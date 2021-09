Esta es la propuesta de bajada de impuestos del PP: "la más ambiciosa de la historia de Castilla-La Mancha"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado que el próximo jueves, en el pleno de las Cortes regionales, presentará la propuesta de bajada de impuestos más ambiciosa de la historia de la Comunidad Autónoma, instando a Emiliano García-Page a votar a favor de la misma, ya que si Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León o Murcia bajan los impuestos “¿por qué no puede hacerlo Castilla-La Mancha?”.



Así se ha pronunciado Núñez, en una entrevista en Radio Castilla-La Mancha, donde ha lamentado que el Gobierno de Page haya estado todo el mes de agosto de vacaciones, asegurando que el Ejecutivo socialista está “gobernando de espaldas a la región”.

“Cada vez que Sánchez sube los impuestos en España, Page debería bajarlos en Castilla-La Mancha”

Así, ha aseverado que el Partido Popular tiene “claro el modelo fiscal que quiere” y que es “bajar impuestos”. En este sentido, los ‘populares’ apuestan por la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o la bajada de los impuestos de Patrimonio, de la Renta en el tramo autonómico o de Actos Jurídicos Documentados; además de compensar ciertos impuestos nacionales desde la región.



Núñez ha recordado que en 2020 el Gobierno de Page fue incapaz de gastar más de 170 millones de euros y en 2021 esta cantidad se eleva hasta los 500 millones de euros (superávit de las cuentas). Por ello, ha señalado que si hay dinero de sobra en la región y el Gobierno deja de gastarlo es porque Page “no trabaja lo suficiente para poner en marcha los expedientes para gastar este dinero”.



En este sentido, y puesto que ha sobrado dinero en Castilla-La Mancha, Núñez ha apostado por invertirlo en bajar los impuestos, ya que “cada vez que Sánchez sube los impuestos en España, Page debería bajarlos en Castilla-La Mancha”, algo que no está haciendo, apostando por poner un impuesto especial por tener una segunda residencia en la región.



De otro lado, Núñez ha recordado que si el Gobierno regional plantea en el pleno del próximo jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha un paquete de ayudas económicas extraordinarias para ayudar a las familias y a los ayuntamientos de los municipios afectados por las inundaciones de la pasada semana para volver a la normalidad cuanto antes “tiene el apoyo absoluto del PP”.



En este sentido, ha exigido a Sánchez que “esté a la altura” de lo que necesita Castilla-La Mancha y la región cuente las ayudas de emergencia “reales e inmediatas para que lleguen a los vecinos”.



TRABAJO PARLAMENTARIO



El presidente Núñez ha puesto en valor el trabajo del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, donde los parlamentarios del PP han presentado más iniciativas que los del PSOE y Cs “juntos por varias veces”, ya que los ‘populares’ han presentado 20 iniciativas por cada una de PSOE o Cs.



Así, ha dicho que los diputados regionales formarán parte del Consejo Político del PP-CLM como portavoces de cada área en las Cortes regionales, ya que su función es fiscalizar a Page y preparar las propuestas alternativas a un Gobierno que está “agotado y caduco”.



El jefe de la oposición regional ha señalado que la Atención Primaria “está sufriendo mucho” y necesita más profesionales y más medios. Así, ha instado a Page a reforzar este área, ya que las listas de espera son “dramáticas”, llevándolas a “los peores datos de su historia”, por lo que es urgente poner en marcha un Plan de Choque contra las listas de espera y poner en marcha la carrera profesional sanitaria en la Comunidad Autónoma.



Núñez ha criticado que el presidente socialista de las Cortes regionales, Pablo Bellido, quiera censurar debatir sobre temas nacionales en el Parlamento autonómico, ya que a los castellanomanchegos “nos afectan los mismos asuntos que al conjunto de los españoles”. Por ello, ha dicho que no tiene sentido que en las Cortes no se pueda hablar de la PAC, de los pactos de Sánchez con Bildu o los independentistas o de la financiación autonómica porque “cuando Sánchez está dando más dinero a Cataluña es porque nos lo quita a Castilla-La Mancha”.



El líder regional del PP ha señalado que lo que “le quita el sueño” es que el socialismo suba los impuestos, que sea muy difícil encontrar un empleo, que los jóvenes se tengan que ir de la región a trabajar, que se impida a que los agricultores y ganadores lleguen a final de mes, que no se cuide la Atención Primaria, que no se apueste por la sanidad o que no se tenga planificado el curso escolar.



Y, mientras estos problemas están encima de la mesa, Page está ocupado en hablar del Estatuto de Autonomía para aumentar el número de diputados regionales. “Qué lejos está Page de la región cuando está más preocupado de duplicar el número de diputados que de los problemas de Castilla-La Mancha”, ha dicho, por lo que ha advertido de que el PSOE “no contará con los votos del PP para subir el número de diputados”, ya que “no nos hacen falta más políticos”.



Por último, Núñez ha recordado que todas las encuestas afirman que el Partido Popular gobernará en Castilla-La Mancha en 2023, algo que permitirá “derrocar al PSOE” de la Presidencia de la Junta de Comunidades.