Con más de 339 actividades, la provincia de Toledo se tiñe de violeta para reivindicar la igualdad y avanzar "juntos de igual a igual"

Cogolludo, que ha incidido en que “desde el Gobierno de Emiliano García–Page apostamos claramente por la igualdad y trabajamos desde todos los ámbitos para avanzar en este objetivo; un compromiso que se traduce en un presupuesto histórico este año, alcanzando los 46 millones de euros, para el Instituto de la Mujer, ha resaltado “el trabajo diario y la atención integral que desde los 23 centros de la mujer de la provincia de Toledo ofrecen las 86 profesionales de los mismos y que se refleja en que el pasado año atendimos un total de 30.147 consultas de 6.477 toledanas”.

Toledo, 3 de marzo de 2022.– La delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, ha subrayado hoy que “con más de 339 actividades programadas por la red provincial de centros de la mujer, en colaboración con los ayuntamientos, la provincia de Toledo se tiñe de violeta este mes de marzo para reivindicar la igualdad y avanzar juntos de igual a igual hacia una sociedad más justa e igualitaria”.



Cogolludo, que ha dado cuenta de las actividades programadas para conmemorar la celebración el próximo día 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres en nuestra provincia, ha asegurado que "a pesar de los avances logrados, todavía sigue siendo necesario visibilizar a las mujeres y seguir luchando por una sociedad igualitaria, exponiendo las discriminaciones y brechas que todavía sufrimos; es una convocatoria que traspasa fronteras y permite poner el foco en los problemas que afectan a la libertad, la dignidad y la vida de las mujeres en todo el mundo".



La provincia de Toledo, concretamente la ciudad de Talavera, acogerá el próximo lunes en el Teatro Palenque el acto institucional del Gobierno de Castilla–La Mancha para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, "un acto en el que la parakarateca Isabel Fernández, será la mujer reconocida en nuestra provincia por su brillante trayectoria deportiva, por su tesón trabajo de superación permanente y por ser un referente para muchas niñas y jóvenes en el ámbito del deporte y en esta disciplina deportiva".



Este año, ha explicado Cogolludo, todos los actos impulsado por el Instituto de la Mujer se desarrollarán bajo el lema “De igual a igual”, un eslogan con el que queremos evidenciar el significado real y literal de lo que es el feminismo, que no es otro, sino defender la igualdad entre ambos sexos en todos los ámbitos sociales, culturales, económicos etc. y luchar para conseguirla en aquellos aspectos y lugares donde todavía no se ha logrado.



“Queremos avanzar junto a nuestros compañeros de vida, los hombres, y caminar de igual a igual para lograr una sociedad más democrática, pues la igualdad es un pilar básico de nuestra Constitución, más libre y más justa”, ha enfatizado Cogolludo.



Un año más los actos programados en la provincia son muy variados y con diferentes formatos, pasando por charlas conferencias, cine fórum, exposiciones, campañas de sensibilización, presentaciones de libros, actividades deportivas, murales, 'scape room?, actos institucionales, lecturas de manifiestos, teatro, música… “pero todas las actividades con el objetivo común de seguir luchando y reivindicando los derechos y la igualdad de oportunidades de las mujeres”.



Entre las actividades programadas por los centros de la mujer de la provincia, la delegada provincial ha citado la celebración de la II Feria de Igualdad en Bargas, el recital poético en homenaje a la mujer camarenera en Camarena, marchas por la igualdad en Ocaña y Olías del Rey o talleres dirigidos a definir los objetivos profesionales de las mujeres, encaminados a la búsqueda de empleo en Illescas. “Son numerosísimas las actividades organizadas a lo largo y ancho de la provincia por los centros de la mujer y los ayuntamientos que vuelven a mostrar su compromiso para hacer de marzo el mes de las mujeres”, ha dicho Cogolludo.



6.477 mujeres atendidas en los centros de la mujer de la provincia el pasado año

Por otra parte, la responsable provincial de Igualdad ha incidido en que “desde el Gobierno de Emiliano García–Page apostamos claramente por la igualdad y trabajamos desde todos los ámbitos para avanzar en este objetivo; un compromiso que se traduce en un presupuesto histórico este año, alcanzando los 46 millones de euros, para el Instituto de la Mujer; lo hemos más que triplicado respecto a 2015”.



Cogolludo ha aprovechado esta comparecencia ante los medios de comunicación para poner en valor la atención integral que las 86 profesionales de los 23 centros de la mujer de la provincia prestan diariamente a las toledanas que se acercan a ellos. “Cada vez más mujeres conocen los servicios que se ofrecen en los mismo y acuden a nuestros centros para requerir información, orientación o, en ocasiones, ayuda ante situaciones de violencia”.



En concreto, la delegada provincial de igualdad ha avanzado que el pasado año “atendimos un total de 30.147 consultas de 6.477 mujeres, lo que ha supuesto un incremento de más de 3.000 consultas en relación al año 2020”.



De estas consultas, 7.778 han sido en el área social, 7.738 han sido de carácter jurídica, 7.983 han sido trasladadas al área psicológica; y 6.648 han sido relativas al ámbito laboral. De estas 30.147 consultas, un 26,6% son en materia de violencia de género.



En relación a las diferentes ayudas y medidas que se han tramitado en apoyo a las mujeres víctimas de violencia durante el pasado año, Cogolludo ha indicado que se han destinado 31.960 euros en ayudas para la autonomía de mujeres residentes en recursos de acogida que han beneficiado a 8 mujeres durante 2021 y se han atendido a 74 menores a través del programa de asistencia psicológica a menores.



Asimismo, un total de 26 toledanas han sido atendidas a través del programa Contigo, se han otorgado 7 ayudas para viviendas tuteladas y se han concedido 8 becas 'Leonor Serrano?, cuyo fin es la de ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género a reincorporarse a la vida laboral mediante la realización de estudios universitarios que las ayuden a iniciar una vida libre e independiente. En relación a las ayudas de orfandad, el pasado año se han otorgado cuatro en la provincia de Toledo, por un importe total de 16.000 euros, y se han destinado 35.250 euros en seis ayudas sociales concedidas.



“Quiero agradecer el trabajo de las profesionales de los centros de la mujer y de las trabajadoras y trabajadores de la Delegación Provincial de Igualdad y su compromiso para sacar adelante todos y cada uno de los proyectos que se han acometido durante el año 2021 que, somos conscientes, han sido muy numerosos, pero que están revirtiendo de un modo muy positivo entre las mujeres y la ciudadanía en general”, ha dicho Nuria Cogolludo.



La delegada provincial ha animado a todas y todos a participar en las actividades que se han programado en la provincia “porque necesitamos la implicación de toda la sociedad para avanzar en el camino de la igualdad, venciendo poco a poco las barreras y brechas que todavía existen”.



Por último, Cogolludo ha lamentado que “en una jornada que iba a estar llena de alegría presentado actividades conmemorativas, lúdicas y reivindicativas, volvemos a sufrir la pérdida de una mujer, una nueva mujer asesinada, en un pueblo de nuestra provincia, en Maqueda; un hecho que pone de manifiesto, a pesar de las voces que quieren negar esta realidad, que la violencia machista es una desgraciada realidad en España y en el mundo”.







