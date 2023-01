El estand de Castilla-La Mancha en FITUR acogerá la presentación de la nueva imagen de la Denominación de Origen "Almansa" tras su certificación como Ruta del Vino

Así lo ha avanzado el delegado de la Junta, anunciando que esta DO “ha conseguido el certificado oficial” de la Asociación Nacional de Ciudades del Vino (ACEVIN), y los 8 municipios que la integran (Almansa, Alpera, Bonete, Corral–Rubio, Higueruela, Hoya Gonzalo, Pétrola y la pedanía de Villar de Chinchilla), que cuentan “con este itinerario enológico visitable”, uniéndose a otras DO como “La Mancha”, “Manchuela” y “Jumilla”.



(Albacete), 13 de enero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha arrancará la programación del Día de la provincia de Albacete, en el estand de la Junta de Comunidades en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2023, con la presentación de la nueva imagen corporativa de la Denominación de Origen (DO) “Almansa”, así como la concesión de la certificación de esta DO como Ruta del Vino oficial, sumándose a “La Mancha”, “La Manchuela” y “Jumilla”.



Así lo ha avanzado el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, en la presentación de los actos del Día de la provincia de Albacete de la 45 edición FITUR, anunciando que esta DO “ha conseguido el certificado oficial” de la Asociación Nacional de Ciudades del Vino (ACEVIN), y los 8 municipios que la integran (Almansa, Alpera, Bonete, Corral–Rubio, Higueruela, Hoya Gonzalo, Pétrola y la pedanía de Villar de Chinchilla), cuentan “con este itinerario enológico visitable”.



Este acto de presentación de la nueva Ruta del Vino de la DO Almansa se realizará a las 10:30 horas y servirá de preámbulo para la programación organizada por la Diputación provincial de Albacete, que este año se enmarca en bloques temáticas como el Gran Fondo de Albacete, Fiestas de Interés Turísticos, Patrimonio de la provincia de Albacete, Arqueología, Expresiones Populares, la presentación de diferentes reclamos turísticos del Ayuntamiento de Albacete y el encuentro gastronómico organizado por la Asociación provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete (APEHT).



Campaña promocional “Castilla–La Mancha de Cine” y estand de la Junta



El representante del Gobierno del presidente Emiliano García–Page que ha estado acompañado en esta presentación oficial del Día de Albacete en FITUR, que se ha realizado en la Diputación provincial, del presidente de la Institución provincial de Albacete, Santiago Cabañero; el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino y la diputada provincial de Turismo, Raquel Ruiz, ha valorado además de la importancia del enoturismo, la elección realizada por el Gobierno regional con su campaña de promoción turística “Castilla–La Mancha de Cine”, con la que une industria cinematográfica y turismo, y que en el caso de la provincia de Albacete, llevará la temática de “Albacete que no es Poco”, en homenaje al realizador albaceteño, José Luis Cuerda.



El estand de la Junta de Comunidades en FITUR 2023 tendrá 1500 metros cuadrados, con una parte que se ofrece al público en general y la parte superior para realizar contactos profesionales porque “nos interesan tanto los visitantes, como el negocio que se pueda realizar”.



Datos de pernoctaciones, visitantes e incremento de alojamientos y casas rurales



Además, el delegado de la Junta en Albacete ha recordado que el turismo aunque representa el 14 por ciento del PIB regional, –dos puntos por encima de la media nacional– en muchas comarcas de la provincia y en numerosos municipios albaceteños “el turismo representa mucho más que el 14 por ciento del PIB regional”.



En este sentido, Pedro Antonio Ruiz Santos ha ofrecido varios datos, que reflejan el buen momento por el que atraviesa el turismo de la provincia de Albacete, y ha puesto como ejemplo que en pernoctaciones “hemos crecido un 4,6 por ciento en los primeros 11 meses de 2022, con respecto al mismo periodo de 2021 y en el caso de visitante, un 18 por ciento, en el mismo periodo”.



Además, Ruiz Santos ha detallado que “los alojamientos y casas rurales en la provincia de Albacete han crecido un 20,1 por ciento desde la pandemia del COVID, al contar con 200 casas rurales más”, registrándose 1.091 actuales de las 860 de finales de 2020”.



Planes de Sostenibilidad Turística



Por último, el representante del Gobierno del presidente Emiliano García–Page ha recordado la importancia de que la provincia albaceteña tenga actualmente “proyección de futuro en materia turística”, y ha recordado que actualmente hay 10,8 millones de euros en Planes de Sostenibilidad Turística, que cofinancia el Ejecutivo castellano–manchego y el Gobierno de España, en alusión a los 3,5 millones de Hellín; Elche de la Sierra y Almansa con 1,5 millones de euros y 1,9 millones para 2023, 2024 y 2025 y recientemente, en convocatoria extraordinaria, para el conjunto de la Sierra del Segura, con 3,9 millones de euros.







