Emiliano García-Page ensalza la labor investigadora y agradece a los premiados y premiadas su “constancia, esfuerzo y tesón”

Se han entregado un total de 16 galardones repartidos en siete categorías. Un importante número de los mismos han sido para mujeres. Para ellas ha tenido palabras especiales García–Page, que ha recordado la celebración del 8M esta misma semana.



El jefe del Ejecutivo regional ha significado la importancia de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla–La Mancha (INNOCAM) en la que, ha asegurado, “jugará un papel importante la Universidad de Castilla–La Mancha”.

Albacete, 6 de marzo de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha reconocido hoy el papel tan relevante que la investigación desempeña en la sociedad actual. El jefe del Ejecutivo regional hacía esta consideración esta tarde en el transcurso de la entrega de los premios de Investigación e Innovación de Castilla–La Mancha 2022 que han tenido lugar en el campus de la UCLM en la ciudad de Albacete.



“Mas que felicitaros quiero daros las gracias por vuestra constancia, esfuerzo y tesón”, ha dicho el presidente regional a los 16 galardonados y galardonadas. Junto a la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; el consejero de Fomento, Nacho Hernando y los rectores de la UCLM, José Julián Garde y de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz Pérez, el jefe del Ejecutivo regional ha aprovechado para significar que un porcentaje importante de los premios entregado soy han sido para mujeres, a las que ha reconocido su esfuerzo por “ponerse al nivel de sus compañeros, partiendo desde mucho más atrás”.



García–Page ha aprovechado esta mención en femenino para recordar que esta misma semana se celebra el 8M. Este año el Gobierno de Castilla–La Mancha ha elegido la ciudad de Almansa para dicha conmemoración.



Asimismo, ha recordado la importancia que la investigación tuvo hace tres años en plena pandemia de la Covid–19, momento en el que científicos de todo el mundo se unieron para encontrar una solución que consiguieron en nueve meses.



El presidente de Castilla–La Mancha ha invitado a las y los premiados y a todos aquellos y aquellas colegas de investigación a combatir “el debate pernicioso de confundir el valor con el precio”, o el concepto de “rentabilidad”. A este respecto, ha considerado que la educación “puede resultar cara pero, mucho más cara es la ignorancia”, ha añadido.



En este mismo sentido, ha renegado del “cortoplacismo” al considerar que, si bien es cierto que “la gente quiere un rendimiento inmediato de las cosas”, es mucho más importante “mirar más al frente y no tanto al suelo”.



Por último, ha reivindicado la necesidad de “terminar lo que se empieza”, asegurando que en muchas ocasiones “el final no se ve hasta que éste no está cerca”.



El presidente García–Page ha terminado su alocución en el mismo sentido que la ha empezado, agradeciendo a los investigadores su trabajo y reconociendo que su labor es necesaria en Castilla–La Mancha.





