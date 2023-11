Desbordados en Irueste con la avalancha de solicitudes para hacerse con el bar

A tan solo media hora de la capital y a medio camino de los embalses de Entrepeñas y Buendía, Irueste se enfrenta a un reto: encontrar a alguien que se haga cargo de su bar.

A pesar de lo que pueda parecer la complejidad de la empresa no se basa tanto en encontrar a alguien, si no en selecciónar a quién. "En 24 horas hemos recibido 1.100 correos electrónicos de todos lados, ¡hasta de Abu Dabi! Ha venido una veintena de personas presencialmente al pueblo sin previo aviso a comprobar si la oferta era cierta", nos cuenta el alcalde de Irueste, Pedro del Olmo.

Y no es para menos, lo cierto es que la oferta no puede ser más llamativa: "dejamos el alquiler del bar a 10 euros al mes y cubrimos el 70% de los gastos de luz del local. Además les ofrecemos una casa renovada el año pasado totalmente gratis". La avalancha de solicitudes ha sido tal que ya han cerrado el periodo para recibirlas. Ahora se centran en hacer la criba de los candidatos. "buscamos familias o parejas en los que uno pueda hacerse con el bar y el otro se pueda dedicar a otra cosa en el pueblo porque si no en invierno solo con el bar no viven. Si cuando les enseñamos la casa y el bar, vemos que están realmente interesados les tomamos los datos y la semana que viene la corporación municipal decidirá a quién se selecciona".

Una vida en Irueste

Con 81 habitantes censados en 2022, Irueste solo cuenta con un bar en el pueblo. Es el único lugar de reunión de sus vecinos, que quieren seguir tomando un café, jugando a las cartas o manteniendo sus charlas en compañía.

A día de hoy el pueblo no cuenta con un colegio, pero sí entra en la ruta escolar por la que cada dái recogen a los niños y los llevan a la escuela de Budia.

La semana que viene se espera que Irueste tenga nuevos vecinos que aseguren que el bar permanece abierto.