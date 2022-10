García-Page avanza las obras del proyecto de Economía Circular ‘Los Palancares’ a partir de 2023 y un Centro de Alto Rendimiento Deportivo en ‘El Terminillo’

Emiliano García–Page se ha referido también a la puesta en marcha de las primeras ampliaciones de los servicios de líneas regulares de viajeros del Plan X Cuenca que son las de Huete a Tarancón, Huete a Cuenca, Villar del Maestre a Cuenca y Mira por valor de 450.000 euros aproximadamente.

Cuenca, 4 de octubre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha avanzado hoy las obras de un Centro de Alto Rendimiento Deportivo en ‘El Terminillo’, en Cuenca, “como consecuencia de las facilidades urbanísticas que hemos dado”, y el comienzo a partir de 2023 de las obras del proyecto de Economía Circular ‘Los Palancares’, también en Cuenca. “Es de estas cosas que parecían imposibles de no ser por la eficacia en la gestión y tramitación urbanística”, ha señalado



Así lo ha dicho durante la celebración del Debate del Estado de la Región que tiene lugar durante hoy y mañana en las Cortes Regionales y donde el jefe del Ejecutivo autonómico ha ido desgranando diferentes anuncios por áreas.



Durante su intervención, ha reclamado al Gobierno de España que ponga en marcha las ayudas al funcionamiento para las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, tras valorar la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural de Castilla–La Mancha, y ha lamentado que se hayan puesto en marcha de una manera más rápida para otros territorios y no para estos, a lo que ha añadido que “están tardando porque esto no espera meses y, si no, vamos a tener que reclamarlo con mucho más tesón”.



7,2 millones de euros para actuar en carreteras de la provincia de Cuenca



El jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado durante el Debate del Estado de la Región que el Gobierno de Castilla–La Mancha destinará 7,2 millones de euros para adecuar diferentes carreteras de titularidad autonómica en la provincia de Cuenca.



En este punto, ha detallado que esas actuaciones serán en la CM–3101 entre Hontanaya y Osa de la Vega con un presupuesto de 3,8 millones de euros; en la CM–3009 entre Villarejo de Fuentes y la CM–3118 con un presupuesto de 1,5 millones de euros y en la CM–3009 entre Saelices y Almonacid del Marquesado con un presupuesto de 1,9 millones de euros.



García–Page ha asegurado además que va a seguir reclamando la autovía de La Alcarria entre Guadalajara y Tarancón “en paralelo con el acuerdo que se firmó en su momento con la autovía Cuenca–Albacete, porque no solo no renunciamos a ninguno de los proyectos, si no que en concreto sobre esta última vamos a seguir avanzando en la exposición de los proyectos públicos que tendremos antes de que acabe la legislatura para información, porque lo lamentable no es solo que se paró el presupuesto, si no que se anularon los proyectos y se echaron a perder años y años de información ambiental, jurídica y económica”.



Convenio con el Gobierno de España para el Plan X Cuenca y accesibilidad Casco Antiguo



Emiliano García–Page sea referido también a la puesta en marcha de las primeras ampliaciones de los servicios de líneas regulares de viajeros del Plan X Cuenca que son las de Huete a Tarancón, Huete a Cuenca, Villar del Maestre a Cuenca y Mira por valor de 450.000 euros aproximadamente.



Asimismo, ha anunciado que antes de que finalice el año se firmará el convenio de colaboración entre el Gobierno de Castilla–La Mancha y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la financiación de los servicios de transporte regular a la demanda del plan mencionado dotado con dos millones de euros para cinco años.



Además, y tal y como ha indicado el presidente regional durante la celebración del DER, el objetivo del Ejecutivo autonómico es iniciar en el primer trimestre de 2023 las obras de accesibilidad al Casco Antiguo en la ciudad de Cuenca.



En materia sanitaria, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha referido a las visitas que los profesionales sanitarios están haciendo a las instalaciones del nuevo Hospital de Cuenca y ha indicado que “no se pueden creer lo que están viendo y que se emocionan por ver cómo van a poder mejorar la atención a los pacientes y eso es un síntoma de vocación verdaderamente extraordinario”.



Nuevos recursos sociales en Cuenca, Mota del Cuervo, Iniesta y Cañete



En su intervención, Emiliano García–Page se ha referido a la puesta en marcha de nuevo recursos sociales como por ejemplo una nueva vivienda con apoyo y centro residencial para personas con discapacidad en la ciudad de Cuenca.



Asimismo, ha detallado que antes de que acabe el año se van a abrir seis recursos especializados para personas con discapacidad de los cuales, uno de ellos que será una vivienda estará en la localidad de Mota del Cuervo, a lo que hay que sumar un servicio de atención temprana en el municipio de Iniesta.



“Vamos a favorecer antes de finalizar el año dos recursos que estuvieron paralizados durante años como es la residencia de mayores de Cañete”, ha indicado.



Además, el presidente regional ha recordado que la intención del Ejecutivo autonómico es ubicar en la antigua Delegación Provincial de Educación de Cuenca todos los servicios de igualdad y de atención a víctimas violencia de género en la provincia.



Ampliación tubería manchega para Tarancón “por su continuo desarrollo industrial”



Emiliano García–Page se ha referido a los compromisos existentes con el Gobierno de España y ha dicho que “hay uno que es una herida abierta por el gasto de 300 millones de euros como es el de la Tubería Manchega que algunos jugaron a suprimir y que nos ha costado mucho desenterrar como proyecto”, y ha avanzado que se ha pedido ampliar para Tarancón al tratarse de “una ciudad en desarrollo industrial permanente”. Además, ha añadido que en febrero de 2023 se va a abrir el primer ramal ya que es “clave para miles y miles de familias y el desarrollo de una parte muy importante de La Mancha y de esta tierra”.



Nuevos proyectos empresariales y rechazo al ATC



El presidente regional se ha referido también al proyecto de la empresa Toro Verde donde ha indicado que “aunque algunos no lo vieron desde el primer momento, incluso pensaron que iba a ser un fiasco, proyectos como Puy du Fou nos permiten hoy decir que el de Toro Verde va a ser todo un éxito”, y ha subrayado que “ponemos todos los instrumentos de la Administración en la generación de oportunidades y de empleo e incluso lo hacemos independientemente del origen de las empresas”.



Previo a todos estos anuncios, García–Page se ha referido también al Almacén Temporal de Residuos de Villar de Cañas y lo ha calificado de “rechazo absoluto que ha acabado con la burda lotería del cementerio nuclear que vuelve a asomar en esta región”, al tiempo que ha pedido al PP que “rectifiquen o por lo menos no engañen al señor Feijoo, que esto es un escandalo además de un agujero imposible de explicar”, ha apostillado.









