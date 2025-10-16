COPE
Podcasts
Sevilla-Deportes
Sevilla-Deportes

Pellegrini tiene un plan y el Betis también

Rafael Almansa desvela en Deportes Cope Sevilla cómo será la oferta verdiblanca al técnico chileno

PELLEGRINI EN LA RUEDA DE PRENSA PREVIA AL ESTRENO LIGUERO
00:00
Descargar

La renovación de Pellegrini, en Cope Más Sevilla

Andrés Ocaña

Sevilla - Publicado el

1 min lectura4:28 min escucha

Descargar

Las posturas y conversaciones entre Manuel Pellegrini y los dirigentes del Real Betis continúan cogiendo forma. A pesar de las desavenencias inciales, lo cierto es que la intención del club es seguir contando con el técnico chileno otra temporada más, pero no a cualquier precio. Mientras que el experimentado ingeniero está deseoso de un contrato a medio plazo, en la entidad verdiblanca tienen otro parecer. ¿Contrato corto y subida de sueldo? ¿Aceptará el entrenador?

Sea como fuere, Ángel Haro sigue siendo claro y quiere tomarse su tiempo mientras ve el devenir del equipo en este interesante momento de la temporada, por lo que no tiene prisa.

En este audio puedes escuchar a Rafael Almansa y al resto del equipo de Deportes Cope Sevilla desvelando información muy interesante. No dudes en pinchar.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 16 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking