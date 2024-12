El campeón del mundo en trial bici nos revela su próxima hazaña: "Volaré sobre los cielos de Toledo"

Desde las calles de Gerindote hasta la cima del ciclismo mundial, Alejandro Montalvo es un ejemplo de disciplina, pasión y constancia. Con tan solo 24 años, este joven ha conseguido revalidar su título como campeón del mundo de trial bici en Abu Dhabi, mostrando una vez más que el esfuerzo y el trabajo en equipo pueden convertir sueños en realidades. Pero lo que más sorprende no es solo su talento sobre dos ruedas, sino también su ambición por llevar este deporte minoritario a un público más amplio.

“La última zona, la más complicada”

El Mundial de Abu Dhabi no fue tarea fácil para Alejandro. Como él mismo relató en una entrevista en COPE, la presión fue inmensa: “Las últimas zonas fueron de mucha tensión. Tenía una pequeña ventaja que debía mantener y, a ser posible, ampliar”. La experiencia y su habilidad técnica fueron clave para superar obstáculos que, literalmente, desafían las leyes de la física.

Revalidar un título mundial no es algo que se logra todos los días, pero Alejandro se muestra humilde. “El trabajo de mi equipo, en el que está incluida mi madre, ha sido clave para llegar hasta aquí. Aunque soy yo quien compite, ellos son una parte fundamental de cada victoria”.

Un campeón autodidacta

La historia de Alejandro comienza como la de muchos niños en España: con una bicicleta y las ganas de divertirse. Lo que empezó como juegos y saltos en las escaleras de la plaza de su pueblo, rápidamente se transformó en un sueño que fue tomando forma a base de dedicación. “A los 15 años, empecé a destacar y a entrenar con personas que realmente conocían este deporte. Fue ahí cuando mi aprendizaje se profesionalizó”, recuerda.

Ese espíritu autodidacta y aventurero, inculcado por sus padres, sigue presente en su manera de enfrentarse a los retos, tanto dentro como fuera de la competición.

Aquí puedes ver a Alejandro Montalvo durante el campeonato

Más allá de los mundiales: retos y récords

Aunque el trial bici es un deporte minoritario, Alejandro tiene claro que quiere hacerlo crecer. “Estamos organizando eventos para acercar el trial al público general, que lo puedan disfrutar más allá de las competiciones”. Entre estos proyectos destaca un desafío que promete acaparar titulares: batir un récord Guinness en Toledo. El reto consistirá en cruzar en bicicleta sobre un slackline 11 metros de altura entre dos edificios.

Alejandro ve en este tipo de iniciativas una forma de dar visibilidad a su disciplina y demostrar que el trial bici no es solo un deporte, sino también un espectáculo que puede inspirar a otros. “El futuro del trial es prometedor, y creo que cada éxito contribuye a que más gente se interese y lo valore”.

El equilibrio perfecto entre pasión y vida personal

Detrás de cada salto y cada victoria, hay un equipo que lo respalda, compuesto por amigos, entrenadores y su familia. “Mis padres han estado a mi lado desde el principio. No fue sobreprotectora cuando me lanzaba por las escaleras del pueblo, quizá eso me ha traído hasta aquí, siempre me han apoyado en cada etapa de mi carrera”. Ese apoyo incondicional ha sido fundamental para que Alejandro pueda gestionar la presión de competir al más alto nivel.

Alejandro Montalvo Alejandro Montalvo en el pódium junto a Borja Conejos y Eloi Palau

El futuro de Alejandro Montalvo

Con 24 años, Alejandro no tiene intención de detenerse. Más allá de su ambición de ganar más títulos mundiales, su meta es inspirar a otros y seguir rompiendo barreras. “Lo próximo será seguir llevando el trial a otro nivel, con eventos que conecten a la gente con este deporte tan especial”.

Ya sea desde lo más alto de un podio o cruzando un slackline 11 metros de altura, Alejandro Montalvo sigue demostrando que no hay límites para aquellos que se atreven a soñar. Con su talento, su esfuerzo y su visión, está escribiendo una nueva página en la historia del trial bici y llevando el nombre de España y de Castilla-La Mancha a lo más alto.

Próxima cita en Toledo

Los ojos del mundo estarán puestos en Toledo, donde este campeón promete volver a sorprendernos. “Lo próximo será volar sobre los cielos de Toledo”, asegura con una sonrisa. Y viniendo de alguien que ya ha conquistado el mundo desde dos ruedas, no hay duda de que será un espectáculo inolvidable.