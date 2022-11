García-Page anuncia una “ayuda especial” para las comunidades originarias y casas regionales con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía

“La identidad debe ser un elemento para conciliar, enriquecer y compartir”, ha dicho el presidente castellano–manchego, que ha aprovechado para recordar que en las próximas ediciones del Día de Castilla–La Mancha, 31 de mayo, se reconocerá a las distintas comunidades y casas regionales de la región repartidas por el país.

Toledo, 15 de noviembre de 2022.– Con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla–La Mancha, el Gobierno de Castilla–La Mancha, en colaboración con las Cortes regionales, pretende reforzar el apoyo a las comunidades originarias y a las casas regionales llevando a cabo un “ayuda especial conmemorativa de esta efeméride”. Así lo ha indicado esta mañana el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, en el Salón de Plenos del Parlamento autonómico, en Toledo, donde se ha celebrado un encuentro con representantes de dichas instituciones.



El 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla–La Mancha ha sido el motivo que ha conseguido reunir a 47 comunidades originarias y once casas regionales, del total de las 60 comunidades originarias existentes y 13 casas regionales de Castilla–La Mancha que hay por todo el país.



En un emotivo encuentro, en el que ha sonado ‘El Sembrador’ de la zarzuela ‘La Rosa del Azafrán’, el presidente de Castilla–La Mancha ha reiterado su apuesta porque en las siguientes celebraciones del Día de la Región, el 31 de mayo, se reconozca entre los galardonados a una de las casas regionales o comunidades originarias con las que cuenta Castilla–La Mancha, porque “os necesitamos para no perder nunca de vista nuestras raíces, porque el que no sabe de dónde viene, tampoco sabe a dónde va”.



Los mejores años de Castilla–La Mancha



En este contexto, ha reconocido que los 40 años de Estatuto de Autonomía han sido los mejores “40 años de la historia de esta tierra que tiene mucha historia”. Asimismo, ha significado la importancia del papel desempeñado por la Constitución española de 1978 y ha asegurado que esta región y su sociedad, “reconocen sin problemas y sin complejos a su patria chica, porque la patria grande es España”.



García–Page, que ha agradecido al presidente de las Cortes, Pablo Bellido, la acogida y a la viceconsejera de Relaciones Institucionales, Margarita Sánchez, la organización del encuentro, ha aprovechado la ocasión para recordar a Luis Miguel Maza, ya fallecido, y que fuera la persona encargada de estas casas regionales años atrás.



A los asistentes, castellanomanchegos y castellanomanchegas de origen, procedentes de distintos puntos del país, les ha agradecido su ejemplo porque “la única manera de que a esta región se le vea amable y trabajadora es través de vosotros, que sois pancarta e imagen de lo que somos”, ha apuntado.



En este mismo sentido ha especificado que frente a la pérdida de población que experimentó Castilla–La Mancha en la década de los 60, cuando más de un millón de personas se vieron obligadas a abandonar esta región, “hoy somos tierra de acogida. Somos dos millones casi 100.000 habitantes”, ha reconocido el presidente.



Según los datos que ha presentado el jefe del ejecutivo regional, hoy en esta Comunidad Autónoma hay 286.000 personas nacidas en Madrid, empadronadas en la región; 40.000 andaluces de nacimiento, viviendo en Castilla–La Mancha; 25.000 nacidos en Extremadura que han hecho de esta tierra su hogar; y, en la misma línea, 17.000 personas nacidas en Cataluña y 8.000 en Murcia que están empadronadas y tienen aquí su residencia. “El tener identidad no es un problema, el problema es lo que se hace con esa identidad”, ha añadido a estos datos.



El presidente de Castilla–La Mancha se ha mostrado convencido de que esta Comunidad Autónoma es hoy un fiel ejemplo de lo que querían los españoles con la Constitución del 78, "que los parlamentos y las administraciones sirvan para que aquí no haya menos servicios ni prestaciones que en otros sitios”, ha señalado.



Las últimas palabras de Emiliano García–Page han sido para reconocer a los asistentes al acto que las plantas se mantienen vivas gracias a la raíz y “vosotros sois la nuestra”.







