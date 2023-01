Castilla-La Mancha apuesta por fomentar las habilidades y competencias de los profesionales sanitarios en el proceso de la muerte

La directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, Teresa Marín, ha inaugurado en Albacete las III Jornadas del proceso de la muerte y el buen morir, organizadas por la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, que en esta edición tienen como tema protagonista el suicidio.

Albacete, 26 enero de 2022.– La directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, Teresa Marín, ha inaugurado hoy las III Jornadas del proceso de la muerte y el buen morir, organizadas por la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, donde ha señalado la importancia de adquirir competencias y habilidades para brindar, también en el proceso de la muerte, un cuidado más humanizado, respetuoso y compasivo.



Ante más de 200 profesionales, Marín ha destacado que existe cierto estigma y ocultación en la forma de abordar un proceso tan natural como es la muerte, el último acto de la vida. Un proceso biológico por el que todas las personas pasan pero que tiene muchas implicaciones, y más si la muerte se produce de forma abrupta, por un accidente o un suicidio, situaciones en las que se precisa de una mayor implicación del conjunto de la sociedad, desde todos sus ámbitos, no exclusivamente el sanitario.



Para la directora general, “en este proceso, nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es humanizar los servicios sanitarios y brindar apoyo también emocional a pacientes, cuidadores y familias”.



Marín ha recordado que “desde la Consejería de Sanidad, desde el SESCAM, llevamos años trabajando en distintos frentes y se cuenta con una Estrategia regional de Prevención del Suicidio y diversas guías de recomendaciones en Atención Primaria o la Guía de la soledad no deseada, pues son muchos los mayores en situación de enfermedad crónica y fragilidad que viven solas. Además, trabajamos con Educación y Bienestar Social para abordar problemas de salud en las aulas. El acoso, el ciberacoso, las redes sociales, o esa rapidez de algunas comunicaciones, a veces no muy sanas, afectan mucho a los jóvenes”, ha explicado Marín.



Precisamente, ha destacado que desde el sistema sanitario se da respuesta para apoyar a los jóvenes en estas situaciones de vulnerabilidad, no solo enfocados en el suicidio sino también en intentos autolíticos.



Más de 10.000 registros de Voluntades anticipadas



En su intervención, la directora general ha destacado que otro de los temas que se abordan en las jornadas es la Ley Orgánica de la Eutanasia, “un éxito social, de este país, que demuestra que somos un país maduro”.



“Desde 2006 estamos trabajando en el Registro de Últimas Voluntades. Más de 10.000 personas ya han registrado su testamento vital. Desde la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, en el último año, el 54 por ciento de los que han realizado este registro de últimas voluntades ha manifestado que, si llegara el caso, y no están en condiciones de tomar decisiones de manera autónoma, desean que se les aplique la Ley de Eutanasia”, ha puntualizado la directora general.



Finalmente, la directora general ha explicado que desde la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, en junio de 2021, se han registrado un total de 21 solicitudes en Castilla–La Mancha, que han llegado a la Comisión de Garantías y Evaluación creada en el marco de la propia Ley. De las 21, en 8 se ha llevado a cabo la prestación.



En el acto inaugural, Teresa Marín ha estado acompañada por la concejala del Ayuntamiento de Albacete, Juani García Vitoria; el director de Enfermería de la GAI de Albacete, Juan David Fernández; la subdirectora médica de la GAI de Albacete, Laura Abad; y la jefa del Servicio de Salud Mental de Albacete, María Jesús Montes.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando