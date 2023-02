García-Page avanza un “enorme proyecto de digitalización” para 125.000 mayores y personas con discapacidad por valor de 7,6 millones de euros

El presidente castellanomanchego ha avanzado la construcción de cinco nuevos centros de Día y 16 viviendas con apoyo para personas con discapacidad que permitirán sumar 300 plazas a la Red Pública regional.



Emiliano García–Page ha dado a conocer que “acabamos de ganar dos nuevas sentencias” que “dejan muy claro que tenemos derecho al agua y que las reglas de explotación del trasvase son injustas", ha señalado.



Torrijos (Toledo), 27 de febrero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha avanzado esta mañana, la puesta en marcha en el mes de marzo, de un “enorme proyecto de digitalización de todo el ámbito de los servicios sociales, fundamentalmente vinculados a mayores y personas con discapacidad” que “va a llegar a 125.000” personas en la región y que contará con un presupuesto de 7,6 millones de euros.



Así lo ha anunciado, en la localidad toledana de Torrijos, durante la presentación del nuevo Centro de Día para la atención a personas con discapacidad intelectual para este municipio en el que también se proyectan seis viviendas con apoyo social.



En este marco, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha precisado que este Plan de Autonomía Digital servirá para que “nuestros centros” cuenten con elementos tecnológicos de última generación, como “gafas virtuales” que “tendrán una función terapéutica” para “ayudar a la rehabilitación, a la recuperación y a la integración” de los usuarios, ha explicado.



De igual modo, Emiliano García–Page ha anunciado que Castilla–La Mancha va a ser “la primera y la única región en España que permita tener en el móvil” la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, “lo cual significa una ventaja y unas ganas de irle ganando tiempo a la modernidad verdaderamente extraordinaria”, ha incidido.



Nuevas inversiones en recursos sociales en la región



Durante su intervención, el presidente autonómico ha anunciado la construcción de “16 viviendas y cinco centros de Día para la discapacidad” aprovechando, para ello, los fondos europeos puesto que “tenemos claras las prioridades y lo primero para gastar el dinero es tener claro para qué y saberlo hacer”, ha concluido.



En conjunto, se trata de 21 nuevos recursos especializados, cuya construcción cuenta con un presupuesto global de 16,5 millones de euros y que permitirán incrementar la Red Pública de Discapacidad de Castilla–La Mancha en 300 plazas.



“En cuatro provincias vamos a hacer un centro y la provincia de Toledo va a tener éste al margen de la red que ya tenemos”, ha explicado García–Page que ha enfatizado que “Torrijos es la capital de esta zona”. En concreto, ha proseguido, “son 70 puestos de trabajo” los que traerá consigo esta nueva infraestructura “porque los servicios sociales o la Dependencia generan muchos empleos”, ha justificado.



Dos nuevas sentencias que “avalan” las nuevas reglas del Trasvase



“Después de muchas batallas, acabamos de ganar dos nuevas sentencias, una para Valencia y otra para Murcia”, ha confirmado el presidente regional, al tiempo que ha reseñado que esas dos resoluciones “dejan muy claro que tenemos derecho al agua y que las reglas de explotación del trasvase son injustas", ha puesto de manifiesto.



En este contexto, Emiliano García–Page ha adelantado que solicitará al Gobierno central “que se anticipe lo antes posible” la aplicación de las nuevas reglas de explotación y que “no se agote el año de plazo” para llevar a cabo esa modificación. “Si no viene aquí el agua, aquí no hay industrias”, ha concluido.



Todavía en materia hídrica, el presidente autonómico ha reconocido que “es casi humillante” el hecho de “tener que ir al Tribunal Supremo a pedir el agua”. “Me humilla que, en vez de que el agua nos lo den los técnicos de la Confederación, nos lo tenga que dar un juez”.



Paralelamente, el jefe del Gobierno autonómico ha recordado que en Castilla–La Mancha “ha habido cuatro años en los que no se recurrió nada y se le daba la razón al Levante”, en referencia a la legislatura gobernada por el Partido Popular. “Ahora estamos ganando sentencia tras sentencia”, ha valorado, pero “es muy importante que no bajemos la guardia”, ha rematado.



Los intereses de Castilla–La Mancha, por delante



“Dentro de España, a mí me pagan los ciudadanos para defender esta tierra”, ha incidido García–Page en su intervención en el Centro de Mayores ‘El Casino’, donde ha resaltado que “yo tengo que defender la parte que me toca y la parte que me toca es el agua”, ha resumido.



Por este motivo, el presidente regional ha escogido “aprovechar aquí” los recursos hídricos antes de que se vayan “fuera”, al tiempo que ha puesto de relieve que “nadie me va a dar lecciones para hablar de España. Ni VOX, ni PP, ni Podemos, ni PSOE”, ha puntualizado.



En esta presentación que ha tenido lugar antes de inaugurar el nuevo TAC del Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) de este municipio y tras colocar la primera piedra de la futura residencia de mayores de Mejorada, también en la provincia de Toledo, el presidente de Castilla–La Mancha ha estado acompañado por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda; el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez; y el alcalde torrijeño, Anastasio Arevalillo.







