Ubicado en la zona centro de Guadalajara, concretamente en la Calle San Juan de Dios, número 14, se encuentra el Hotel 'El Sueño del Infante'. Valorado con una estrella, "cuenta con salón compartido y habitaciones con aire acondicionado, WiFi gratuita y baño privado, incluso algunas de ellas tienen patio con vistas a la ciadad", reza la reseña de Booking.com, añadiendo, entre otros servicios más, que "todos los días se sirve un desayuno buffet, continental o sin gluten".

Pero más allá de esta oferta que posiblemente no le diferencie de cualquier otro establecimiento hotelero de sus características, 'El Sueño del Infante' tiene una particularidad que le hace único en toda España: el 90 por ciento de su plantilla está compuesta por personas con discapacidad mental.

"Tenemos una sola estrella que tiene que ver no con la calidad del servicio que damos sino con el tamaño de las habitaciones, pero luego la persona que entre se va a encontrar un hotel con un trato muy familiar, muy cercano y, desde luego, podríamos estar en muchos aspectos a un nivel de tres estrellas", asegura Maribel Rodríguez, secretaria de AFAUS Pro Salud Mental, que es la Asociación que creó y gestiona este recurso.

Y es que, partiendo de la cruda realidad de que "el 83 por ciento de las personas que tienen un problema de salud mental no acceden al empleo, incluso muchas veces no están ni como demandantes de empleo", AFAUS se lanzó a materializar su idea de "aperturar un hotel, después de ver un hoter cerrado durante un paseo por la ciudad, porque el tipo de perfiles profesionales necesarios nos abría mucho el abanico a diferentes profesiones, diferentes niveles de formación y también de exigencia, desde recepcionista, camareros y camareras de piso, lavandería, etc".

Y sin duda el proyecto se ha traducido en cifras de alta empleabilidad, ya que, tal como apunta Maribel Rodríguez, "ofrecemos a 28 personas un contrato de trabajo indefinido".

Pero además, el hotel alcarreño desarrolla una importante labor formativa en el sector, habiendo llegado hasta el momento a "un total de 54 personas formadas en los diferentes oficios, que hacen las prácticas aquí pero que quedan con una formación que les permitiría trabajar en cualquier establecimiento que precise estos perfiles".

Alberto Sanz: "Somos una familia"

Uno de esos trabajadores que componen el equipo de 'El Sueño del Infante' es Alberto Sanz. Tras un episodio psicótico hace unos 8 años, le diagnosticaron una esquizofrenia que le cambió la vida.

"Nadie se lo espera; le puede pasar a cualquiera", asegura, recordando que aquel tiempo en el que se topó con la enfermedad mental fue "una etapa un poco dura, sobre todo porque te sientes culpable, porque tu familia sufre, porque estás sufriendo tú, no sabes ni entiendes lo que te pasa ya que no hay suficiente información".

De hecho, el joven empleado de hotel desde hace ya casi 3 años no olvida que la esquizofrenia le obligó en aquel momento a abandonar su carrera de Ingeniería Informática, incluso que después, "cuando parecía que había mejorado un poco, me dio una recaída mientras trabajaba como asistente técnico de fibra óptica en un call center".

(Recepción del Hotel 'El Sueño del Infante', en Guadalajara)

Fue entonces cuando su psiquiatra le puso en contacto con AFAUS y, tras una exitosa entrevista con su secretaria, pasó a formar parte de la plantilla de 'El Sueño del Infante', donde "soy recepcionista, toco el piano y hago de camarero".

Sin embargo el hoy por hoy polifacético Alberto no tiene reparos en admitir que "cuando entré no tenía ninguna formación, no sabía ni poner un café", valorando muy especialmente por lo tanto la gran labor de formación que se lleva a cabo en el hotel.

"Enseñamos a la gente un oficio y eso también es gratificante y empoderador, porque te ayuda a tener un propio proyecto de vida, a tener unos hábitos saludables y una rutina", subraya con orgullo, añadiendo además que el hotel guadalajareño "es como una familia, aquí nos apoyamos todos, nos conocemos bien y nos ayudamos mutuamente para que salga el trabajo adelante y los clientes salgan contentos".

Una clientela a la que, tal como explica, informan de la particularidad de los profesionales que les van a atender con el objetivo de "por un lado, sensibilizarles y, por otro lado, que tengan empatía con nosotros y un poco de paciencia".

De este modo, no es de extrañar que Alberto Sanz afirme satisfecho que actualmente se encuentra "divinamente, mejor que nunca, porque tengo un proyecto de vida fuera del hotel, en lo profesional y en lo personal me va muy bien".

Aun con todo, sabe que, dada su enfermedad de la que "estoy recuperado", debe mantenerse siempre vigilante, "alerta", ante la posibilidad de que sufra cualquier recaída.

"Es una vulnerabilidad, es decir tú eres un poquito vulnerable a ciertos estímulos, pero por lo demás nosotros somos personas completamente normales, incluso a veces estamos más cuerdos que otras personas que no tienen ningún trastorno", concluye con lucidez.