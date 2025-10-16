Pellegrini tiene un plan y el Betis también

Las posturas y conversaciones entre Manuel Pellegrini y los dirigentes del Real Betis continúan cogiendo forma. A pesar de las desavenencias inciales, lo cierto es que la intención del club es seguir contando con el técnico chileno otra temporada más, pero no a cualquier precio. Mientras que el experimentado ingeniero está deseoso de un contrato a medio plazo, en la entidad verdiblanca tienen otro parecer. ¿Contrato corto y subida de sueldo? ¿Aceptará el entrenador?

Sea como fuere, Ángel Haro sigue siendo claro y quiere tomarse su tiempo mientras ve el devenir del equipo en este interesante momento de la temporada, por lo que no tiene prisa.

