La fe y devoción de Pozo Cañada por su Semana Santa guarda un legado en el tiempo: "Procesiones e imaginería única"

Esta es la historia de un pequeño pueblo de Albacete, Pozo Cañada que vive, revive y siente el fervor, la fe, la oración y la reflexión en cada uno de los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, de una manera especial.

Es el pueblo más joven de la provincia de Albacete, cuenta con cerca de 3.000 habitantes y no fue hasta 1999 cuando dejo ser un pueblo anexionado a la capital para ser un municipio independiente. Esto no quiere decir que Pozo Cañada no tenga historia ya que tiene raíces ancladas, siglos atrás, cuando era tan solo una aldea que pertenecía a la villa de Chinchilla en 1457. Su nombre proviene de la existencia de un pozo con sus correspondientes abrevaderos para servicio del ganado trashumante.

Pese a ser un pequeño pero acogedor pueblo, tiene una de las Semanas Santas más bonitas de la provincia y se puede decir que de España. La Semana Santa de Pozo Cañada es declarada de Interés Turístico Regional en 2018.

PROCESIONES ÚNICAS

Miles de vecinos y vecinas, participan en diversos actos y procesiones relacionados con los últimos días de Cristo. Pozo Cañada cuenta con una imaginería con tallas de gran valor artístico, 12 hermandades y bandas de tambores y cornetas, y la Agrupación Musical 'La Primitiva', en un pueblo que no supera los 3000 habitantes. En Pozo Cañada la Semana Santa se vive en la calle, desde sus avenidas hasta sus estrechas calles, desde los actos litúrgicos hasta civiles. En familia, con amigos, con tus compañeros cofrades...

Son cinco procesiones entre Miércoles Santo y Domingo de Resurrección.

Miércoles Santo . Procesión del Silencio. Los vecinos acompañan a Jesús escuchando y meditando en las estaciones sobre sus últimos pasos por esa "vía dolorosa". Una procesión en silencio, respeto y oscuridad.

. Procesión del Silencio. Los vecinos acompañan a Jesús escuchando y meditando en las estaciones sobre sus últimos pasos por esa "vía dolorosa". Una procesión en silencio, respeto y oscuridad. Jueves Santo . La gran agonía del huerto de los olivos, el falso juicio, la traición de Judas, la negación de Pedro, los golpes y humillaciones. Todo ello lo viven los vecinos y vecinas de Pozo Cañada, quienes acompañan ese dolor hasta ya entrada la noche.

. La gran agonía del huerto de los olivos, el falso juicio, la traición de Judas, la negación de Pedro, los golpes y humillaciones. Todo ello lo viven los vecinos y vecinas de Pozo Cañada, quienes acompañan ese dolor hasta ya entrada la noche. Viernes Santo . Procesión hasta el Calvario que culmina con el pueblo entero en la Plaza de la Virgen, a los pies de la Iglesia de San Juan Bautista para presenciar un año más el encuentro de la madre con su hijo llevado hacia la cruz. Por la noche, la cuarta procesión, el solemne entierro donde el cuerpo del Santo Sepulcro es llevado hasta el Calvario donde será velado por las vecinas y vecinos de Pozo Cañada y custodiado por los Socios Romanos.

. Procesión hasta el Calvario que culmina con el pueblo entero en la Plaza de la Virgen, a los pies de la para presenciar un año más el encuentro de la madre con su hijo llevado hacia la cruz. Por la noche, la cuarta procesión, el solemne entierro donde el cuerpo del es llevado hasta el Calvario donde será por las vecinas y vecinos de Pozo Cañada y por los Socios Romanos. Domingo de Resurrección. El Señor ha resucitado y vuelve a encontrarse con su madre.

PROGRAMA COMPLETO SEMANA SANTA POZO CAÑADA 2025

HERMANDADES DE POZO cañada

Hermandad de la Santa Cruz de la Toalla

Ayuntamiento de Pozo Cañada Cruz de la Toalla de Pozo Cañada

Es la 'Cruz de guía' de las cinco procesiones del municipio, abre cada una de las procesiones. Esta cofradía nace en el año 2000, pero su historia se remonta a los años 80, cuando eran los quintos quien se animaban a sacarla a procesionar, esto se extendió a otros jóvenes del pueblo y finalmente, se hace hermandad hasta nuestros días. En 2015 la hermandad decide dar paso a una nueva imagen tallada y esculpida por Alejandro García. Son 150 hermanos quienes con túnica blanca y morada, portan la cruz a hombros.

En este 2025 son los encargados de presidir la Semana Santa de Pozo Cañada en todos los actos litúrgicos y religiosos.

Hermandad del Señor de la Caña

Ayuntamiento de Pozo Cañada Señor de la Caña de Pozo Cañada

Se desconoce el autor de la talla de esta imagen que fue adquirida en el siglo XIX. Representa el momento en el que Pilatos, después de interrogar a Jesús, lo presenta al pueblo para mostrar su cara humana, diciendo 'Ecce Homo (he aquí el hombre)'.

