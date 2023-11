Los abogados del Turno de Oficio de Guadalajara solo atienden detenidos y violencia de género

La huelga de los abogados del Turno de Oficio de Guadalajara, iniciada el pasado 21 de noviembre con carácter indefinido, ya se está dejando sentir en la administración de Justicia de la provincia, aunque aún se desconocen las cifras de su seguimiento hasta que el sindicato convocante a nivel nacional, Venia, y los propios abogados guadalajareños hayan recopilado los datos necesarios para su contabilidad.

"El Ministerio y muchos Colegios de Abogados dicen que es ilegal, pero no son ellos los competentes para decidirlo, sino la autoridad laboral, y ésta no se ha pronunciado todavía", ha señalado una de los profesionales del sector adheridos en la provincia a la huelga, Elisa Íñiguez De la Torre, explicando que los servicios mínimos determinados por los propios abogados, "al no haberse fijado por la Administración", han quedado restringidos a"lo más esencial", como es "la asistencia a los detenidos, porque está en juego su libertad, y también las asistencias a las víctimas, en caso de violencia de género".

En cuanto al resto de actuaciones, cada uno de los letrados adscritos a la huelga solicita la suspensión, pero, después,"en cada uno de los casos, dependiendo del juez, del juzgado, se nos reconoce la suspensión por este motivo o no". En los casos de denegación de la suspensión al profesional, "estamos formalizando recursos".

La abogada de Guadalajara, Elisa Íñiguez de la Torre

Lo que ha querido dejar muy claro la abogada alcarreña es que, además de que se requiere "la regulación jurídica del profesional de Turno de Oficio", el detonante principal de esta huelga indefinida es la bajada "tremenda" de "todos los baremos en los cuales se pagaba o se indemnizaba a los letrados que están llevando a cabo tanto el Turno de Oficio como las asistencias a los detenidos", a raíz de "la última promulgación de la nueva Ley que regula la Asistencia Jurídica Gratuita".

Como ejemplo, ha apuntado que "por un día de guardia en Guadalajara de 24 horas, que puede incluso tener que extenderse a varios días después, dependiendo de cómo vaya el juzgado de señalamientos, se están abonando poco más de 150 euros, que, con la retención del IRPF, se quedarían en unos 120 euros", añadiendo que esa misma cantidad se cobraría "aunque tú estés defendiendo a cerca de 6 imputados o 6 detenidos, o sea que serían 12 asistencias".

Juzgados de Guadalajara

Pero además, los abogados de Turno de Oficio están recibiendo sus retribuciones con un retraso de "hasta tres y cuatro meses" y no están percibiendo "dietas, si tenemos que ir a centros de detención". A esto hay que añadir que, en otras muchas ocasiones, tras realizar sus actuaciones, si les es denegada la Justicia Gratuita a sus representados, "no te paga ni el Estado ni la persona a la que has asistido".

Para esta abogada guadalajareña dedicada desde hace más de treinta años al Turno de Oficio, la situación que padece su sector podría ser calificada "como de esclavitud", haciendo que el servicio haya llegado a ser "inviable".

"En estas condiciones, ninguno de los abogados podemos ejercer dignamente una profesión que es esencial para la Democracia", ha concluido Elisa Íñiguez.