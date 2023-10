Los resineros de las provincias de Guadalajara y Cuenca se sienten "discriminados" por no haber sido incluidos dentro del plan de sequía elaborado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Así lo ha expresado en Mediodía COPE Guadalajara el presidente de la Asociación que aglutina a los profesionales del sector en Guadalajara, Saúl López, quejándose de que "mientrasel resto de sectores que han estado afectados por la sequía se han visto apoyados, como no podía ser de otra manera, por estas ayudas directas, nosotros nos vemos excluidos de las mismas, siendo uno de los mayores perjudicados".

No en vano, a menos de dos meses de que finalice la campaña, las consecuencias de la escasez de agua ya se dejan notar en la producción. "Estamos notando los efectos de la sequía que venimos arrastrando, no desde este verano, sino ya desde el verano pasado: a falta de la última recogida de resina, podemos adivinar que ha mermado bastante la producción, llegando en casos hasta prácticamente el 50%", ha apuntado este resinero de Cobeta, sabedor de que para que los pinos puedan "seguir haciendo su ciclo biológico, creciendo y tirando hoja, necesitan agua, para poder estar fuertes en verano, que es cuando más producción de resina tenemos", por lo que "si no nieva durante el invierno, no llueve en la primavera y vienen unas temperaturas excesivamente altas, como está pasando en estos dos últimos veranos, llega el mes de agosto y nuestros pinos se paran porque no tienen fuerza suficiente como para poder entregarnos la resina que nosotros utilizamos".

Recogida de resinaCOPE Guadalajara

Al descenso de producción, hay que añadir la bajada de precio por kilogramo de resina con respecto a la campaña de 2022. De los "1,50 ó 1,60 euros con los que estábamos trabajando el año pasado, hemos pasado este año a 1,20 euros, así que estamos hablando de 40 céntimos menos por kilo, que supone un 40%", lamenta López, considerando que este descenso de precio, junto con, por el contrario, la subida del nivel de vida, están haciendo que la sostenibilidad de su sector se haga "bastante complicada".

De este modo, el presidente de los resineros guadalajareños insiste en advertir de que la única ayuda institucional que reciben los 15 resineros que existen en Guadalajara es "una pequeña ayuda de la Diputación desde 2005", que, al irse incorporando nuevos profesionales cada año, "va mermando" y, por tanto,no duda en pedir "un apoyo firme de la Administración",dejando muy claro que "no queremos que nuestra actividad sea subvencionada y que el resinero viva de estas ayudas, sino que lo que queremos es que esta actividad se vea soportada y ayudada, sobre todo en sus comienzos, al igual que el resto de los sectores que trabajan en el medio rural".

Resinero trabajando en el monteCOPE Guadalajara

En definitiva, tras varias reuniones, entre mayo y agosto, con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, desde la Asociación provincial de resineros siguen esperando respuesta y, sobre todo, ayudas directas para que el sector resinero de Guadalajara y Cuenca pueda salvar la campaña y, más allá, sobrevivir, máxime cuando, tal como subraya Saúl López, "la actividad resinera es una actividad que, en primer lugar, hace una gestión sostenible de los montes, ya que estamos sacando un recurso natural que compite directamente con el petróleo, que es un hidrocarburo fósil, cuyo uso van a eliminar todas las políticas por ser un producto contaminante".

En segundo lugar, el hecho de que los resineros residan en el medio rural en el que trabajan permite "atraer gente a vivir a estos pueblos, que poco a poco se van quedando sin población joven" y, por ende, en las manos del sector está "la posibilidad de dar la vuelta a este proceso de despoblación".