Una imagen que pertenece a la familia Jiménez Ramírez, que cedió esta imagen para crear la hermandad y procesionar por las calles de Pozo Cañada. Fueron los camioneros quienes empezaron a portar la imagen, ya que en Pozo Cañada este sector del camión está muy arraigado siendo de las principales fuentes de economía familiar.

La imagen del Señor de la Caña, es portada a hombros y tiene su propia Banda de Cornetas y Tambores, que se crea junto con la hermandad en 1978. En la actualidad son unos 520 hermanos, vistiendo túnicas de terciopelo de color morado. Destaca la Procesión del Silencio, cada Miércoles Santo, donde el simbolismo y la fe embaucan a todos sus cofrades y fieles, que le siguen mientras que el Señor de la Caña avanza por las calles del pueblo penitente, en penumbra y en silencio.

Hermandad Santa María Magdalena

Ayuntamiento de Pozo Cañada Santa María Magdalena de Pozo Cañada

La imagen de Santa María Magdalena aparece en varias escenas evangélicas ocupando el primer lugar entre las mujeres que acompañan a Jesús, estando presente durante la Pasión, al pie de la cruz con la Madre de Jesús y en la mañana de Pascua. Se desconoce el año de adquisición de la imagen, pero posiblemente fue en la primera década del siglo XX, ya que su primer estandarte data del 1912.

Fueron unas mujeres vecinas de Pozo Cañada quienes mientras cosían y bordaban, decidieron encargar esta talla. Actualmente está en hermandad cuenta con unos 300 hermanos y hermanas, que procesionan con túnica blanca y capa dorada.

Una de las procesiones más especiales para 'La Magdalena' es Viernes Santo donde se acerca junto con la Virgen, al encuentro con su hijo Jesús.

Hermandad Santa Mujer Verónica

Ayuntamiento de Pozo Cañada Santa Mujer Verónica de Pozo Cañada

La Santa Mujer Verónica de Pozo Cañada fue encargada en 1921, y cuenta con un testigo escrito en la propia madera sobre su autor, Manuel López Guillén, alumno de la escuela de imaginero, Francisco Salzillo.

En 1925 se constituye la hermandad y la familia Candel Cebrián se encarga de que procesione por las calles de Pozo Cañada. 'La Verónica' participa en las cinco procesiones de la Semana Santa de Pozo Cañada y especialmente, el Viernes Santo en el encuentro de Jesús con su madre, Verónica toma protagonismo cuando le enjuga el rostro de Jesús. Esta hermandad cuenta con alrededor de 260 hermanos y hermanas vestidos con túnicas blancas y capas azules, y una faz en su capuz.

Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Sepulcro y Resucito

Nuestro Padre Jesús Nazareno de Pozo Cañada

El origen de esta hermandad data de la década de los sesenta del siglo XIX, y se cree que su autor por las grafías de la imagen, pudo ser Santiago Baglietto.

Con rostro triste y facciones de dolor, boca entre abierta y pómulos pronunciados, Nuestro Padre Jesús Nazareno es una de las imágenes más antiguas y queridas por Pozo Cañada, contando su hermandad con más de 630 cofrades. Sus nazarenos visten túnicas de terciopelo granates con detalles en dorado.

Además, esta hermandad cuenta con la imagen del Cristo Yacente, una talla del escultor e ingeniero José, Zamorano y la imagen del Cristo Resucitado, de autor y origen desconocido, que podría haber sido moderada en los primeros años de la segunda mitad del siglo XX.

José Manuel Núñez Cristo Yacente Pozo Cañada

Ayuntamiento de Pozo Cañada Resucito de Pozo Cañada

Hermandad Nuestra Señora de la Amargura

Nuestra Señora de la Amargura de Pozo Cañada

La hermandad de Nuestra Señora del Amargura nace en 1982. Un grupo de amigos deciden ensalzar la Semana Santa de Pozo Cañada con esta nueva imagen de una madre con su cruz, realizada por el imaginero José Zamorano, natural de Hellín.

La hermandad cuenta con su propia Banda de Cornetas y Tambores, vestidos con unos trajes inspirados en los de gala del Ejército de Infantería Marina. Actualmente, la hermandad dispone de unos 250 hermanos, cuyas túnicas son blancas y granates. Es la única hermandad que, dependiendo de las procesiones desfilan de un color u otro, utilizando el color blanco para el santo entierro y el domingo de resurrección.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía

Cristo de la Agonía de Pozo Cañada

La historia del Santísimo Cristo de la Agonía se remonta al año 2010, cuando un grupo de vecinos y amigos deciden seguir engrandeciendo esta Semana Santa declarada de Interés Turístico Regional, encargando esta talla que llegó a Pozo Cañada en 2012. Su autor fue Francisco Javier López del Espino, un escultor e imaginero de Jaén. Una preciosa imagen de Jesús en el momento de la agonía sobre la cruz.

