Esta semana comienza la puesta en marcha del Transporte Sensible a la Demanda en la Serranía de Cuenca

El presidente de Castilla–La Mancha ha tenido palabras de condena para la acción bélica emprendida por el mandatario ruso Vladimir Putin y se ha mostrado convencido de que la unidad de todos los países de Europa podrá hacer frente a esta guerra.

Guadalajara, 28 de febrero de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado esta mañana, en Guadalajara, que esta misma semana, concretamente el día 3 de marzo, comienza la puesta en marcha del modelo de Transporte Sensible a la Demanda en la Serranía de Cuenca. “También haremos lo propio en la provincia de Guadalajara y en el Valle de Alcudia”, ha añadido, al tiempo que ha explicado que se trata de una actuación incluida en la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla–La Mancha, una norma pionera en Europa.



El Transporte Sensible a la Demanda de la Serranía Alta–Alcarria de la provincia de Cuenca beneficiará a 15.585 habitantes de 72 municipios y 124 núcleos poblacionales, abarcando una extensión de 4.917 km2.



El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones en el marco de una visita a las obras del nuevo campus de la Universidad de Alcalá en la ciudad de Guadalajara. En este contexto, García–Page ha explicado que el derecho al transporte es fundamental “junto al derecho a internet y las comunicaciones”.



Castilla–La Mancha con Ucrania



En su intervención, el presidente de Castilla–La Mancha ha hecho alusión a la dramática situación que está viviendo el pueblo ucraniano motivada por la invasión de Rusia. En este sentido, ha mostrado toda la solidaridad, “las manos abiertas de Castilla–La Mancha” desde el orden y la coordinación con el Estado español y con los países miembros de la Unión Europea.



“Esto es un chantaje y una chulería de un aspirante a zar”, ha dicho García–Page en alusión al mandatario ruso Vladimir Putin, y se ha mostrado convencido de que “las cosas no irán como él quiere, Occidente quiere evitar una Tercera Guerra Mundial y se está haciendo un ejercicio de diplomacia ofensiva”, ha apuntado.



En opinión del presidente castellanomanchego, Europa “unida” responderá de manera contundente a esta actuación, tal y como lo ha hecho frente a la pandemia de la Covid–19, “cuya incidencia se encuentra ya por debajo de la media”, ha apuntado. Del mismo modo, ha reconocido que uno de los principales bastiones frente a la “amenaza rusa” debería ser la no dependencia energética.



En su alocución, Emiliano García–Page ha hecho alusión también a los datos del paro relativos al mes de febrero que se harán públicos esta semana y que son el fruto de “un mes difícil para todos”, debido en gran medida, según ha indicado, a la adaptación al nuevo mercado laboral.



Esta visita ha contado con la presencia del rector de la UAH, José Vicente Saz; el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo; el presidente de las Cortes de Castilla–La Mancha, Pablo Bellido; así como las consejeras de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; y su homóloga de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez.











Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.