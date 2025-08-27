Suspendida la línea de AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio en Guadalajara

Un fuego forestal próximo a las vías del tren de alta velocidad en la provincia de Guadalajara ha obligado a la interrupción preventiva del servicio ferroviario que conecta la capital de España con Barcelona. El administrador de infraestructuras, Adif, decretó la suspensión como medida de seguridad en el tramo comprendido entre las estaciones de Guadalajara-Yebes y Brihuega.

La empresa operadora, Renfe, ha detallado a través de sus canales oficiales los servicios afectados por esta incidencia. Entre ellos se encuentra el tren AVE con salida de Barcelona a las 14:00 horas y destino Madrid, que se vio forzado a detener su marcha en la localidad de Ariza. Asimismo, otro servicio con la misma ruta, salido a las 15:00 horas, permanece parado en Calatayud. En sentido contrario, el tren AVE con salida programada a las 16:27 horas desde Madrid con destino a Figueres no ha podido iniciar su trayecto.

La medida, de carácter preventivo, busca garantizar la seguridad absoluta de los viajeros y del personal ante la proximidad del incendio a la infraestructura crítica. De momento, no se ha facilitado una previsión sobre la reanudación del servicio, pendiente de la evolución de las labores de extinción.