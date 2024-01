Combatir la Leucemia: La Importancia de Donar para Salvar Vidas

Se puede decir alto y claro que en Castilla-La Mancha encontramos a personas muy generosas, dispuestas a regalar vida. Nuestra región ha cerrado 2023 con un récord histórico de donaciones de órganos y tejidos con 90 donantes de órganos y tejidos y 1.640 nuevos donantes de médula ósea. Detrás de estos números encontramos historias reales, como la de María Carrilero, presidenta de la asociación “Yo me pido vida”. “A mi me diagnosticaron con 24 años, una leucemia mieloide y desde el primer momento, me dijeron que necesitaba un donante.Que era la única forma de recuperar la salud, entonces montamos una campaña gigante, conseguimos un montón de donantes, y al final el mío apareció de forma de cordón umbilical en Italia”.- Dice María.

Miguel era amigo de María y no dudó en hacerse donante de médula: “Cuando nos enteramos que María cayó en la leucemia, toda la familia nos implicamos mucho. Siempre hay siempre hay muy bajas posibilidades de encontrar donantes fuera de la familia. Entonces donamos todos para ayudar no solamente a Maria, sino a cualquier persona que padeciese lo mismo”.

María tuvo suerte, en dos meses encontraron a un donante compatible: “Ahora parece poco tiempo, pero un día tras otro, un día tras otro es muy pero que muy duro. Y cuando aparece es una alegría inmensa porque tienes un alma más para luchar contra la enfermedad pero el transplante solamente es una parte del tratamiento”. Es tan fácil hacerse donante: “Para ser donante de médula, hace falta tener entre 18 y 40 años y tener buena salud. Solo tienes que ir a un hospital, te extraen una muestra de sangre que mandara un registro y si algún día alguien te necesitase, que es como la llamada de la lotería, te harían una extracción de sangre, pero un poquito más larga”.

“Es muy sencillo, simplemente es tomar una muestra de sangre, rellenar un formulario de historial médico y de hábitos de consumo y salud y ya estás dentro del registro mundial”.- Dice Miguel. Una vez inscrito, te pueden llamar en cualquier momento, o no hacerlo nunca. A Miguel le llamaron a los dos años: “Recibo una llamada que me dicen que hay un posible paciente al que yo podría ser su donante idóneo y que si yo quería hacer la donación. Esto pasa muy poco tiempo y yo no podía decir que no a salvar una vida, dije que si claramente”.

Y de una manera muy sencilla pudo regalar vida, no mucha gente puede decirlo: “Es como una extracción de sangre, como una diálisis para que me entiendas. Estás conectado una máquina unas cuantas horitas y ya está, y ya está la donación hecha y no tiene ningún tipo de complicación. No es para nada complicado comparado con otras cosas, además, tienes que saber que estás salvando una vida”. Por eso es importante siempre donar

Tú también puedes salvar una vida, incluso la tuya: “Si alguien de tu familia estuviese esperando un donante, ¿cuántas personas te gustaría que estuvieran en el registro? Porque las posibilidades que hay es una entre 40.000”.- Nos cuenta María.

“El día de mañana, podría ser nuestro hermano, nuestra madre, nuestra hermana, nuestro amigo, nuestro padre que no la puedo encontrar dentro de su círculo cercano y que nos gustaría todos que hubiese un donante compatible. Y para que eso ocurra la gente se tiene que hacer donante de médula ósea”.- Asegura Miguel. Salvar vida, siempre es un regalo.

Escucha la entrevista completa de Laura Sánchez en 'Herrera en COPE' Casilla-La Mancha