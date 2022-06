García-Page anuncia que Castilla-La Mancha ampliará a cuatro los años de contrato para los médicos que hagan el MIR en la región

El presidente autonómico ha avanzado que el Gobierno aprobará, el próximo martes, un “aumento en el umbral de renta” requerido para optar a las ayudas públicas para adquirir libros de texto, un incremento que permitirá “casi doblar el número de beneficiarios” de estas ayudas.



Emiliano García–Page ha adelantado que “la semana que viene empieza a desplegarse ya” la instalación de red wifi gratis en “todos los hospitales y centros de salud” de la Comunidad Autónoma, más de doscientos en total.



Toledo, 8 de junio de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado, esta mañana en Toledo, que la Comunidad Autónoma ofrecerá “a partir del año 2023” cuatro años de contrato para los médicos que desarrollen la especialidad MIR en la región, con lo que se ampliará en dos años esta oferta dirigida a los profesionales sanitarios que, además, se hará extensiva a la “enfermería especializada”, ha indicado.



Así lo ha manifestado el jefe del Gobierno regional durante su intervención en el desayuno informativo ‘Espacio Reservado’ que, organizado por el periódico digital Encastillalamancha, ha protagonizado en el Hotel Beatriz de la capital autonómica. Un foro en el que ha repasado la actualidad de la región y en el que ha aseverado que Castilla–La Mancha cumplirá “el objetivo de traer 150.000 empleos antes del año 2025” en una Comunidad en la que “se respira optimismo sereno”, ha apostillado.



De igual modo, ha avanzado que solicitará al jefe del Gobierno nacional, Pedro Sánchez, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para “hablar en serio” sobre la formación y disponibilidad de profesionales sanitarios, dado que a este ritmo “nos van a faltar en diez años entre 30.000 y 35.000 profesionales de la medicina”. En este sentido, Emiliano García–Page ha considerado “una temeridad” no afrontar esta situación y ha abogado por “seguir trabajando en las cosas de comer, en lo que afecta a la vida de la gente y en evitar el ruido innecesario”.



Necesaria “convergencia fiscal” en todo el territorio nacional



Durante su intervención en este encuentro informativo, García–Page ha reclamado la puesta en marcha de “una propuesta de convergencia fiscal”, especialmente “en aquellos impuestos que están llevando a que las autonomías hagan populismo fiscal” y que, a su juicio, supone “una auténtica aberración para el país”.



En este marco, ha apostado por que el Gobierno de España aborde “de una vez por todas” este planteamiento, ya que “las autonomías no se han creado para que haya diecisiete mercados distintos”, sino “al revés”, ha concluido. “Necesitamos que la horquilla se reduzca”, ha proseguido en relación a la política fiscal que ha de establecer el Estado, por lo que ha solicitado “armonizar los desvaríos” de otras regiones. En este punto, ha avanzado que Castilla–La Mancha va a reducir “al mínimo en impuestos como Patrimonio y Sucesiones”.



Casi el doble de beneficiarios en ayudas para libros de texto



Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo regional ha avanzado la aprobación “el martes que viene”, en la reunión del Consejo de Gobierno, del incremento del “umbral de renta” requerido para optar a las ayudas públicas para adquirir libros de texto, un aumento que permitirá “casi doblar el número de beneficiarios” de estas becas. De este modo, García–Page ha concluido que un mayor número de familias podrán hacer frente al “esfuerzo complementario” que supondrá la renovación de estos materiales en “los dos próximos años”.



Asimismo, en el contexto de la polémica suscitada por el contenido de los libros de texto, el presidente García–Page ha incidido en que “quienes no tienen que hablar de los textos de los libros son los políticos” y ha defendido que el papel de la Administración es aportar “unos parámetros de los saberes” que han de impartirse.



Wifi en todos los hospitales y centros de salud



En otro orden de asuntos, el presidente de la Comunidad Autónoma ha adelantado que “la semana que viene empieza a desplegarse” la instalación de red wifi gratis en “todos los hospitales y centros de salud”, un proceso que culminará durante los próximos meses y que “revolucionará el estado de ánimo y las condiciones” de profesionales y usuarios de la Sanidad pública.



Inicio inminente de las obras del Centro Regional de Transfusiones



“El día 20 de junio, cuando pase el Corpus, empezamos con las obras del Centro Regional de Transfusiones”, ha avanzado García–Page en relación a esta nueva infraestructura que estará ubicada en la avenida de Barber, en el toledano barrio de Palomarejos.



Con una inversión de 1,7 millones de euros, el nuevo centro “va a mejorar y va a agradecer el enorme esfuerzo que han hecho siempre las asociaciones de donantes en esta región, que son tremendas”, ha ensalzado, al tiempo que ha aplaudido que las nuevas instalaciones vayan a consolidar “un servicio verdaderamente extraordinario”, como es el de la donación de sangre.



De igual modo, García–Page ha valorado “la normalidad, la regularidad y la estabilidad” de la región en este encuentro informativo, en el que ha estado arropado por varios miembros del Gobierno regional, así como destacadas por personalidades del ámbito político, económico, social, cultural y asociativo de la Comunidad Autónoma.







