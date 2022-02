CastillaLa Mancha impulsará un proyecto de cooperación interregional con la Comunidad Valenciana y Murcia para poner en valor la uva monastrell

Se llevaría a cabo a través del diálogo entre los Grupos de Desarrollo Rural de las tres comunidades autónomas a partir del año 2023, con el nuevo Programa de Desarrollo Rural.

Albacete, 24 de febrero de 2022.– Castilla–La Mancha se ha comprometido a impulsar un proyecto de cooperación interregional con la Comunidad Valenciana y Murcia, para poner en valor la variedad de uva Monastrell. Se iniciaría a partir de 2023 con el nuevo Programa de Desarrollo Rural y se haría dialogando entre los grupos de desarrollo rural de estas tres regiones en las que se cultiva esta variedad, uniendo a los agricultores en un proyecto colectivo.



De esta manera lo ha informado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha recibido esta mañana en Albacete a los representantes de la Asociación Monastrell, entidad sin ánimo de lucro creada en 2019 por seis consejos reguladores del sureste español, compuesta por las Denominaciones de Origen de vino de Almansa, Jumilla, Bullas, Valencia, Alicante y Yecla, ubicadas en las regiones de Castilla–La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.



En el encuentro mantenido hoy en Albacete, Martínez Arroyo ha destacado que esta variedad es “emblemática” que “nos representa muy bien en los mercados en estas comunidades autónomas” y de ahí el apoyo del Ejecutivo a este proyecto.



En cifras, es una variedad que supone casi el 80 por ciento de la DO Jumilla, una denominación que tiene alrededor del 60 por ciento de su viñedo en cinco municipios de la provincia de Albacete, y en el caso de la DO Almansa, la monastrell se sitúa como la segunda variedad, tras la garnacha tintorera.



Nueva medida agroambiental paras el viñedo de secano



Además, en el encuentro se ha tratado la nueva medida agroambiental para el viñedo de secano que se pondrá en marcha a partir de 2023 en Castilla–La Mancha y que tendrá 26 millones de euros de presupuesto. Se trata, ha dicho, de un compromiso adquirido al final de la legislatura pasada y que se ha elaborado con el sector, para “garantizar así la viabilidad del viñedo de secano”.



Martínez Arroyo ha informado, también, que hasta el 4 de marzo las denominaciones de origen de vino de la región pueden presentar sus candidaturas a los premios Gran Selección Castilla–La Mancha que, como novedad, incrementan las categorías en vino, pasando de las cinco existentes a seis, con la incorporación de la de vino elaborados con la monovarietal airén.



Agresión rusa a Ucrania



En otro orden de cosas y preguntado por los medios de comunicación sobre la agresión de Rusia a Ucrania iniciada esta madrugada y su afectación a sectores como el vino o el cereal, el consejero ha resaltado que, en el caso del vino, se facturan alrededor de diez millones de media en los últimos años, una cantidad modesta teniendo en cuenta la facturación global del vino de Castilla–La Mancha que se sitúa en 700 millones de euros.



Ante esto, se estará atentos a lo que pueda suceder y las medidas que se tomen para que Rusia frene el ataque y conocer la respuesta rusa. Así, ha recordado que en Europa hay un mecanismo de contingencia europeo con ayudas ante estas situaciones complicadas, como sucedió con el veto ruso a las frutas y hortalizas, hoy aún vigente.



En cuanto a la entrada del cereal de Ucrania en España y en el conjunto de la Unión Europea, el consejero entiende que el conflicto no va a afectar al conjunto del país y, por lo tanto, “se va a seguir produciendo en Ucrania cereal como se ha producido hasta ahora”.



Ha recordado que “venimos de un año en el que el precio de los cereales en el mercado internacional ha batido récords históricos”, algo que “ha beneficiado mucho también a nuestros cerealistas”.



“Los agricultores de Castilla–La Mancha”, ha señalado, se han beneficiado mucho de los precios altos del cereal y, “es evidente que, si entra menos producto de Ucrania en Valencia, por decir el lugar a través del cual entra de manera mayoritaria, probablemente, nuestros agricultores cerealistas van a tener mejores precios”, si esto es así.



En todo caso, ha pedido prudencia, ya que “hay que esperar”, porque “es una cuestión”, ha insistido, “muy compleja y el mercado de los cereales es, además, hipercomplejo porque es un commodity, cuyo precio se establece en los mercados de futuro de Chicago y de Londres y que es ajeno a las decisiones que se puedan tomar aquí por parte del sector”.



“Si hay menos producto en el mercado de un país tan importante como Ucrania, esto en general, no tiene porqué perjudicar a los agricultores de Castilla–La Mancha”, ha concluido.



En la presentación de la Asociación Monastrell de hoy, han estado junto al consejero, los presidentes de las denominaciones de Almansa, Adolfo Cano; Jumilla, Silvano García; Yecla, Rafael Verdú; Bullas, Francisco Carreño; Alicante, José Juan Reus, además de técnicos y el delegado de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Albacete, Ramón Sáez.





