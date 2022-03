El tercer Mejor Torrezno del Mundo se cocina en Guadalajara

Tras arrasar en la clasificatoria del Concurso del "Mejor Torrezno del Mundo" celebrada en la Casa de Soria en Madrid, la panadería Catapán se ha alzado con el tercer trofeo en la gran final disputada el pasado domingo 20 de marzo en la localidad soriana de El Burgo de Osma.

Para Álex Herrero, propietario, junto con su mujer, de este establecimiento situado en la Avenida de Castilla, número 24 de Guadalajara, es todo un honor haberse batido con éxito contra los mejores cocineros de torreznos a nivel mundial, porque, ha asegurado, "hacer un torrezno es algo que parece fácil pero que realmente tiene su arte". En este sentido, ha explicado por ejemplo que, en su elaboración, "tienes que tardar como mínimo hora y media y la verdad es que conseguimos tener en nuestras vitrinas todos los días un torrezco con una nota muy alta y ahora mismo ya reconocido mundialmente".





Pero, sin duda, además del arte culinario, la clave de la exquisitez del torrezno de Catapán está en el género de base, cuya procedencia es fiel a las raíces de este alcarreño de adopción. "El género viene de Soria; yo soy soriano", ha revelado con orgullo, indicando que "se ha conseguido la marca de garantía Torrezno de Soria así que la panceta viene de allí y estamos encantados porque es buenísima".



Siguiendo en popularidad al laureado torrezno, se sitúa por estas fechas en las vitrinas de esta panadería guadalajareña la torrija, cuyo ingrediente principal rinde una suerte de homenaje al origen panadero de sus titulares.





"Nosotros somos panaderos, somos expertos en pan y hemos logrado un pan riquísimo para torrijas, con mantequilla de origen soriano muy buena", ha señalado Herrero, añadiendo que, después, "al calarse con leche buena, con su canelita y con su limón y freírse con un aceite de girasol limpio, salen unas torrijas exquisitas".

Sobre la falta de abastecimiento de aceite de girasol que están sufriendo muchos establecimientos hosteleros y de alimentación como consecuencia de la guerra de Ucrania,el panadero capitalino ha respondido aliviado que "como teníamos la temporada de torrijas por delante y las hacemos con aceite de girasol, me preocupé bastante y estuve atento e hice un acopio importante ya al principio, cuando se empezó a oír que podía faltar, así que creo que tengo suficiente cantidad para todo el verano".

Esa capacidad de previsión de la que hace gala el propietario de Catapán ha permitido que su establecimiento tampoco se resienta de los problemas de suministro de otras materias primas provocados por la guerra de transportistas iniciada el pasado 14 de marzo. "No nos está afectando mucho porque hemos sido siempre muy previsores y me he preocupado de tener buen acopio de todo y, de momento, estamos teniendo producto", ha asegurado, aunque expresando su queja por estar teniéndolo que pagar "mucho más caro".

El top del ranking del encarecimiento para la producción de Catapán lo ocupa la harina, que es "lo que más gastamos: en un año, ha subido un 20%, pero también han subido el huevo, la mantequilla, la nata, la carne, la luz, el gas, así como las cajas para nuestros pasteles, las bolsas de nuestro pan, las bolsas de plásticos orgánicos que gastamos; vamos todo ha subido una barbaridad", ha concluido Álex Herrero, no sin invitarnos a continuación a disfrutar de todas las elaboraciones y menús para llevar que ofrece actualmente su panadería y pastelería familiar con 22 años de tradición en la capital.