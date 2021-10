Iker Jiménez deja muy clara su opinión sobre 'El juego del calamar' tras verla entera: "Es una serie muy..."

'El juego del calamar' se ha convertido en una de las series más exitosas de la historia de Netflix. En tan solo unos días, la ficción coreana ha batido todos los récords al alcanzar 111 millones de visualizaciones. Unos datos que han superados las elevadas cifras marcadas por 'Los Bridgerton' a finales del año pasado.

Esta serie, dirigida y escrita por Dong-hyuk Hwang, se inspiró en conocidos cómics japoneses como Battle Royale, As the Gods Will y Alice in Borderland, cuenta la historia de un grupo de personas con deudas o problemas económicos. Los personajes deben enfrentarse a juegos infantiles para hacerse con un premio millonario, mientras que la derrota supone su muerte.

Ramón García se salta el guion y estalla contra Pedro Sánchez: "Hoy le he visto..." Ramón García se mostró muy molesto y cortó el directo para dar su opinión Mabel Velasco 22 oct 2021 - 10:32

El éxito de esta ficción está revolucionando al mundo, tanto que ha llegado a todos los medios de comunicación y a los colegios. Por este motivo, la serie coreana se ha convertido uno de los temas principales de 'Horizonte', donde Iker Jiménez ha analizado tanto la trama como la repercusión que está teniendo en los espectadores.

La noche del jueves, Iker Jiménez y Carmen Porter volvieron a ocupar la parrilla de Cuatro para ponerse al frente de 'Horizonte'. Nada más empezar, el programa abrió el espacio con algunas escenas de 'El juego del calamar' para dar paso al presentador opinando sobre lo que está pasando con la serie más exitosa de la historia.

"Todo el mundo está obsesionado. Bueno, una parte del planeta. Es una serie muy extraña que no tiene los condimentos lógicos para ser un éxito. Se ha convertido en algo que trasciende la pantalla", comenzaba diciendo el conductor del espacio. "Es una serie cruda, no es para niños, pero hay un problema con los niños", opinaba, mostrándose contrario a muchos compañeros de profesión que han pedido a los padres que no permitan ver esta serie a sus hijos.









"Sorprende hasta a los propios dueños de la industria audiovisual"

"La sociedad está hiperconectada", declaraba Jiménez. "Esto no ha pasado muchas veces, sorprende hasta a los propios dueños de la industria audiovisual. Y esto viene de Corea del Sur. ¿Por qué una historia tan distinta, de Corea del Sur, nos ha impactado tanto y el contagio vírico es mundial?", se preguntó el periodista a sí mismo.

Por otro lado, el presentador hizo hincapié en las impactantes imágenes por las que se quiere prohibir la serie a los niños. Incluso, tal y como ha corroborado Porter, muchos colegios han enviado comunicados para evitar que sus alumnos la vean, ya que muchos imitaban los juegos durante el recreo.

"¿Ustedes qué creen? Prohibiendo y diciendo que no vayas con el disfraz... Eso es censura en el fondo ¿Ustedes están de acuerdo con la censura?", dijo Jiménez al respecto. "¿Es apto porque no es para niños? ¿Y cuántos productos que no son para niños se consumen con niños en esta sociedad?", agregaba. "Algunos psicólogos están diciendo que de tanto prohibirlo, están creando una ansiedad a los niños para ver la serie. Consiguen el efecto contrario", advertía la presentadora, dando la razón a su pareja.