CastillaLa Mancha pone en marcha el modelo pionero en toda España del Transporte Sensible a la Demanda

Priego (Cuenca), 3 de marzo de 2022.– Castilla–La Mancha pone en marcha el modelo pionero en toda España del Transporte Sensible a la Demanda que ha comenzado a operar esta semana en la zona de la Serranía Alta–Alcarria conquense.



El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha presentado este nuevo modelo de transporte junto al vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; y el consejero de Fomento, Nacho Hernando; en un acto al que ha acudido un nutrido grupo de alcaldes y concejales de la Serranía Alta–Alcarria conquense, encabezados por el primer edil de Priego, Salvador Martínez; además del presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana; la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández; la delegada de la Junta en la provincia, Maria Ángeles Martínez; el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique; y el director de Movilidad y Transportes, Rubén Sobrino.



En este contexto, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha hecho hincapié en que “hay quienes hablan de la despoblación y solo hablan de ella; hay quienes se quejan y no plantean ninguna solución”; y ese, ha destacado “no es el caso de Castilla–La Mancha, ya que Castilla–La Mancha es hoy la vanguardia de la lucha contra la despoblación”; pero, ha continuado, “no porque nos quejemos más alto que otros, ni porque insultemos a los que viven en las grandes ciudades, sino porque estamos siendo los primeros en poner en marcha sistemas que, de verdad, ya están ayudando a la gente de nuestra tierra”.



Asimismo, Hernando ha celebrado que el Anteproyecto de la nueva Ley de Transporte que ha presentado el Gobierno central para toda España haya recogido el nuevo modelo de Transporte Sensible a la Demanda, “que lo que viene a decir –ha destacado– es que lo que se ha propuesto desde Castilla–La Mancha, desde sus zonas rurales, va a cambiar por completo la legislación nacional; que donde antes solamente existía el transporte regular o el transporte discrecional, el tercer pilar del transporte en España va a tener marca Castilla–La Mancha en su origen”.



Nuevo Modelo de Transporte Sensible a la Demanda



El Transporte Sensible a la Demanda de la Serranía Alta–Alcarria de la provincia de Cuenca beneficiará a 15.585 habitantes de 72 municipios y 124 núcleos poblacionales, abarcando una extensión de 4.917 kilómetros cuadrados.



Se dispondrá de nueve vehículos, un vehículo para cada una de las Zonas Básicas de Salud e institutos, que son los siguientes: Villalba de la Sierra, Tragacete, Beteta, Carrascosa del Campo, Huete, Cañaveras, Priego, Villas de la Ventosa y Villalba del Rey.



Estos vehículos podrán moverse libremente, en función de la demanda, dentro de cada zona básica de salud. En este sentido, Hernando ha destacado que “por el momento, estas conexiones entre las cabeceras de comarca y con Cuenca se seguirá realizando con las líneas regulares”; pero, ha avanzado, “desde hoy, empezamos ya, a estudiar tanto la ampliación del horario como también la interconexión entre esas cabeceras de comarca no solo por la línea regular, también a través del servicio a la demanda”.



El horario e itinerario de las rutas se genera cada día en función de la demanda de las usuarias y usuarios mediante una aplicación digital denominada ‘Rubiocar Plus’ y con una central de llamadas para reservar un asiento o incidencias cuyo número de teléfono es 969 110 220 en horario de mañana y tarde, los siete días de la semana, sobre todo dirigido a las personas mayores que no tengan manejo digital.



Además, el consejero de Fomento ha avanzado que se ha realizado una planificación para la implantación de proyectos pilotos de transporte a la demanda en la región, de esta manera, el primer proyecto piloto se desarrolla en la comarca de la Serranía Alta–Alcarria de la provincia de Cuenca, y seguidamente se pondrán en marcha los proyectos pilotos de Campos de Montiel en la provincia de Ciudad Real y en los de Sierra Norte y Señorío de Molina en la provincia de Guadalajara, Comarca de La Jara en la provincia de Toledo y Sierra del Segura en la provincia de Albacete.





