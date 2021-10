"Me arrepiento de haber dejado ver a mis hijos El Juego del Calamar"

Nunca una frase dicha en voz alta ha despertado tanto interés, polémica y conversación: “El Juego del Calamar”.

En la serie los participantes se enfrentan a seis juegos infantiles y los que no pasan son acribillados a balazos. No está recomendada para menores de 16 años, pero con o sin consentimiento de los padres son muchos los niños a partir de 6 o 7 años ya la han visto.

El ejemplo es que ya se está recreando en algunos patios de los colegios, como el del Colegio Virgen de la Cabeza de Valdepeñas, que ha detectado a alumnos de 6 años jugando al escondite inglés y cuando son eliminados imitan un disparo y caen al suelo.

Sin duda se ha convertido en un auténtico fenómeno social que preocupa a los padres a quienes les hemos preguntado hoy

"En los colegios ya están surgiendo casos imitando los juegos de esta serie y la verdad es que yo me arrepiento de que la vieran mis hijos porque ahora lo pienso bien y creo que no hice lo correcto".

Otro de los padres consultados insistía en que los niños no distinguen entre fantasía y realidad "me parece muy peligroso y creo que puede llegar a afectar a algunos niños y sin duda no es la serie más recomendable para los menores".

Una mamá confesaba que había visto la serie junto a sus hijos "creo que es una serie muy fuerte. Yo sí que he entendido el mensaje pero creo que ellos no. No creo que les haya beneficiado en nada, pero también creo que les haya perjudicado porque mis hijos adolescentes están acostumbrados a ver cine de adultos. Se lo he permitido y no sé si estará bien o mal".

También hemos hablado con los expertos, con la pedagoga terapeuta y formadora del Centro multidisciplinar Talento, Eva Sonseca "Les está produciendo a los niños testosterona y adrenalina que son hormonas que cuando llegan a un límite ocasionan estímulos violentos y puede desencadenar un problema psíquico, corporal como estrés e insomnio".

"Yo no he visto la serie pero he sabido que mis hijos sí la han visto sin mi consentimiento"

Otros padres tienen clarísimo que los niños no deberían ver la serie, por lo tanto el problema residen en los padres "la responsabilidad debe ser de los padres que no deben permitir que la vean".









Y por otra parte, algunos dentro de que la califican de violenta, le sacan un lado positivo "Lo única parte positiva que pueda tener esta serie sangrienta, suicida y agresiva, quizás sea una forma de afrontar esos miedos que de pequeños tenemos y enseñarles a convivir y a sobrevivir desde la parte de los juegos de la competencia...".





Lo cierto es que con o sin permiso, los niños se buscan la vida para ver la serie "realmente yo no he visto jamás esa serie, aunque conozco el argumento. Me consta que mis hijos sí lo han visto, una con 16 años y otro con 11 años sin mi autorización y mi conocimiento hasta hace bien poco. Se han buscado la manera de conseguir verlo, lo cual significa que de algún modo está a disposición de los menores"





Por cierto ya son muchos los niños que están pidiendo para Halloween un mono fusia o un chandal verde o una careta con un cuadrado, círculo o triángulo. Aquí también la psicóloga nos alerta "de esa forma lo que se va hacer es el niño lo vea como algo normal, lo que le va incitar a que busque más información sobre esta serie o de juegos violentos y al final se fomenta una ficción que puede desembocar en una realidad violenta. Además, añadiría que como padres, al permitir que nuestros hijos elijan este tipo de disfraces nos hacemos cómplices de una sociedad que relativiza el dolor ajeno. Al fin y al cabo, ellos son niñ@s, pueden elegir muchas cosas para divertirse, pero nosotros como padres, educadores, debemos orientar, guiarles, y poner cierto limite antes de que se vaya de las manos".





El fenómeno social está afectando a toda Europa, en Reino Unido incluso hay una convocatoria por redes sociales para recrear el juego y el disparo sería con una pistola de aire comprimido