Castilla-La Mancha cuenta en Valdepeñas con el almacén de barricas de vino tranquilo más grande del mundo, con el apoyo del Gobierno regional

De la última convocatoria de VINATI se han destinado tres millones de euros para la obra del almacén y todas las barricas que suponen un incremento productivo para la empresa, siendo un 20 por ciento de la inversión total.



El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha resaltado que el sector debe orientar la producción a la exportación y apostar, como hace esta empresa, por el vino embotellado, que aporta hasta seis veces mayor valor añadido.

Valdepeñas (Ciudad Real), 4 de julio de 2022.– La ciudad de Valdepeñas alberga ya el almacén de barricas de vino tranquilo más grande de todo el mundo, una infraestructura “duradera”, que ha contado con el apoyo en la inversión del Gobierno de Castilla–La Mancha.



Así lo ha manifestado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien esta mañana ha visitado la nueva bodega de barricas autoportante de la empresa Félix Solis Avantis, en dicha localidad. Se trata de la planta más grande existente en todo el mundo, con capacidad para 130.000 barricas y totalmente automatizada, que inicia el proceso de llegada en un tren de lavado moviendo 90 barricas a la hora con la colocación de alrededor de 1.000 al día en el almacén de 18 plantas.



Acompañado por el presidente de Félix Solís Avantis, Félix Solís, así como del director de compras, Carlos Nieto, y de la directora general de Alimentación, Elena Escobar; la delegada de la Junta en la provincia, Carmen Olmedo y la delegada de Agricultura en Ciudad Real, Amparo Bremard, entre otros, Martínez Arroyo ha recorrido las instalaciones de una infraestructura, a punto de concluirse y que ha contado con el apoyo del Gobierno regional con una ayuda inversora de cerca de 3 millones de euros dentro del último VINATI, lo que significa el 20 por ciento de financiación de la obra del almacén y todas las barricas que suponen incremento productivo para la empresa.



En esta línea, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, ha indicado que desde el Gobierno de Castilla–La Mancha se va a seguir esta esta línea de apoyo al sector, con inversiones “duraderas” como ésta “que garantizan el futuro de un sector como el vino y de una DO como Valdepeñas”.



Estas obras, ha dicho, a punto de finalizarse, son de una instalación fundamental “para el futuro del vino” y, por ello, ha agradecido a Félix Solís su compromiso con el sector del vino, con su pueblo y con la DO Valdepeñas.



Y es que todo este vino almacenado en las barricas va a acabar en los mercados nacionales e internacionales etiquetado como DO Valdepeñas, lo que significa, ha dicho, “que el futuro de la DO depende de instalaciones como esta”.



De esta manera, ha reflejado que este almacén “es el colofón del trabajo que se ha realizado entre todos para garantizar la mayor trazabilidad del mundo en la DO Valdepeñas”. Una denominación en estos momentos gestionada por el Ejecutivo regional, en la que “las cosas han mejorado y no hay ningún tipo de problema”. De este modo, el consejero ha lanzado un mensaje de tranquilidad a integrantes y consumidores sobre un vino que llega a 150 países del mundo.



Así, ha proseguido, la DO se está gestionando con “pulcritud” y “garantizando la trazabilidad máxima”, en una denominación que es la más antigua y la más reconocida por consumidores a nivel nacional e internacional, por lo que ha agradecido el trabajo que se realiza por empresas como esta.



Apostar por la exportación y el vino embotellado



Martínez Arroyo ha subrayado la importancia de la exportación en el sector, siendo el objetivo el mercado global y poder realizar el vino que el mundo está demandando. Para ello, ha remarcado, hay que orientar la producción a la exportación, “es el camino a seguir”.



En cifras, en estos momentos, el 56 por ciento del volumen que importa España cada año en vino es de Castilla–La Mancha y llega el momento de “hacer un esfuerzo extra en el embotellado, como hace esta empresa”, ha explicado Arroyo. “Es el que da más valor, hasta seis veces más que el granel”, y en cada una de esas botellas, de cualquiera de las nueve denominaciones de origen en vino de la región, “se lleva el nombre de Castilla–La Mancha”, ha concluido.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando