A tres kilómetros de Entrepeñas y dependientes de las garrafas de la Diputación para poder beber

Suena extraño pero a partir de las navidades de este año los vecinos de Chillarón del Rey tendrán que acostumbrarse a abrir el grifo de su casa para tener agua potable. Lo que es común para la gran mayoría de españoles no lo es en un pueblo que está a solo tres kilómetros del embalse de Entrepeñas. La realdiad es que es más fácil para un vecino de Murcia, por ejemplo, a 400 kilómetros, tener agua de Entrepeñas que para un vecino de Chillarón.

Según nos cuenta Leonor Sola, la alcaldesa de Chillarón, allí dependen de las garrafas de agua que llegan desde la diputación para poder beber. "No nos falta agua porque la gente que está al mando y los que han estado antes que yo se han encargado de que no falte. Pero si no llegara la cisterna no tendríamos agua potable". Esas garrafas que llegan se guardan en una nave y cuando algún vecino necesita se pone en contacto con el ayuntamiento, va a la nave y aprovisiona lo que necesite. Fácil, pero no tanto como abrir el grifo.

Afortunadamente desde hace unos años el pueblo cuenta con un pozo del que pueden sacar agua para uso doméstico como lavar platos, ropa o regar las plantas, por ejemplo, pero no pueden usarla para beber por los altos niveles de sulfato que tiene.

La tubería de Morillejo

Todos estos problemas se solucionarán, en teoría, cuando esté en marcha la allí famosa tubería de Morillejo. Una obra adjudicada hac 15 años y que aún no están disfrutando sus vecinos. La instalación parece que ya está terminada pero aún faltan meses antes de que pueda entrar en funcionamiento. Esa tubería no solo solucionaría los problemas de abastecimiento de Chillarón del Rey si no los de otros 57 municipios de la cabecera del Tajo repartidos entre Guadalajara y Cuenca.

Si después de 15 años de espera qued aalgo de esperanza, esa ahora se deposia en las navidades de 2024 que es la última fecha que han recibido los vecinos de la puesta en funcionamiento de esta obra pública que ha conllevado más de 40 millones de euros de inversión.

Reunión sobre las reglas de explotación del trasvase

La petición de la puesta en funcionamiento de la tubería cobra más relevancia en una semana en la que la Ministra de Transición Ecológica y Demográfica, Teresa Rivera, tiene previsto reunirse con los técnicos de las comunidades afectadas por el Trasvase Tajo-Segura para hablar sobre las nuevas reglas de explotación de un trasvase muy controvertido y que lleva agua desde la cabecera del Tajo hasta la zona del levante.