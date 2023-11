¿Cuánto cuesta morirse en Castilla-La Mancha?

Desde que nace un bebé, la familia se hace cargo de una póliza de decesos, lo que se conoce como “el famoso seguro de los muertos”. Hay mucha tradición por pagarlo, son muchas las personas que recuerdan a la persona de traje y corbata que iba casa por casa a cobrar la póliza. Según una comparativa que ha realizado la OCU a nivel nacional, pagar el “seguro de los muertos” puede ser hasta cuatro veces más caro que contratar los servicios directamente con una funeraria. Itziar Fernández es la delegada de la OCU en Castilla-La Mancha: “Hemos tomado el pago como una tradición, para que cuando llegue el día, nuestra familia no tenga que pagar nada. Es cierto, esto es así, pero hay que tener cuidado con lo que hemos pagado durante toda nuestra vida por este recibo”.

Muchas veces sale más caro pagar toda la vida esta póliza en lugar de contratar los servicios funerarios directamente: “Siempre hay que valorar varias cosas. Lo primero que hay que mirar es desde hace cuánto estamos pagando este seguro y cuánto estamos pagando de póliza. Con la esperanza de vida que tenemos actualmente, que es bastante larga, hay que mirar cuántos entierros hemos pagado con la póliza que estamos pagando durante toda nuestra vida. Es muy fácil que hayamos triplicado o cuatro y pegado el precio”.

Es importante saber qué tipo de seguros tenemos contratado, si es póliza fija o no. Itziar cuenta cuánto puede costar un entierro: “Los costos de los servicios funerarios rondan los, 3700 euros, a lo mejor es más práctico pagar directamente a los servicios funerarios porque con la póliza se pueden llegar perfectamente a pagar los 6000 o 7000 euros”. Depende donde vivas, puede ser más caro o más barato. Esto vale morirse en Castilla-La Mancha: “En Albacete es más barato en torno a los 2000 y en Toledo está en unos 3800. Te hablo de contratar directamente los servicios funerarios. Si pagas una póliza de seguro de decesos, seguramente superes los 6.000 euros”.

¿Cuáles pueden ser las ventajas de contratar un seguro de decesos? La mayoría de las personas que lo pagan creen que es la repatriación o el traslado del cuerpo de una comunidad a otra: “Hay más seguros que emiten ese tipo de coberturas, entonces, a lo mejor es importante saber que sale mejor pagar un seguro de vida o un seguro de decesos. Porque a lo mejor el de vida nos incluye este traslado”.

Tener un seguro de decesos, a veces también complica la vida de los familiares. Hay muchas personas que viven solas y la familia, bien sea una tía o alguien que no sea tan cercano, no sabe si esta persona ha pagado durante toda su vida un seguro de decesos. Esto es muy complicado averiguarlo: “Es una de las reivindicaciones que hacemos ante el Ministerio, cuando alguien muere, siempre podemos meternos en el registro de todos los seguros de vida, pero el de decesos, eso nunca aparece”.- Asegura Itziar, que dice: “No hay manera de que una vez fallecido, se conozca si estaba pagando un seguro de deceso o no, y si no lo averiguas, ellos, evidentemente, no te van a decir nada”.