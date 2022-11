Emiliano García-Page: “Hemos conseguido desterrar el cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca)”

El jefe del Ejecutivo regional anuncia que el próximo 22 de noviembre el Consejo de Gobierno dará el visto bueno a más de 40 millones de euros destinados a ayudas para la inversión empresarial.

Cazalegas (Toledo), 9 de noviembre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, se ha mostrado muy satisfecho esta mañana, en el transcurso de la inauguración de la ampliación de la planta Schütz en Cazalegas (Toledo), al reconocer que, tal y como recogían esta mañana algunos medios de comunicación, “hemos conseguido desterrar el cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca)”.



García–Page ha apuntado de esta manera que este Gobierno ha dado la batalla del agua y que, si no hubiera sido así, no se hubiera conseguido dar la vuelta a la explotación del trasvase Tajo–Segura y “hoy estamos dándole tajos al trasvase”. Así ha explicado que “esa misma batalla se torna en una paradoja curiosa y es que en esta región, hace unos años, algunos de los de aquí, querían que aquí viniera la basura nuclear y nuestra agua se fuera a otro sitio”.



A este respecto ha argumentado que “ahora el agua empieza a quedarse aquí” y ya se ha conseguido dejar a un lado el almacén temporal de residuos, “aunque con amenazas de futuro”, ha apuntado, al tiempo que ha comentado que “cuando se sepa quienes intermediaron en el negocio (del ATC), eso sí que va a ser basura”.



García–Page hacía estas declaraciones momentos antes de inaugurar la ampliación de la planta Schütz en Cazalegas (Toledo). Se trata de una nueva planta productiva de 12.000 m2 que tendrá por objeto la recuperación de bidones de plástico y la fabricación de contenedores de polietileno de alta densidad para almacenamiento de gasóleo y agua caliente, aunque su uso también se puede extender a otros líquidos, como es el caso del sector agroalimentario.



40 millones de euros de ayudas a la inversión



En este contexto, y tras agradecer a la multinacional alemana su apuesta por Cazalegas, y por extensión por toda la comarca, ha avanzado que el próximo 22 de noviembre el Consejo de Gobierno dará el visto bueno a un paquete de ayudas dotado con más de 40 millones de euros destinadas a incentivar la inversión empresarial. Se trata del compromiso que el presidente de Castilla–La Mancha adquirió en el Debate del Estado de la Región, celebrado el pasado mes de octubre. Una partida que se enmarca en el Plan Adelante.

El jefe del Ejecutivo regional ha aprovechado la presencia de los empresarios alemanes para reconocer que Alemania siempre fue el “espejo” en el que se miraron los españoles una vez finalizada la dictadura. “No os sintáis extraños. Todos, españoles y alemanes, somos la parte sustancial de un proyecto unido que es la Unión Europea”, ha apuntado.



García–Page se ha mostrado convencido de que la empresa ha acertado en la elecciónde su ubicación y ha argumentado que en una decena de años ninguna empresa se levantará si no tiene cerca una fuente de energía renovable y “Castilla–La Mancha será el Oriente Medio de las renovables”. En este contexto, ha asegurado que del mismo modo que todos los puertos del Atlántico buscan “captar tráfico”, las inmediaciones de la A5 serán las más demandadas.



Junto al presidente de Castilla–La Mancha han asistido a la inauguración la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de la localidad, Francisco Javier Blanco; así como el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, entre otras autoridades.







