El Consejo de Gobierno aprueba un gasto de 59,7 millones de euros para la atención a personas con discapacidad de la región

Toledo, 20 de septiembre de 2022.– El Consejo de Gobierno ha aprobado la resolución por la que se convocan subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las personas con discapacidad de Castilla–La Mancha para el ejercicio 2023, con un importe de 59.797.096 euros.



Tal y como ha informado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, “se trata de una de las convocatorias más significativas de todo el Gobierno regional por su importante dotación presupuestaria, que alcanza casi los 60 millones de euros”.



Esta convocatoria “ha tenido un incremento de 3,7 millones de incremento sobre la convocatoria de 2022, que, a su vez, ya había crecido 3,6 millones respecto a 2021”, ha explicado la titular regional de Bienestar Social, quien ha asegurado que desde el Gobierno regional “se ha apostado fuertemente por ella, habiendo incrementado su dotación económica en casi 20 millones de euros en estas dos legislaturas, un 48 por ciento más que en 2015”, cuando se presupuestaban 40,3 millones de euros, frente a los casi 60 de la actual.



Esta convocatoria “viene con fuerza”, ha aseverado, no sólo por su incremento presupuestario, sino por el adelanto de su publicación, “siendo la primera vez que se saca en el mes de septiembre para que pueda ser resuelta en el año en vigor”, aunque el año pasado ya se adelantó dos meses con respecto a años anteriores, ha especificado.



Apoyo y compromiso con el Tercer Sector de la Discapacidad



Todo ello “demuestra que el Gobierno de Emiliano García–Page apoya fuertemente al movimiento asociativo de la Discapacidad, estando al lado del Tercer Sector”, ha manifestado la titular de Bienestar Social, recalcando la “alegría” que supone para el Gobierno regional –y para la Consejería de Bienestar Social– la publicación de esta convocatoria con la que generar una “más que necesaria estabilidad en el sector después de esos años en los que sufrieron tanto” y, asimismo, “ampliar en nuevas plazas en los recursos para los que existe demanda por parte de las familias de personas con discapacidad”.



Más de 11.000 familias atendidas y 161 entidades beneficiarias



García Torijano ha indicado que la convocatoria de subvenciones va dirigida a entidades privadas, de iniciativa social, del ámbito de la discapacidad, habiéndose beneficiado de la misma en el ejercicio 2022 un total de 161 entidades de toda Castilla–La Mancha.



“Son entidades que realizan su trabajo en el ámbito de la atención especializada y que atienden a más de 11.000 familias con personas con discapacidad en Castilla–La Mancha”. En la convocatoria 2022 se financiaron 289 programas dirigidos a la atención de las personas con discapacidad y sus familias en Castilla–La Mancha, de ellos 158 tenían carácter regional y 131 tenían carácter provincial.



Con estas ayudas las entidades privadas han podido financiar los gastos de personal y mantenimiento de 99 recursos de día con un total de 3.345 plazas; 124 centros de carácter residencial con más de 1.400 plazas y 51 centros de Atención Temprana y desarrollo infantil que atienden a casi 6.400 familias con hijos con dificultades en su desarrollo.



Novedades de la convocatoria y procedimiento de solicitudes



La consejera ha entrado en detalle sobre la convocatoria de subvenciones para 2023 que, si bien no presenta cambios en su contenido con respecto al año anterior, sí recoge, sin embargo, una modificación en su orden de bases para incorporar los criterios de incentivación y medidas de apoyo a solicitantes de ayudas en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, siguiendo con el impulso a la Ley de Medidas frente a la Despoblación “en la que se vuelca el Ejecutivo de García–Page desde sus diferentes áreas de gobierno, también desde el ámbito de la atención a la discapacidad”.



Las subvenciones ampararán gastos desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2023, mientras que el importe máximo individualizado por cada programa no excederá de 3.000.000 euros en el caso de expedientes de carácter regional, y de 150.000 euros en el caso de expedientes de carácter provincial, ha detallado García Torijano.



La solicitud deberá presentarse vía telemática mediante formulario en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha www.jccm.es



Es, en definitiva, “una convocatoria muy importante, que da respuesta a muchas familias y al trabajo conjunto entre la Administración regional y el Tercer Sector y que, sin duda, con el incremento presupuestario y el adelanto en su publicación, va a garantizar la estabilidad a las familias y a las entidades que necesitan y se merecen”, ha concluido la consejera.







