Castilla-La Mancha sobre las mascarillas reutilizables: "La prueba del mechero no demuestra su validez"

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado que las mascarillas lavables y reutilizables que está repartiendo la Junta a través de las oficinas de farmacia "están homologadas, cumplen la legislación y han pasado todos los controles sanitarios".

En una rueda de prensa desde el Palacio de Fuensalida, en Toledo, Fernández ha querido enviar "un mensaje de tranquilidad" ante los bulos que circulan por las redes sociales en relación a estas mascarillas, de las que los ciudadanos ya han recogido cerca de 900.000 en la primera semana de reparto. Entre estas informaciones que circulan por redes sociales, un vídeo consiguió hacerse viral. En él aparecía un hombre realizando la "prueba de mechero" para probar la efectividad de las mascarillas reutilizables repartidas por la Junta.

Sres. responsables de la compra y distribución de estas mascarillas. He recibido este video donde la protección queda en entredicho y existen dudas de que cumpla normativa.¿Que hacer ante esto? Ahora tengo la duda de si adquirir en Farmacia ����‍♂️@SanidadCLM@jfdezsanz@masquealbapic.twitter.com/6cqb1erLHo — Jose Eugenio �� (@joseeugeniocv) October 21, 2020

La propia portavoz del Ejecutivo autonómico ha lucido este miércoles durante su comparecencia una de estas mascarillas, de las que ha dicho que "cumplen los requisitos UNE 0065/2020, son higiénicas y reutilizables, aguantan hasta diez ciclos de lavado y son seguras para la salud pública".

Fernández: ha pedido a la ciudadanía "que no haga caso de los bulos"

Por ello, ha pedido a la ciudadanía "que no haga caso de los bulos" y ha destacado la necesidad de que recurran a fuentes oficiales para informarse.

También ha afirmado que la prueba del mechero "no demuestra la validez de una mascarilla" y ha abogado por hacer caso a las opiniones de los científicos porque, de lo contrario, se produce "un ruido insoportable, que genera incertidumbre e inseguridad en la ciudadanía".

SITUACIÓN VIRGEN DE LA SALUD DE TOLEDO

Además, a preguntas de los periodistas sobre la situación del Hospital Virgen de la Salud de Toledo debido a la falta de espacio, Fernández ha indicado que este centro cuenta con un plan de contingencia en el que todo está "negro sobre blanco", de manera que "cuando sean necesarios otros recursos -como ya ocurrió en la primera ola de la pandemia-, se van a utilizar".

En este punto, ha enviado un nuevo mensaje de tranquilidad y ha señalado que en estos momentos las hospitalizados no alcanzan los 700, mientras que en lo peor de la crisis sanitaria se llegó hasta 4.000 y, aunque los recursos "han de estar a disposición", ha continuado, "este contexto no es el mismo que en marzo" y se hará “todo lo posible" para que no se repita esa situación.

Preguntada también por la posibilidad de que el traslado al nuevo hospital de Toledo se vea afectado, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha puntualizado que, en principio, se mantiene la planificación y el calendario previsto.

AMPLIACIÓN DEL TOQUE DE QUEDA

También sobre la posible modificación del 'toque de queda' para ampliarlo una hora más -hasta las 00.00 horas de la noche-, Fernández ha explicado que es para facilitar que los hosteleros puedan dar cenas, "habida cuenta de que se cumplen las medidas higiénico-sanitarias en el sector".

Y ha agregado que lo que se pretende evitar con el estado de alama es el ocio nocturno, es decir, discotecas, botellones y aglomeraciones, lo que resulta "más difícil controlar", ha concluido.