La hermandad cuenta con 300 cofrades y su indumentaria es una túnica negra con los puños rojos, cinturón y capuz rojos. Además, lleva acompañamiento musical con la banda de tambores de su propia hermandad.

Hermandad San Juan Evangelista

San Juan Evangelista de Pozo Cañada

La hermandad San Juan Evangelista fue fundada en torno a 1955. Una talla que se encargó en Valencia y fue realizada en Barcelona, pero de la que se desconoce su autor.

Son unos 180 hermanos y cuenta con su propia Banda de Cornetas y Tambores que tras unos años sin procesionar junto al Santo, esta banda volvía el año pasado a desfilar junto a San Juan con túnicas blancas y fajines verdes.

Hermandad Socios Romanos

ESTEBAN.soria Socios Romanos de Pozo Cañada

Es la hermandad más particular con la que goza la Semana Santa de Pozo Cañada. Su singular vestimenta, donde destaca el casco metálico en color dorado plateado y adornado en la parte superior con flecos y cintas de colores vivos. Llevan lanza o pica, pintada de verde con madroños de color y una punta de metal; mantón de manila, pañuelo el cuello, camisa, peto, enagua, faldas de terciopelo, calzones blancos, botas, cinturón y guantes.

Se tiene constancia de su participación en la primera mitad del siglo XX. Son quienes escoltan a Nuestra Señora de los Dolores, 'La Dolorosa' y al Cristo Yacente, contando con un papel destacado en la procesión del Viernes Santo, durante el encuentro de Cristo con su madre hacia el Calvario.

Carmen Rodenas Momento que los Socios Romanos impiden el paso a la Virgen

Otro momento especial para los Socios Romanos es la misa de Sábado de Gloria, donde se celebra una solemne Vigilia Pascual de Resurrección en la que se realiza una representación de como los soldados se encontraron con Jesús resucitado, donde los Socios se 'tiran al suelo' en señal de perdón, se trata de una antiquísima tradición recuperada hace años.

Socios Romanos de Pozo Cañada

Socios Romanos de Pozo Cañada

Hermandad Nuestra Señora de los Dolores

Nuestra Señora de los Dolores de Pozo Cañada

La imagen de Nuestra Señora de los Dolores data del siglo XVIII. Es una de las más antiguas de Pozo Cañada. Su autoría se le atribuye a Roque López y la fecha de creación de la talla pudo ser en el 1773.

Cuenta como actitud de hermanos y hermanas que procesionan con túnica de terciopelo, y además esta acompañada por varias manolas, mujeres vestidas de riguroso luto.

Agrupación Musical La Primitiva

ESTEBAN SORIA La Agrupación Musical la Primitiva

La Agrupación Musical La Primitiva es una de las entidades culturales más importantes del municipio de Pozo Cañada, no solo por la tarea cultural que realiza, por el número de músicos y la labor educativa que desarrolla la escuela de música en el pueblo. Durante la Semana Santa acompañan en cada procesión a Nuestra Señora de los Dolores.

Hermandad Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén

Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén

En la Semana Santa de nuestro pueblo no existen antecedentes de la existencia de una hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén, hasta que un grupo de amigos en 2015 decidió adquirir una imagen para procesionar cada Domingo de Ramos. Una procesión en la que participan muchos niños.

La hermandad acuerda desfilar sin túnicas distintivas para que todos los nazarenos de las hermandades puedan salir y desfilar, con sus túnicas, junto con el estandarte de su hermandad.

el calvario

Otra particularidad de la Semana Santa de este pueblo de Albacete, es El Calvario. Se encuentra ubicado al final de la calle Calvario y en parte más alta del pueblo, con una hornacina en la parte superior con la imagen de Santa Bárbara.

El Calvario de Pozo Cañada

Varias procesiones discurren por esta calle y lugar. El Calvario tiene participación y destaca Viernes Santo por la noche, en la procesión del Santo Entierro, concretamente en el momento que tiene lugar la entrada del Santo Sepulcro al interior de El Calvario. Todos los vecinos con emoción, respeto y solemnidad acompañan a un Jesús ya fallecido hasta las puertas del Santo Sepulcro. Una vez depositado el Cristo Yacente permanece durante toda la madrugada del Viernes Santo velado por los vecinos y vecinas de Pozo Cañada.

El Cristo Yacente entrando en el Santo Sepulcro

EL ENCUENTRO

De ese legado que queda en el tiempo, Pozo Cañada aguarda un fragmento del antiguo Prendimiento, la representación de la Pasión y Muerte de Jesús y que interpretaba el grupo teatral Getsemaní, vecinos de nuestro pueblo.

Prendimiento Pozo Cañada

Las últimas representaciones, con mucho esfuerzo, fueron en abril de 1990. Pero un grupo de ellos, trasladó al Viernes Santo una representación donde al tiempo que las imágenes se mueven, los actores interpretan su papel. Así, la Virgen, San Juan, Magdalena y Verónica se encuentran con Jesús, lapidado y en la cruz, para después dejar paso a la despedida entre hijo y madre.