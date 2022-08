Castilla-La Mancha continúa liderando los despliegues de telecomunicaciones en España desde el año 2015 por cuarto año consecutivo

El director general de Cohesión Territorial, Alipio Garcia, ha indicado que, según los datos publicados por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en su informe anual, Castilla–La Mancha vuelve a ser la comunidad autónoma donde más ha crecido en España la tecnología 4G desde 2015, un 138 por ciento, y la cobertura de fibra óptica, un 489 por ciento.

Alipio García ha destacado la apuesta del Ejecutivo autonómico “por no dejar a nadie atrás a la hora de tener acceso a las telecomunicaciones de última generación, en pequeñas localidades como Aldea en Cabo, Torrico o Río Cedena”, donde gracias a inversiones cercanas a los 250.000 euros en antenas 4G “ahora ya disponen de tecnología 5G, favoreciendo su desarrollo”.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha publicado hoy en el DOCM las bases del Bono Social de Conectividad, dotado con 1,3 millones de euros para facilitar que cerca de 6.000 familias vulnerables severas tengan garantizada una conectividad de altas prestaciones. Las operadoras que quieran adherirse al programa ya pueden hacerlo y el Bono Social estará disponible para las familias después de verano.

Aldea en Cabo (Toledo), 10 de agosto de 2022.– El Gobierno regional va a continuar impulsando el despliegue de telecomunicaciones a lo largo de Castilla–La Mancha “con el objetivo de seguir siendo una referencia en esta materia en nuestro país, donde por cuarto año consecutivo volvemos a ser la comunidad autónoma que más crece en cobertura 4G y despliegue de fibra óptica”.



Así lo ha destacado el director general de Cohesión Territorial, Alipio García, que ha visitado esta mañana la nueva antena 5G que se ha instalado en el municipio toledano de Aldea en Cabo, donde ha informado que los datos recogidos en el informe anual de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, del 11 de julio, sobre la cobertura de banda ancha en España, “reflejan que Castilla–La Mancha vuelve a ser la región donde más ha crecido en España la tecnología 4G desde 2015, un 138 por ciento, al igual que la cobertura de fibra óptica, un 489 por ciento; siendo más del doble de lo que lo hace la media nacional”.



Alipio García, que previamente ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Aldea en Cabo, Alejandro Castellano Barrero, acompañado por el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Tomás Villarrubia, ha querido poner en valor “el esfuerzo que está llevando a cabo el Ejecutivo del presidente García–Page por no dejar a nadie atrás a la hora de tener acceso a las telecomunicaciones de última generación, y hoy tenemos dos grandes ejemplos que ilustran esta afirmación”.



En este sentido, el director general se ha referido a que “por un lado, estamos visitando una antena 5G cuyo servicio no sería posible sí en 2018 nuestro Gobierno autonómico no hubiera decidido destinar más de 93.000 euros en la construcción de una torre de telecomunicaciones para que una localidad como Aldea en Cabo, de 200 habitantes, pudiera disponer de la misma conectividad que cualquier gran ciudad, una conexión que gracias a esa base previa por la que habíamos apostado ahora va a aumentar en velocidad y prestaciones con la llegada del 5G”.



Por otro lado, según ha añadido Alipio García, “hoy miércoles, tal y como adelantó ayer nuestro vicepresidente, Martínez Guijarro, es el día en el que el Diario Oficial de Castilla–La Mancha publica las bases de la convocatoria del Bono Social de Conectividad, dotado con una partida presupuestaria de 1,3 millones de euros, con el que vamos a promover que cerca de 6.000 familias vulnerables severas de la región tengan acceso garantizado a una conectividad de al menos 30 MB de velocidad en sus hogares”.



Las operadoras de telecomunicaciones ya se pueden adherir al programa



El director general ha informado que con la publicación hoy de las bases reguladoras del Bono Social de Conectividad “se inicia el plazo de 20 días hábiles para que las empresas operadoras de telecomunicaciones puedan adherirse al programa, a través del cual se va a dar servicio a las familias vulnerables”.



Dicho Bono Social, que cuenta con la financiación de los fondos europeos Next Generation, se podrá solicitar por parte de las familias tras el verano. “Es una medida con la que queremos eliminar la brecha digital que determina la situación socioeconómica de los hogares en muchos casos”, ha indicado Alipio García, resaltando que “las familias en situación de vulnerabilidad severa que hayan sido beneficiarias en 2021 del Bono Térmico podrán solicitar este Bono Social de Conectividad”.



La información detallada sobre las bases del Bono Social de Conectividad está a disposición tanto de las empresas operadoras, como de la ciudadanía, en el portal web del ‘Centro de Información de Telecomunicaciones de Castilla–La Mancha’ en la siguiente dirección: https://telecomunicaciones.castillalamancha.es/



Pequeñas poblaciones, ejemplo de los despliegues frente la despoblación



El director general de Cohesión Territorial también ha querido poner en valor la circunstancia de que las pequeñas localidades, como es el caso de Aldea en Cabo que, además de 4G y 5G, dispone de fibra óptica, “tengan la posibilidad de fijar población contribuyendo al reto demográfico gracias a la digitalización de sus municipios”.



A este respecto, Alipio García ha puesto otros ejemplos de pequeños núcleos rurales de Toledo, como Río Cedena, en el municipio de Navahermosa, donde el Gobierno regional ha invertido 79.000 euros en una torre 4G; o la localidad de Torrico, donde el Ejecutivo autonómico ha actuado de la misma forma destinando 73.000 euros para dotar a su población de acceso a la cobertura 4G. “En ambos casos, gracias a esta inversión previa, estas dos localidades cuentan con cobertura 5G y son un fiel reflejo de lo que está haciendo nuestro Gobierno regional para frenar la despoblación, ofreciendo a los habitantes de los núcleos rurales las herramientas digitales necesarias tanto para su ocio, como para poder trabajar”, ha añadido el director general.



En total, desde el año 2015, el Gobierno regional ha destinado 2 millones de euros para la instalación de 26 antenas de telecomunicaciones en la provincia de Toledo.



El director general ha concluido señalando que Aldea en Cabo, Río Cedena o Torrico “son tres de las 178 localidades de la provincia de Toledo donde ya se ha desplegado el 5G, dotando de esta cobertura a cerca de 500.000 habitantes, más del 70 por ciento de la población de la misma, y en paralelo, también se ha desplegado el 5G en 53 polígonos industriales de Toledo”.







