Emiliano García-Page anuncia que la obra de los remontes para el casco antiguo de Cuenca se adjudicará por “vía de urgencia”

El jefe del Ejecutivo regional ha disfrutado de la llegada de la procesión ‘Camino del Calvario’, –más conocida como ‘Las Turbas’–, a la Plaza Mayor de la ciudad de Cuenca. “Una auténtica síntesis de la pasión con la que vivimos la Semana Santa” que “me carga la autoestima y las pilas”, ha dicho García–Page en alusión al desfile procesional de ‘Las Turbas’.

Cuenca, 15 de abril de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado hoy desde Cuenca que el proyecto de los remontes de esta ciudad “se va a adjudicar por vía de urgencia”. “Conforme están los precios, y la llegada de los materiales que se retrasa por la guerra de Ucrania, lo razonable sería parar las obras, pero nosotros no lo vamos a hacer, ni con el Hospital que ya está a más del 75 por ciento, ni particularmente ésta”, ha dicho el jefe del Ejecutivo regional.



Así mismo, y tras disfrutar de la procesión Camino del Calvario, ‘Las Turbas’, a su llegada a la Plaza Mayor de Cuenca, ha asegurado que, desde el Ejecutivo que preside, se ha decidido no parar ninguna obra “no lo hacemos por una machada, sino porque nada nos garantiza que el año que viene los precios vayan a ser distintos”, ha explicado.



Según el presidente García–Page la primera piedra del remonte, “que va a ser el más espectacular de la región”, se va a poner “en unos meses, antes de final de año”, ha adelantado, al tiempo que ha anunciado “otros dos remontes más, uno de ellos con ascensor”.



‘Las Turbas’ para la autoestima



Emiliano García–Page ha definido la de este año como “una Semana Santa pletórica” en toda Castilla–La Mancha. “Esta procesión en particular es una buena síntesis de la pasión que ponemos en Castilla–La Mancha a nuestras tradiciones”, ha reconocido García–Page para quien la Semana Santa también transmite felicidad a pesar del dolor y el calvario, “termina bien, en resurrección que en el fondo es lo que todos buscamos, esperanza”, ha argumentado.



“Hoy en post pandemia hay que tener esperanza y autoestima y a mí ‘Las Turbas me cargan la autoestima y las pilas una barbaridad, y me pasaría el día escuchándolas”, ha indicado.





