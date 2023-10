Estas son las recomendaciones que debes saber antes de salir a buscar setas

Una de las estaciones más bonitas del año es el otoño, a quien le guste disfrutar del campo podrá tener salidas para recolectar castañas o setas. Estas últimas se han convertido en uno de los manjares característicos de esta estación.

Variedad

En Castilla la Mancha contamos con varias especies de setas de las cuales como pueden ser el níscalo, la seta de cardo, el champiñón silvestre, boletus, rebozuelo y la seta de pie azul, entre otras.

¿Qué necesitamos para recolectar setas?

Es bastante sencillo: necesitamos una navaja para cortar las setas e importante, una cesta de mimbre para almacenarlas. El cortar este producto también tiene su 'aquel', no debemos arrancar la seta, sino cortar la seta por el pie, así nos aseguramos que vuelva a crecer en el mismo lugar la próxima temporada.

La importancia de la cesta de mimbre es porque mientras paseamos con las setas dentro del cesto, se van cayendo las esporas de estos hongos y así generamos que vayan creciendo más setas para próximos años.

Foto: Carmen Rodenas





Falta de agua

A estas alturas del año, la temporada de setas tendría que estar en pleno apogeo, sin embargo, las temperaturas altas que seguimos teniendo y la poca lluvia hace que los expertos auguren una mala campaña de setas. Juan Campos, profesor biología UCLM y experto micológico, nos contaba en COPE que "las previsiones vamos a decir que son entre malas y regulares, se prevén lluvias y si llueve en cantidades por encima de los 20-30 litros, se puede recuperar, si no llueve será bastante escasa".

Nuestra región cuenta con lugares idóneos para recolectar setas aunque quizás son las provincias de Toledo, Guadalajara y Cuenca las que presentan una mayor variedad aunque el resto de provincias también albergan espacios naturales donde crecen estos hongos tan sabrosos.

Setas venenosas

Es el mayor miedo a la hora de recolectar este producto: que alguna de ellas sea venenosa. Hemos hablado con José Luis García, presidente de la Asociación Micológica conquense que nos cuenta que en Castilla la Mancha hay hasta 12 especies de setas y hongos que son tóxicas para el hombre, aunque no todas son mortales.

El Dr. Justo Menéndez, jefe del servicio de urgencias de HM Hospitales que nos resume los principales síntomas causados por la ingesta de setas venenosas "las primeras manifestaciones suelen ser parecidas a una gastroenteritis, nauseas, vómitos a las horas de ingerirlas. Incluso también producenalucinaciones, agitación o por el contrario, estar somnolientos".

Cinco días ingresada

El comer setas en mal estado puede producirnos el ingreso en un hospital, fue lo que le ocurrió a María José "yo esa noche me puse malísima, me ingresaron en el hospital y estuve ingresada una semana. Me tuvieron con bolsas continuamente del antídoto hasta que diese los niveles más bajos, jamás he vuelto a probarlas".

Negocio

Hay personas que salen al campo a hacer negocio, hay bandas especializadas que arrasan con todo lo que pillan para luego venderlas. Esto es ilegal, por ello desde el año 2016, Castilla la Manchadesarrolló una normativa para poner un límite de setas que puedes recoger al día. David Serrano, el portavoz del cuerpo de agentes medioambientales de Castilla la Mancha nos contaba que ese límite "se estableció un límite de cinco kilos al día, una cifra correcta para un autoconsumo, que es lo que se pretende fomentar, el turismo rural en los pueblos, que la gente vaya en familia con su cesta a coger setas".

Pero debes tener cuidado porque hay varias bandas o personas particulares que cogen muchos más kilos de los permitidos. Sólo en la Sierra de Guadalajara, pueden llegar a decomisar hasta 4.000 kilos de setas y las más cotizadas son el níscalo y el boletus. Y ojo, porque salir a por setas y pasarse puede salir caro, David Serrano nos comentaba que "depende de la gravedad, las multas van de 100 euros a 1000€.