financiar una parte sustancial de las obras en los cuarteles” de la Guardia Civil de la región “a condición de que amplíen las plantillas”.



Albacete, 23 de febrero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha comprometido, esta mañana en Albacete, la instalación de centros de Atención Temprana “en todos los hospitales de la Comunidad Autónoma”, un servicio que se implantará primero “en las cinco capitales más Puertollano (Ciudad Real) y Talavera de la Reina (Toledo)”, ha avanzado. “Caso que veamos, cuanto antes mejor”, ha justificado García–Page, que ha concluido que, de esta manera, “anticipamos las soluciones al mismo tiempo que detectamos los problemas”.



Así, ha dado a conocer García–Page esta iniciativa que ha bautizado como “Compromiso Desarrollo” por haberlo hecho público, precisamente, en la inauguración del Centro de Día de la ‘Asociación Desarrollo–Autismo Albacete’, una entidad con 20 años de trayectoria que atiende a más de 300 familias. “La invisibilidad es una enorme discapacidad”, ha manifestado, y “una sociedad que no quiere ver un problema es una sociedad con un enorme problema”, ha zanjado.



Asimismo, ha destacado que “vamos a seguir creciendo en centros” y ha ironizado con el incumplimiento de un compromiso porque “dije que íbamos a tener 20 centros de Atención Temprana y hemos llegado a 21”, ha precisado. “Estamos trabajando en la dirección de que ésta sea una sociedad muy mallada y que el colchón no se pueda poner en cuestión”, ha puntualizado.



“Casi más que temprana, diría inmediata”, ha reflexionado el presidente castellanomanchego en relación a la atención comprometida esta mañana que, a su juicio, “es eficaz para todos” puesto que “la sanidad es buena en la medida que previene lo antes posible”, ha razonado. “Hay problemas que pueden arreglarse el año que viene, pero en sanidad hay que estar desde el primer día previniendo, anticipando”, ha rematado.



En este punto, el presidente regional ha puesto como ejemplo que “solo en cáncer de mama, podemos decir que esta región ha permitido que 22.000 mujeres hayan visto anticipado su diagnóstico y también una solución y, probablemente, muchas de ellas hayan llegado a sobrevivir”, ha subrayado.



Apuesta por la Dependencia



“Hoy Castilla–La Mancha tiene el doble de personas atendidas que hace ocho años” en materia de Dependencia, ha enfatizado García–Page junto a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. “Y no es que se haya doblado la gente con esa necesidad, es que hoy los atendemos”, tal y como ha aseverado. A este respecto, el presidente de la Comunidad Autónoma ha señalado que se trata de un “dato que dice mucho de una sociedad que prioriza”, ha incidido.



“Pasamos de las palabras a las leyes”



Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha apostado por que los servicios públicos estén “razonablemente blindados ante problemas económicos de mañana o pasado mañana”, por lo que ha remarcado que “pasamos de palabras a leyes y convertimos los acuerdos en leyes”. En este marco, ha celebrado el acuerdo “por unanimidad de la nueva Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia de Castilla–La Mancha” que va a “blindar muchas de las prestaciones que queremos para el mundo de la infancia”, ha descrito.



El ‘Compromiso de Tarazona’ “sigue vigente”



El jefe del Gobierno regional ha recordado que, este jueves, se cumple cuatro años del llamado ‘Compromiso de Tarazona’ que “sigue vigente”, ha reseñado. Se trata, tal y como ha recordado, de la propuesta de “financiar una parte sustancial de las obras en los cuarteles” de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma “a condición de que amplíen las plantillas”. En este sentido, ha recalcado que “es un derecho que tenemos las comunidades autónomas que hemos decidido no tener policía propia”, ha insistido.



Dos millones de euros para una tecnología “avanzadísima” en Albacete



En los instantes previos a visitar la Unidad de Cardiología Intervencionista que ha sido recientemente reformada y ampliada en el Hospital Universitario de Albacete, el presidente García–Page ha avanzado la inversión de “dos millones de euros para que Albacete deje de tener una sala un poco atrasada” para “contar con tres salas avanzadísimas, las más avanzadas del país” en esta materia.



Una “ventana de oportunidades” para Albacete



En otro orden de asuntos, el presidente autonómico ha reconocido la contribución que ha realizado el que hoy será reelegido presidente de la Confederación de Empresario de Albacete (FEDA), Artemio Pérez, “por el empresario de esta provincia”. De igual modo, ha valorado la relevancia del proyecto del Puerto Seco y Plataforma Intermodal de Albacete, al que ha calificado como “una ventana de oportunidades enorme” que, además, pone de manifiesto que la provincia “tiene masa económica potente no sólo para recibir, sino para sacar mercancías, que es la clave de este tipo de operaciones”, ha aseverado.













