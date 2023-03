Castilla-La Mancha defiende los nuevos planes hidrológicos porque suponen un “avance para nuestra tierra”

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Arroyo, ha asegurado que “por primera vez lo que figura en los planes es una realidad. Antes había cifras que no eran reales”.



Martínez Arroyo ha explicado que la tubería a la Llanura Manchega garantizará “agua tanto para beber como para que haya industria agroalimentaria, que es la que genera empleo en nuestros pueblos”.

Toledo, 2 de marzo de 2023.– “Creo que es un momento para estar muy contentos en Castilla–La Mancha. Por primera vez lo que figura en los Planes Hidrológicos es una realidad”. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha sido muy claro durante su intervención en la mesa redonda 'El potencial del agua ante el futuro de la economía regional', dentro del II Foro Económico Español de Castilla–La Mancha: Logros y desafíos.



“Yo, la verdad, es que estoy muy satisfecho”, ha declarado, asegurando que “no podemos entender que haya gente que no interprete esto desde una perspectiva de avance, de mejora para nuestra tierra, para los ciudadanos de Castilla–La Mancha”. Para Martínez Arroyo, la clave de estos planes está en que “antes había cifras que no eran reales, que no se pretendía que fueran reales, y ahora lo que figura va a ser realidad”.



Para el consejero “hemos conseguido algo muy importante”, como es que se establezca “un caudal ecológico mínimo en el río Tajo a su paso por Aranjuez”, que permita que llegue “vivo” a las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina, lo que “ha sucedido por primera vez”.



Martínez Arroyo también ha mencionado como claves de la próxima planificación las “inversiones millonarias en depuración en la Comunidad de Madrid, para que el río Jarama llegue a Toledo en buen estado”; o las del plan de cuenca del Segura para desalación, “para que en el Levante se pueda seguir regando”; así como los 2.600 millones de euros en inversiones en Castilla–La Mancha “en el conjunto de la planificación”, que van a hacer real, por ejemplo la sustitución de bombeos en el Júcar.



“Una infraestructura totalmente disruptiva”



El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha definido a la tubería a la Llanura Manchega como “una infraestructura totalmente disruptiva en este momento, en política de agua en nuestro país”, ya que es “la única infraestructura de agua entre cuencas que se va a abrir” en esta legislatura y lo hará antes de final de mes.



“Se va a abrir para que haya 600.000 castellanomanchegos en La Mancha que puedan beber agua en calidad y cantidad suficiente”, ha afirmado Martínez Arroyo, detallando que, gracias a la tubería, los ciudadanos podrán beber, pero también se garantizará la existencia de la industria agroalimentaria “sin la cual no hay castellanomanchegos viviendo en los pueblos”.



Pero no solo se podrá beber en La Mancha. El consejero ha indicado que “una de las cosas que hemos hecho en estos años, ha sido garantizar el suministro de agua en los municipios ribereños del Alto Tajo”. Y es que, hasta el pasado verano, los 40 municipios de alrededor de Entrepeñas y Buendía no tenían acceso al agua de esos embalses. “Esto es terrible”, ha declarado, “y no se puede tolerar”, recordando que actualmente se están invirtiendo “40 millones de euros para que esos pueblos puedan acceder al agua de los embalses que los rodean”, lo que supone “un paso adelante muy importante”.



Como prueba de lo importante que es para Castilla–La Mancha cuidar cada gota de agua, Martínez Arroyo ha explicado que “trabajamos hasta con los municipios más pequeñitos”: “acabamos de resolver una convocatoria muy importante para municipios de menos de 20.000 habitantes para mejorar las redes de abastecimiento, para mejorar la eficiencia en 139 pueblos de Castilla–La Mancha”.



Igualmente, en materia de regadío, donde “exprimimos cada gota de agua” y la utilizamos “de la manera más eficiente”. En Castilla–La Mancha solo se riega el 15 por ciento de la superficie agrícola, una cifra “muy inferior al porcentaje nacional que es el 24 por ciento y muy inferior al Levante, que está cercano al 50 por ciento”. Además, el consejero ha puntualizado que el 64 por ciento es “por goteo”.



“Cada gota de agua consigue un milagro, el de la alimentación”, ha asegurado, volviendo a defender que el sector supone el 18 por ciento de la economía de Castilla–La Mancha, por lo que “el agua es esencial para mantener ese porcentaje y para aumentarlo, sin agua no hay futuro para la agricultura, ni para el sector agroindustrial”, declarando una visión “optimista” en relación al futuro, porque la actual planificación hidrológica “ha cambiado a mejor, esa es la realidad”.



En la mesa redonda, que ha estado moderada por el periodista Alberto Molero, han participado, junto al consejero, Francisco Jiménez, director de Aqualia Industrial; Blanca Corroto, presidenta de Asaja Mujeres; y Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario.





