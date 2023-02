Castilla-La Mancha demuestra su potencial exportando más de la mitad del vino de España

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que “cada vez exportamos más y ese es el futuro del mercado del vino”.



La región también tiene muy buenos datos en producción de ajo, cebolla, melón y sandía: “la agricultura hortícola a cielo abierto en La Mancha, con muy poquita agua, ha sido muy rentable este año”.

Manzanares (Ciudad Real), 25 de febrero de 2023.– “Castilla–La Mancha es el 55 por ciento del total de España en la exportación de vino en este momento y creciendo”. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha ofrecido hoy estos datos, asegurado que “cada vez exportamos más y ese es el futuro del mercado del vino”.



Durante la emisión del programa de radio Agropopular, de COPE, que se ha realizado desde Bodegas Yuntero de Manzanares, ha detallado que “estamos sacando alrededor de dos millones de hectolitros de vino y mosto cada mes. En la exportación hemos superado los once millones de hectolitros”.



Actualmente, Castilla–La Mancha es la primera Comunidad Autónoma en superficie de viñedo, con 460.000 hectáreas, casi la mitad del total nacional; y cuenta con 80.000 viticultores y 500 bodegas que, en la última campaña, produjeron cerca del 60 por ciento de todo lo que se produce en España.



Mientras en Castilla–La Mancha el vino se sigue vendiendo, otras comunidades autónomas reclaman medidas como la destilación de crisis, que la región rechaza: “nosotros no queremos que haya destilación en España, porque no queremos que baje el precio del vino”, se oponía el consejero, valorando “que nuestras empresas y nuestras cooperativas, que están haciendo un excelente esfuerzo, sigan exportando vino por todo el mundo”.



Estos datos positivos los ha confirmado el presidente de Bodegas Yuntero, Felipe Rodríguez Callejas, que ha celebrado que la campaña empezó “muy fuerte” y que exportan “muy bien el vino ecológico”. Es la cooperativa que más vino ecológico produce del mundo y, según Rodríguez Callejas, exportan “prácticamente todo”.



Buenos datos en producción hortofrutícola



Castilla–La Mancha también tiene muy buenos datos en producción hortofrutícola, según ha asegurado el consejero. “La producción en el Levante está siendo baja en este momento, pero en nuestro caso tuvimos unas condiciones de mercado muy óptimas” para ajo, cebolla, melón y sandía “y esto ha hecho que la agricultura hortícola a cielo abierto en La Mancha, con muy poquita agua, haya sido muy rentable este año”.



Martínez Arroyo ha destacado que “regamos con un poquito de agua del Guadiana y, con cada gota de agua, hacemos un milagro”. Gracias a que la agricultura en Castilla–La Mancha es “competitiva”, puede haber “gente tirando del carro del medio rural en pueblos como Manzanares”.



Durante la emisión del programa Agropopular, que dirige y presenta César Lumbreras, el consejero ha estado acompañado por la delegada de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Ciudad Real, Amparo Bremad; el alcalde de Manzanares, Julián Nieva; el presidente de Bodegas Yuntero, Felipe Rodríguez Callejas; y numerosos cooperativistas que han abarrotado la sala de barricas de esta cooperativa.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando