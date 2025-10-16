Pellegrini tiene un plan y el Betis también
Rafael Almansa desvela en Deportes Cope Sevilla cómo será la oferta verdiblanca al técnico chileno
Andrés Ocaña
Sevilla - Publicado el
1 min lectura4:28 min escucha
Las posturas y conversaciones entre Manuel Pellegrini y los dirigentes del Real Betis continúan cogiendo forma. A pesar de las desavenencias inciales, lo cierto es que la intención del club es seguir contando con el técnico chileno otra temporada más, pero no a cualquier precio. Mientras que el experimentado ingeniero está deseoso de un contrato a medio plazo, en la entidad verdiblanca tienen otro parecer. ¿Contrato corto y subida de sueldo? ¿Aceptará el entrenador?
Sea como fuere, Ángel Haro sigue siendo claro y quiere tomarse su tiempo mientras ve el devenir del equipo en este interesante momento de la temporada, por lo que no tiene prisa.
En este audio puedes escuchar a Rafael Almansa y al resto del equipo de Deportes Cope Sevilla desvelando información muy interesante. No dudes en pinchar.
Temas relacionados
"¿Hasta qué punto un personaje como Ábalos, cuyas conversaciones hemos escuchado todos, puede seguir siendo parte del poder legislativo?"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h